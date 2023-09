Les militants ANTI-Ulez se mobilisent à travers Londres pour bloquer les fourgons caméra avec des pancartes.

Cela signifie que TfL ne peut pas identifier et infliger une amende aux véhicules non conformes et que les camionnettes n’ont d’autre choix que de repartir.

Des militants anti-Ulez se mobilisent à Londres pour bloquer les caméras avec des pancartes Crédit : LNP

Des militants l’ont fait dans des régions telles que Hillingdon, Belvedere, Bexleyheath, Crayford et Sutton.

Jeanette Parker, 54 ans, de Bexleyheath, possède une camionnette Ford non conforme.

Elle a déclaré : « C’est le pouvoir du peuple à son meilleur.

« Des centaines de personnes pourraient facilement s’impliquer. »

Les automobilistes doivent payer 12,50 £ par jour lorsqu’ils conduisent dans les zones d’Ulez avec des véhicules non conformes.

Simon Coleman, 44 ans – dont la camionnette est exemptée – soutient la dernière tactique des manifestants.

Il a déclaré : « Je soutiens pleinement cela.

« C’est une accusation détestée et les gens ne la toléreront pas. »