Des centaines d’Amérindiens et de militants écologistes se sont réunis à Washington, DC pour protester contre les pipelines Dakota Access et de la ligne 3, appelant le président Joe Biden à l’annuler et à consacrer des ressources à l’énergie solaire à la place.

Les activistes autochtones ont d’abord fait la une des journaux avec des manifestations massives contre le pipeline Dakota Access (DAPL) en 2016, installant un camp de fortune près de Mandan, dans le Dakota du Nord, pour bloquer la construction. L’impasse a pris fin en février 2017, avec des centaines de policiers démantelant de force le campement.

Des jeunes autochtones à l’extérieur des bureaux du Corps des ingénieurs de l’armée à Washington DC dénoncent # Ligne3 #DAPL et tous les pipelines empiètent sur leurs droits fonciers et sur l’eau. Soumettez 400 k pétitions exhortant l’administration Biden à annuler les permis. pic.twitter.com/WgjJdWSXTc – DCMediaGroup (@DCMediaGroup) 1 avril 2021

Jeudi, des centaines d’activistes ont remis une pétition avec plus de 100000 signatures au Corps des ingénieurs de l’armée dans la capitale américaine, protestant contre le pipeline. «Empiètement sur leurs droits fonciers et aquatiques» et exhortez l’administration Biden à annuler les permis d’agrandir le pipeline – et même à le démanteler complètement.

Un serpent noir géant est dévoilé près de la Capital One Arena à DC alors que des jeunes autochtones protestent contre le pipeline d’accès du Dakota pic.twitter.com/BG3GuTOSsg – Jane Recker (@janerecker) 1 avril 2021

Dans le cadre de la manifestation, des militants ont transporté un « serpent noir » – une représentation symbolique du pipeline – à travers les rues de DC, avant « meurtre » il en dehors de la Maison Blanche.

Si vous voulez attirer l’attention des gens, un serpent de 250 pieds est un très bon moyen de le faire. Déplacement de génie par le @SRYouthCouncil. pic.twitter.com/1UHxgGKJDt – Ashley Fairbanks (@ziibiing) 1 avril 2021

La canalisation 3 est un autre pipeline qui, selon les militants, traverserait les terres autochtones et mettrait leur eau en danger avec des déversements potentiels. Le pipeline proposé est censé aller des sables bitumineux de la province canadienne de l’Alberta jusqu’à Superior, au Wisconsin.

Le serpent noir a été tué par des jeunes autochtones et les trépieds tiennent des protecteurs d’eau à la Maison Blanche. Nous sommes tous exigeants # NoLine3 #ShutDownDAPL #BuildBackFossilFree pic.twitter.com/6qv3XaqwhP – Keya Chatterjee (@keya_chatterjee) 1 avril 2021

Les manifestants, dont beaucoup portaient des masques, ont brandi des pancartes et ont scandé contre les deux pipelines et les combustibles fossiles alors qu’ils traversaient DC, exigeant l’administration Biden « Garde-le dans le sol » et concentrez-vous plutôt sur l’énergie solaire.

Un activiste qui fait face à des accusations d’intrusion pour avoir protesté contre les pipelines a pris la parole lors du rassemblement de DC.

«Vous ne pouvez pas pénétrer sur des terres volées», dit Jasilyn Charger de la tribu des Sioux de Cheyenne River.

Jasilyn Charger, chef de la jeunesse de la tribu Sioux de Cheyenne River avec @earthguardianz, fait face à des accusations pour avoir pris des mesures pour protéger les terres et l’eau de sa communauté. Elle est venue à Washington aujourd’hui pour faire entendre sa voix: «Vous ne pouvez pas pénétrer sur des terres volées.» #BuildBackFossilFree pic.twitter.com/5gdaPFPR1i – Ben Cushing (@bmcushing) 1 avril 2021

Les militants ont également critiqué le slogan de la campagne de Biden «Reconstruire mieux» en exigeant qu’il «Reconstruisez sans fossile.»

MAINTENANT: Des centaines de jeunes autochtones des tracés de la ligne 3 et des oléoducs Dakota Access se rassemblent à DC avec un message pour @Joe Biden: Il est temps de # StopLine3, #ShutDownDAPL & #BuildBackFossilFree! On ne peut pas #BuildBackBetter w / pipelines mortels. Regarder: https://t.co/Fo7zb05kgZ pic.twitter.com/fO64yx64Z7 – Collin Rees #DefundThePolice (@collinrees) 1 avril 2021

L’une des premières choses que Biden a faites lors de l’inauguration a été d’annuler le pipeline Keystone XL qui était censé aller de l’Alberta à la ligne de l’État du Kansas-Nebraska et d’interdire la fracturation hydraulique sur les terres fédérales.

Quant à Dakota Access, les militants ont brièvement célébré en juillet dernier, lorsqu’un juge fédéral a ordonné à son opérateur, Energy Transfer Partners, d’arrêter ses opérations pour un examen obligatoire de l’impact environnemental – qui aurait pu prendre jusqu’à 13 mois. Une cour d’appel a toutefois annulé la décision une semaine plus tard, permettant au pipeline de 570 000 barils par jour de continuer à fonctionner.

Les Amérindiens et leurs alliés écologistes affirment que le pipeline entraînera inévitablement des déversements et contaminer les terres et les ressources en eau de tribus telles que Standing Rock et Cheyenne River Sioux, dont il touche les terres.

Les promoteurs de pipelines ont rétorqué que Dakota Access surpasse les exigences fédérales en matière de sécurité et ne transite pas réellement par la réserve de Standing Rock, contrairement aux wagons qui transportent le pétrole canadien.

