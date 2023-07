Des militants attaquent un poste de sécurité dans le sud-ouest du Pakistan et déclenchent un affrontement qui fait 15 morts

Cinq militants ont attaqué un poste de sécurité dans le sud-ouest du Pakistan aux premières heures de mercredi, déclenchant une fusillade intense qui a fait neuf soldats, cinq assaillants et une passante morts, ont indiqué des responsables et l’armée.

Le groupe militant nouvellement formé Tehreek-e-Jihad Pakistan a revendiqué la responsabilité de l’attaque dans un communiqué, sans fournir plus de détails.

Quelques heures après l’attaque, l’armée pakistanaise a déclaré dans un communiqué qu' »un groupe de terroristes avait lancé une attaque ignoble » dans le district de garnison de Zhob, dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest. La « tentative initiale des terroristes de se faufiler dans l’installation a été contrôlée par des soldats en service », lit-on. La fusillade a fait trois morts parmi les militants et quatre soldats, tandis que cinq soldats ont été grièvement blessés.

LES ATTAQUES DU PAKISTAN AU COURS DE LA NUIT TUENT 3 TROUPES, 7 MILITANTS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’armée a déclaré plus tard que les forces de sécurité, lors d’une opération de recherche, avaient tué deux autres assaillants qui s’étaient échappés. Plus tôt, un haut responsable du gouvernement, Azam Kakar, a déclaré que les militants étaient armés de fusils d’assaut et voulaient apparemment se faufiler dans un complexe abritant des bureaux militaires et des résidences de troupes.

Kakar a déclaré que la fusillade avait duré des heures et qu’une femme était décédée après avoir été prise entre deux feux.

La province du Balouchistan, riche en gaz, à la frontière de l’Afghanistan et de l’Iran, est le théâtre d’une insurrection de bas niveau des nationalistes baloutches depuis plus de deux décennies. Les nationalistes baloutches voulaient initialement une part des ressources provinciales, mais plus tard, ils ont lancé une insurrection pour l’indépendance.

Les talibans pakistanais et d’autres groupes militants ont également une forte présence dans la province.