Des militants anti-régime au Canada accusent Cuba d’utiliser la chaîne YouTube pour les intimider

Treize Montréalais disent avoir été la cible d’une campagne de harcèlement lancée par le gouvernement cubain pour les empêcher de manifester contre le régime du parti unique sur l’île.

Un compte de médias sociaux qui, selon un transfuge cubain, est géré par la sécurité de l’État cubaine a diffusé des allégations détaillées contre les 13 hommes les accusant de trafic de cocaïne de la Colombie vers le Canada.

Carlos Andrades a dit qu’il était l’un d’entre eux. Le 21 mars, il est arrivé dans sa Havane natale pour une visite avec sa mère de 95 ans. Ses filles et son petit-fils nés au Canada l’accompagnaient.

Andrades a déclaré qu’il était actif depuis longtemps dans les cercles de l’opposition et qu’il avait été empêché d’entrer à Cuba à plusieurs reprises. Il a dit qu’il avait voyagé à cette occasion avec une certaine appréhension.

« J’ai une mère de 95 ans, donc je dois y aller », a-t-il déclaré.

Carlos Andrades manifestant devant le consulat de Cuba à Montréal en 2021. (Instagram)

Peu de temps après son arrivée, a déclaré Andrades, il a reçu la visite à son hôtel d’une femme en uniforme militaire qui lui a remis un morceau de papier lui ordonnant de se présenter pour un entretien dans un centre de détention géré par le ministère cubain de l’Intérieur.

Son interrogatoire – par un homme qui s’est présenté comme le colonel Luis Morales – a été enregistré sur bande vidéo et serait bientôt utilisé comme l’un des éléments d’une allégation élaborée contre lui et une douzaine d’autres dissidents cubano-canadiens.

Andrades a déclaré que les interrogateurs lui avaient montré des preuves qu’il avait participé à des manifestations et publié des commentaires critiques à l’égard du régime du Parti communiste. En vertu des nouvelles lois cubaines, la critique en ligne peut être poursuivie en tant que cyberterrorisme.

« Ils vous montrent la photo et vous avez fait ceci, et vous avez fait cela. Vous êtes donc contre le mur parce que vous n’êtes pas au Canada », a-t-il déclaré. « Le Canada ne peut en aucun cas vous protéger. »

Andrades a déclaré que les interrogateurs avaient également suggéré qu’il se livrait au trafic de drogue afin de financer les opérations des YouTubers antigouvernementaux. Ils en ont nommé une en particulier : une chaîne YouTube anti-régime basée à Montréal avec près de 90 000 abonnés.

L’arrivée d’Internet à Cuba a attiré l’attention du gouvernement cubain sur la menace que représentent les influenceurs en ligne en exil. Il semble avoir choisi de riposter en utilisant une arme en ligne – YouTube.

Dire au revoir pour toujours

El Guerrero cubano (le « guerrier cubain ») est un compte YouTube qui diffuse des attaques contre les ennemis du Parti communiste cubain, parfois en utilisant des vidéos d’interrogatoires par la sécurité de l’État cubain.

La personne derrière le compte Guerrero ne montre pas son visage dans les vidéos. Un récent transfuge du gouvernement cubain a identifié l’individu derrière le compte comme étant le colonel Pedro Orlando Martínez, chef de l’aile politique de la Police nationale révolutionnaire de Cuba.

Andrades a déclaré qu’après son entretien, il avait été autorisé à quitter Cuba avec ses filles, à son grand soulagement. Mais l’entretien l’a convaincu qu’il ne pouvait pas risquer de revenir.

« Je savais depuis le tout début – je monte dans l’avion, c’était mon dernier voyage à Cuba », a-t-il déclaré. « Et j’ai dû dire ‘au revoir à ma mère. Ce n’était pas facile. »

Carlos Andrades avec (de gauche à droite) sa fille, sa mère et son fils à Cuba. (Fourni par Carlos Andrades)

Trois semaines après le retour d’Andrades au Canada, le compte Guerrero cubano a mis en ligne sa première vidéo révélant des détails sur ce qu’il prétendait être « un réseau de trafiquants de drogue qui alimente la contre-révolution au Canada ».

