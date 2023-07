Des militants anti-guerre russes organisent une manifestation après que des militants aient été confrontés à des problèmes d’entrée et de résidence en Serbie

BELGRADE, Serbie (AP) – Les Russes pro-démocratie en Serbie ont manifesté dimanche après que deux éminents militants anti-guerre et critiques du président russe Vladimir Poutine ont déclaré avoir rencontré des problèmes avec les permis d’entrée et de séjour dans le pays des Balkans.

Plusieurs dizaines de militants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes venus vivre en paix » et « J’aime la Serbie et je veux une vie sûre et heureuse ici », alors qu’ils se rassemblaient sur une place centrale de Belgrade, la capitale serbe.

Le rassemblement a eu lieu quelques jours après que la police serbe a refusé de prolonger le permis de séjour de Vladimir Volokhonski et des semaines après qu’un autre militant de premier plan, Peter Nikitin, a passé plus d’une journée à l’aéroport de Belgrade en raison d’une interdiction d’entrée, selon les deux militants.

Les autorités serbes ont cité des problèmes de sécurité non spécifiés dans les deux cas, ont-elles déclaré. Il n’y a pas eu de réponse immédiate à une demande par courrier électronique de commentaires de la police par l’Associated Press.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour protester contre la pression… que les militants anti-guerre russes (ont) subie ici en Serbie récemment », a déclaré Nikitine. « Aucun d’entre nous ne comprend comment tout ce que nous faisons peut menacer la sécurité nationale de la Serbie… nous n’avons aucune idée de la suite. »

On pense qu’environ 200 000 citoyens russes ont fui vers la Serbie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, car la nation slave n’exige pas de visa pour les Russes.

La nation des Balkans a maintenu des relations amicales avec la Russie et n’a pas adhéré aux sanctions occidentales contre Moscou, bien qu’elle ait condamné son invasion de l’Ukraine. Les autorités serbes n’ont fait aucun commentaire ni sur le cas de Nikitine ni sur celui de Volokhonski.

Nikitin et Volokhonski ont tous deux été actifs dans l’organisation de manifestations contre l’invasion de l’Ukraine et la répression de Poutine contre les opposants politiques. Les deux ont formé la Société démocratique russe en Serbie, qui rassemble des Russes soucieux de la démocratie dans le pays des Balkans.

Volokhonski a déclaré qu’il pensait que le refus des autorités de prolonger son séjour en Serbie « était lié à nos activités en Serbie, à nos événements de la Société démocratique russe ici, ou à nos activités pour aider l’Ukraine, pour soutenir nos prisonniers politiques en Russie ».

Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions contre le chef du renseignement serbe pro-russe, Aleksandar Vulin, l’accusant de crimes et de corruption. Les médias serbes ont rapporté que Vulin avait mis sur écoute une réunion de l’opposition russe à Belgrade en 2021, ce qu’il a démenti.

Nikitine a déclaré que de nombreux militants russes résidant en Serbie ont voyagé au cours de l’été et qu’eux aussi pourraient rencontrer des problèmes à leur retour. Il ajoute que « c’est pourquoi nous avons estimé qu’il était important de sortir et d’attirer l’attention sur cela ».

The Associated Press