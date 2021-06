Des militants anti-Amazon détournent la tendance Twitter « Prime Day » de l’entreprise technologique — RT USA News

Les utilisateurs de médias sociaux anti-Amazon ont célébré lundi la vente « Prime Day » de l’entreprise en détournant sa tendance Twitter pour protester contre les pratiques controversées d’Amazon.

Alors que beaucoup ont utilisé le hashtag #PrimeDay – qui a même reçu son propre emoji dédié par Twitter – pour partager des offres de produits et des remises, d’autres ont utilisé le hashtag pour critiquer les pratiques de l’entreprise sur le lieu de travail.

Heureux #PrimeDay Eve … N’oubliez pas de laisser des boissons fraîches et des collations à vos livreurs dans 5 à 7 jours. Et n’oubliez pas qu’Amazon ne traite pas bien ses employés, met fin aux tentatives de syndicalisation et encourage activement un taux de rotation de 150 %/an.#AcheterLocal – gracie (@graciefabulous) 21 juin 2021

J’ai annulé mon abonnement Prime le mois dernier. Et ça ne me manque vraiment pas. Savoir que je n’ai pas la livraison gratuite m’encourage à soutenir les petites entreprises locales. #PrimeDayhttps://t.co/oLvbEA9AXB – Clayton Emmer (@francesco1221) 21 juin 2021





« Chaque fois que vous êtes tenté par une offre #PrimeDay, souvenez-vous que c’est ce que vous financez » a déclaré le journaliste indépendant Adam Smith, qui a publié plusieurs captures d’écran de rapports peu flatteurs, notamment des travailleurs d’Amazon qui auraient uriné dans des bouteilles et la société brevetant une machine qui mettrait les travailleurs dans des cages.

Une autre personne a utilisé le hashtag #PrimeDay pour appel sur le fondateur d’Amazon Jeff Bezos pour donner « salaires décents, meilleures conditions de travail et droits syndicaux » à ses employés, ajoutant, « Et ensemble, nous travaillerons pour nous assurer qu’il y a des progrès d’ici le prochain #primeday. »

Plusieurs syndicats ont également appelé en dehors l’entreprise le Prime Day, soulignant que les blessures au travail augmentent pendant les ventes annuelles et que les employés sont surmenés.

« Amazon continue de ne pas comprendre que ses employés humains sont des personnes et non des robots » a écrit le Syndicat des détaillants, des grossistes et des grands magasins (RWDSU) dans un déclaration, tandis que le syndicat allemand Ver.di a encouragé les travailleurs à faire grève pendant la vente, notant que les employés « ne recevez pas un centime de plus pour la charge de travail qui s’intensifie en plus. »

Amazon a organisé des efforts intenses aux États-Unis au cours des dernières années pour empêcher la formation de syndicats, y compris des campagnes de relations publiques ciblant les employés qui prétendent qu’ils seraient moins bien lotis et avec moins d’argent dans le cadre d’un syndicat.

En avril, une majorité d’employés d’Amazon en Alabama a voté contre la formation d’un syndicat à la suite d’une campagne de ce type.