Les vidéos publiées incluent plusieurs extraits de l’interrogatoire d’Andrades. Dans aucun d’entre eux, il ne dit quoi que ce soit d’incriminant au sujet de la drogue, que ce soit sur lui-même ou sur quelqu’un d’autre.

Dans la narration accompagnant la première vidéo, le Guerrero affirme qu’il a des images plus accablantes de l’interview qu’il publiera à une date ultérieure. Une deuxième vidéo, publiée deux semaines après la première, montrait plus de clips d’interrogatoire, mais n’incluait toujours aucun aveu d’Andrades concernant son implication dans le trafic de drogue ou des allégations contre quelqu’un d’autre.

Dans les vidéos, le Guerrero cubano accuse nommément 13 Montréalais d’utiliser une entreprise d’importation alimentaire appartenant à l’un des hommes pour faire passer de la cocaïne achetée à un réseau familial colombien appelé les Solazars. Le récit affirme que les hommes ont utilisé l’entreprise de camionnage d’un autre homme pour distribuer la drogue dans le centre du Canada, à New York et au New Jersey.

L’argent, selon les vidéos, doit être utilisé pour des attaques terroristes contre Cuba.

« Ils empoisonnent et détruisent la population canadienne, en particulier les jeunes », dit la narration d’une vidéo d’El Guerrero. Sur des images photographiques des cubano-canadiens rencontrant le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre, la narration les accuse de « défier ouvertement le gouvernement actuel du Canada, en particulier son premier ministre, Justin Trudeau.

« Ils ont besoin que les conservateurs arrivent au pouvoir au Canada. »

Andrades a déclaré que son interrogateur cubain l’avait interrogé sur les réunions de son groupe avec les conservateurs, avait décrit Polièvre comme « un autre Trump » et lui avait dit que La Havane préférait que Trudeau reste au pouvoir.

CBC News a interrogé l’ambassade de Cuba sur l’affaire, mais n’a pas reçu de réponse. Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada n’ont pas non plus répondu aux demandes de renseignements à ce sujet.

« La guerre a besoin d’argent »

L’un des 13 hommes nommés dans les vidéos de Guerrero était, à un moment donné, un important trafiquant de drogue. Maximo Morales a été arrêté en 1990 après que la police de Montréal ait effectué la plus importante saisie de cocaïne jamais réalisée dans la ville. Morales a été accusé d’avoir apporté 1 500 kilogrammes de cocaïne en un an, achetés au cartel de Medellin. Il a écopé d’une peine de dix ans.

L’argent qu’il a fait du trafic, a déclaré Morales, était destiné à financer les opérations de l’opposition anti-castriste, notamment l’achat de terrains, d’armes et d’équipements pour des camps d’entraînement dans les Everglades de Floride.

Les années 1980 ont été une période d’effervescence dans les communautés cubaines en exil, de nombreux groupes complotant pour renverser le régime de Castro.

« C’était une guerre », a déclaré Morales. « C’était œil pour œil, dent pour dent. Et la guerre a besoin d’argent.

« J’ai été arrêté, j’ai reçu une peine de dix ans. J’ai fait ma peine et après cela, je me suis réintégré dans la communauté. »

Bien qu’il ait reconnu qu’il n’était « pas un ange », Morales a déclaré qu’il avait obtenu une grâce et qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec la justice depuis cette époque. Il possède plusieurs entreprises, dont une société immobilière et Aliments Morales, basée dans l’est de Montréal, qui importe et distribue des produits alimentaires latins.

Maximo Morales (à gauche) avec son frère Gerardo. (Chris Rands/Nouvelles de CBC)

Cette entreprise figure en bonne place dans les vidéos de Guerrero, qui montrent des manifestes d’expéditions de fret qu’Aliments Morales a importées dans le pays – comme un conteneur contenant dix tonnes de pois cajan en provenance d’Équateur – et allèguent que ces expéditions contenaient de la cocaïne.

Morales a déclaré qu’il n’avait eu aucun contact avec le monde du trafic de drogue depuis sa sortie de prison et qu’aucun des 12 autres hommes nommés n’avait été impliqué dans son activité illégale. CBC News a parlé à sept des 13 personnes nommées dans la vidéo; ils disent tous qu’ils n’ont pas de casier judiciaire.

