Jimmy Dore s’est retrouvé au centre d’une querelle idéologique sur Internet après que l’expert de gauche a suggéré que les progressistes partagent de nombreuses causes communes avec le mouvement Boogaloo, souvent dénoncé comme une milice d’extrême droite.

Le commentateur politique populaire et comédien a interviewé un «Boogaloo Boi», Magnus Panvidya, après avoir vu une vidéo du radical armé dénonçant les guerres américaines et le pouvoir des entreprises lors d’un discours devant le Michigan State Capitol.

Notant qu’il ne trouvait rien dans le discours avec lequel il n’était pas d’accord, Dore a expliqué qu’il avait décidé d’inviter Panvidya à son émission à «Explorez ses croyances plus en détail.»

Panvidya s’est décrit comme un anarchiste qui avait une longue histoire d’activisme environnemental, rejetant l’affirmation selon laquelle les Boogaloo Bois étaient des suprémacistes blancs ou des extrémistes de droite.

Il a décrit le mouvement comme un «Milice libertaire / du Parti vert», en faisant valoir qu’il a été régulièrement dénaturé par des informations inexactes dans les médias. Connus pour leurs chemises hawaïennes, les Boogaloo Bois ont été repérés lors de manifestations à travers les États-Unis à la suite du meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis en mai. Le groupe a appelé à une révolution aux États-Unis, pacifique ou non.

Selon Panvidya, des membres armés de Boogaloo ont assuré la sécurité lors de nombreuses manifestations de Black Lives Matter déclenchées par la mort de Floyd, soulignant que le mouvement était également opposé à la brutalité policière. Il a ajouté que, malgré les affirmations contraires, le groupe est anti-discrimination et soutient les droits des LGBTQ +.

Il a insisté sur le fait que certaines personnes affiliées au mouvement ne représentaient pas fidèlement ses valeurs, ajoutant que la répression de leurs comptes sur les réseaux sociaux avait rendu plus difficile la coordination des activités et éliminé les fauteurs de troubles.

«Etre libertaire et être dans cet étrange terrain d’entente… Nous sommes habitués à ce que toutes sortes de personnes prétendent que des choses sur nous ne sont pas vraies» Panvidya a dit à Dore.

Plus tard, tweetant à propos de l’interview, Dore a déclaré qu’il était « Complètement terrassé » d’apprendre que Panvidya et ses camarades partageaient de nombreux points de vue politiques et sociaux tenus par des progressistes et voulaient « unité » avec la gauche.

J’ai interviewé un membre des Boggaloo Boys, j’ai été complètement abasourdi quand il a dit qu’il était: -Pro LGBTQ

-Pro Black Lives Matter

-Brutalité anti-policière

-Anti-racisme

-Anti ICE

-Anti Guerre WTF?!?! Un anarchiste radicalisé du Michigan recherche l’unité avec la gauche. https://t.co/nTXQ3gCEg4 – Jimmy Dore (@jimmy_dore) 25 janvier 2021

Sans surprise, la discussion a divisé les médias sociaux, certains insistant sur le fait que les Bois ont été injustement calomniés par les médias, tandis que d’autres ont adopté un point de vue opposé et accusé Dore d’avoir donné une couverture médiatique favorable à «Suprémacistes blancs».

Le commentateur de droite Michael Malice doucement réprimandé Dore pour avoir exprimé sa surprise à propos de l’interview, suggérant que ce n’était un secret pour personne que le mouvement était tolérant et libertaire.

D’autres ont déclaré avoir été agréablement surpris par Panvidya, tout en exprimant leurs inquiétudes quant au fait qu’il ne soit peut-être pas une représentation exacte de ce que représente le mouvement.

J’ai apprécié l’interview. J’ai senti de l’empathie venant du mec. Cela me va très loin. – Jim Nicholson (@ JLombar15942845) 25 janvier 2021

J’ai été agréablement surpris. J’ai trouvé l’homme plutôt raisonnable – son discours, impressionnant même. Wiki, cependant, dit que son sous-groupe dans ce mouvement est une exception plutôt que la règle. Mais si des personnes comme lui favorisent la communication, je la vois comme une bonne chose.https: //t.co/75RNNEJzkd – Observateur d’oiseaux (@PtarmiganRidge) 25 janvier 2021

Cependant, à en juger par les réponses au tweet de Dore, l’interview n’a généralement pas été bien accueillie. Le commentateur de gauche a été bombardé de mèmes moqueurs le peignant comme naïf et crédule.

C’est presque comme s’il vous disait ce que vous voulez entendre parce qu’il sait que vous ne recherchez rien et n’offrira aucun refoulement pic.twitter.com/E2MVu5vZd7 – 2000 $ CHÈQUES MAINTENANT🌹 (@Skepacabra) 25 janvier 2021

Le journaliste libéral Eoin Higgins a saccagé l’interview, la comparant à quelqu’un qui interviewait un scorpion et se faisant dire par l’arachnide prédateur que c’était « Pro ne me pique pas. »

J’ai interviewé un scorpion, j’étais complètement abasourdi quand il a dit qu’il était: -Pro grenouille

-Pro ne me pique pas

-Pro vient de traverser la rivière

-Anti noyade WTF?!?!?! je suis trop bête – Eoin Higgins (@EoinHiggins_) 25 janvier 2021

Certains sont allés plus loin, accusant Dore de collaborer avec «Suprémacistes blancs» et «Nazis.»

Ce que Jimmy Dore et ses semblables essaient a déjà été essayé il y a un siècle. Cela a conduit à l’Holocauste et à la guerre la plus sanglante de l’histoire de l’humanité lol pic.twitter.com/35nmhFpsI3 – Montre rouge-marron (@RedBrown_Watch) 25 janvier 2021

Jimmy Dore est un collaborateur de la suprématie blanche. Déchire le POC progressif pour les clics de droite. – 99Ascend (@ 99Ascend) 23 janvier 2021

Dore n’est pas étranger à bouleverser l’orthodoxie libérale. Il a récemment été attaqué par des experts libéraux pour avoir participé à l’émission de l’animateur de Fox News Tucker Carlson. Le couple a discuté du cas de Donald Trump pardonnant à Julian Assange, Carlson admettant que Dore l’avait convaincu que le co-fondateur de WikiLeaks devrait être libéré. Certains commentateurs ont affirmé que Dore prêtait de la crédibilité à la personnalité de Fox News « extrème droite » agenda en venant sur son programme.