Les 12 personnes comprennent le frère de Morales, Gerardo – qui vivait encore à Cuba au moment de l’arrestation de Maximo – et son fils, également appelé Maximo, qui était un jeune enfant lorsque son père est allé en prison.

Certains des hommes figurant sur la liste possèdent des entreprises qui ont également été identifiées dans les vidéos. Ils comprennent une entreprise de camionnage qui, selon les vidéos, est impliquée dans la distribution de la drogue, et un studio de danse désigné comme lieu de rencontre pour le complot supposé. Également nommé comme membre du complot, le YouTuber anti-régime basé à Montréal compte près de 90 000 abonnés.

Un graphique de la chaîne YouTube El Guerrero cubano. (Youtube)

Tous les hommes nommés dans les vidéos nient l’existence d’un tel réseau.

Tito Cardenas est le propriétaire du studio de danse Titisalsabor. Il a dit qu’il croyait avoir été mis sur la liste parce qu’il avait fait des commentaires antigouvernementaux dans un article de Radio-Canada qui a été largement partagé.

« Je pense que c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à me suivre », a-t-il déclaré à CBC News.

« Je pense que les gens devraient être conscients que c’est une méthode que toutes les dictatures utilisent. Lorsque vous êtes un opposant à une dictature, la première chose qu’ils vont faire est d’attaquer votre réputation de toutes les manières possibles. »

Les allégations d’implication dans la drogue et l’homosexualité sont les favoris de la sécurité de l’État cubain, a-t-il déclaré.

« Je pense que la prochaine étape pourrait être d’essayer de mettre des preuves physiques pour essayer de m’incriminer », a-t-il ajouté. « J’ai un studio de danse où il est relativement facile de planter quelque chose. Je ne compte pas mettre un garde à la porte pour embêter tous mes élèves. »

La police ne peut pas aider

Felix Blanco, un conseiller financier également nommé dans la vidéo, a déclaré qu’il craignait également d’être pris dans un cadre.

« Je suis allé à la police et j’ai dit, écoutez, j’ai peur qu’ils mettent quelque chose dans ma maison, qu’ils mettent quelque chose dans ma voiture », a-t-il déclaré.

Blanco a déclaré avoir appelé le Service canadien du renseignement de sécurité [CSIS] ligne d’assistance téléphonique et on lui a conseillé d’appeler la GRC. Il a dit que la GRC lui avait à son tour dit de parler à son service de police local à Brossard sur la Rive-Sud de Montréal.

Il a déclaré que toutes les autorités à qui il avait parlé avaient déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure d’aider car la campagne est anonyme et vient de l’extérieur du pays.

Il s’est dit quelque peu rassuré par le fait que ses appels aux autorités étaient enregistrés et que la police de Brossard lui avait remis une carte avec un numéro de dossier.

Contrairement à la plupart des personnes sur la liste, Maximo Morales Jr. (fils de Maximo Morales) est né au Canada et n’a jamais vécu à Cuba.

Il a déclaré qu’il croyait que l’un des objectifs de la campagne était de semer le doute et la suspicion au sein de la communauté cubaine exilée et de faire croire aux militants de l’opposition que leurs pairs pourraient être des informateurs du régime.

« Ils veulent déstabiliser la communauté, et ils essaient de faire en sorte que la communauté ne fasse que des commérages – » ce type est ceci, ce type est cela « – au lieu de se concentrer sur de vrais problèmes comme, pourquoi n’y a-t-il pas de nourriture à Cuba? » il a dit.

Il a dit que ce que vit sa communauté est similaire à ce qui est arrivé à d’autres groupes de la diaspora au Canada.

« J’aimerais que le gouvernement fasse plus pour protéger les citoyens et résidents canadiens qui ont échappé à des dictatures comme celles de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela, de la Chine, de la Corée du Nord et de l’Iran », a-t-il déclaré.

« Ce genre de régimes ne reste pas à l’intérieur de leurs propres frontières. Ils sortent de leurs frontières pour s’en prendre aux gens qui parlent d’eux. »