Des militants amérindiens exhortent Biden à les écouter sur des terres sacrées

La route rouge vers DC a commencé la semaine dernière dans la nation côtière de Lummi au nord de Seattle et se terminera le 29 juillet à Washington, DC

La caravane de cross-country arrivera samedi au Bears Ears National Monument dans l’Utah, un site particulièrement sacré pour les Amérindiens.

L’imagerie dominante sur le totem coloré remorqué à travers le pays : un aigle plongeant vers la terre, un homme en prière et un saumon.

Deux douzaines d’activistes amérindiens dans 10 voitures tractant un totem à travers le pays.

Bien que cette caravane de protestation puisse sembler petite, son message au Congrès est démesuré : donnez la parole aux peuples autochtones avant d’accorder l’accès à des terres que les tribus considèrent comme sacrées. L’argument opposé : les terres publiques sont pour tout le monde et les besoins énergétiques de la nation ne peuvent être ignorés.

Nulle part ce débat n’est plus houleux qu’à Bears Ears National Monument dans le sud-est de l’Utah, une merveille archéologique et naturelle saisissante que les militants atteindront samedi.

L’ancien président Barack Obama a réservé 1,35 million d’acres pour le monument à la fin de 2016. Les conservateurs ont critiqué cette décision car le gouvernement a trop poussé, et le président de l’époque, Donald Trump, a réduit la taille de Bears Ears de 85% en 2017. Son sort est toujours en jeu.

« Les lieux sacrés et les terres publiques sont soumis à la contrainte du chaos climatique et de la dépendance aux combustibles fossiles, et nous pensons que sous cette administration, nous pouvons changer le rôle que joue le gouvernement fédéral dans cette équation », a déclaré Judith LeBlanc, directrice de la Native Organizers Alliance. , qui a parlé à USA TODAY alors que la caravane traversait l’Utah en voiture. « C’est le moment politique. »

Les organisateurs autochtones ont été encouragés par la nomination de l’ancienne représentante américaine Deb Haaland, de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique, à la tête du ministère de l’Intérieur, ainsi que par la relance par le président Joe Biden du Conseil de la Maison Blanche sur les affaires amérindiennes.

Les militants affirment que le rôle joué par les peuples autochtones lors des récentes élections devrait leur donner plus de poids dans les politiques qui peuvent aider à soutenir les tribus en matière d’emploi, d’éducation et de soins de santé.

« Les Amérindiens doivent être à la table de prise de décision », a déclaré LeBlanc, qui appartient à la nation Caddo des États du sud-est.

Pour la plupart des quelque 600 tribus reconnues par le gouvernement fédéral, l’utilisation et la propriété des terres sont une priorité absolue. Alors que certaines tribus ont eu du succès sur ce front – l’année dernière, la Cour suprême a statué que la moitié de l’Oklahoma se trouve sur des terres autochtones, avec des implications pour les affaires judiciaires – la plupart ont passé les dernières années à protester contre l’accès aux terres fédérales, dont beaucoup en pays indien, qui l’administration Trump a accordé aux sociétés énergétiques et minières.

De la rivière Gila à Bears Ears : Les militants écologistes renouvellent leurs efforts pour protéger les terres publiques du sud-ouest des États-Unis dans un contexte politique changeant

Le résultat, selon les militants, est une profonde inquiétude face à la spoliation des terres due à la fracturation hydraulique et aux oléoducs qui ont souvent une profonde signification historique et religieuse pour les peuples autochtones.

« Tout comme la cathédrale Notre-Dame est une structure symbolique pour le catholicisme, ces paysages sont notre cathédrale », a déclaré Pat Gonzales-Rogers, directeur exécutif du Bears Ears Inter-Tribal Council, basé à Albuquerque, Nouveau-Mexique. « Nous demandons aux gens d’avoir le même état d’esprit de déférence et de respecter ce paysage que notre peuple et nos chefs tribaux. »

Gonzales-Rogers a ajouté que bien qu’aucun site sacré ne soit plus important qu’un autre, Bears Ears, du nom de deux imposantes buttes en forme d’oreille, est susceptible de tester le pouvoir de la présidence en ce qui concerne la surveillance de la loi sur les antiquités de 1906, qui accorde le président a le pouvoir de « déclarer par proclamation publique des points de repère historiques ».

Les partisans de Bears Ears disent que c’est ce qu’Obama faisait lorsqu’il en a fait un monument dans l’un de ses derniers gestes au pouvoir. Les critiques disent que la loi n’est pas conçue pour mettre de côté de si vastes étendues de terres, limitant ainsi potentiellement l’accès à un éventail d’utilisateurs.

« Cet acte devrait être utilisé pour empêcher les actes de pillage pour la plus petite zone compatible », a déclaré Jeffrey McCoy, avocat de la Pacific Legal Foundation, un cabinet d’avocats libertaire d’intérêt public qui représentait les éleveurs qui a déclaré que la déclaration d’Obama les privait de l’accès à des terres qui avait longtemps utilisé. Cette affaire a été suspendue alors que le président Joe Biden examine l’action de son prédécesseur.

McCoy a déclaré qu’il n’appartient pas aux présidents de l’un ou l’autre des partis de décider du sort des énormes possessions foncières fédérales, mais plutôt « c’est le travail du Congrès et de la déclaration des parcs nationaux ».

Le chef de Bears Ears, Gonzales-Rogers, a déclaré que les militants poussaient les législateurs à augmenter la taille du monument national au-delà de ce qu’Obama a accordé, à près de 2 millions d’acres.

Reconnaissant que le sort du pays indien est depuis longtemps lié à la politique fédérale, divers groupes autochtones ont eu l’idée de conduire de l’État de Washington à Washington, DC, avec des arrêts sur certains des sites sacrés autochtones les plus controversés.

Surnommé la route rouge vers DC: un voyage au totem pour la protection des lieux sacrés – un nom qui fait référence à un voyage de la dépendance à la sobriété – le voyage a commencé la semaine dernière dans la nation côtière de Lummi au nord de Seattle et se terminera par des événements à la nation capitale le 29 juillet.

Les arrêts le long du chemin sinueux incluent Chaco Canyon au Nouveau-Mexique (18 juillet), où la fracturation hydraulique est en cours dans une région où des milliers de personnes ont vécu entre 850 et 1200 après JC ; Standing Rock, Dakota du Nord (24 juillet), foyer d’années de protestations contre le Dakota Access Pipeline ; et Mackinaw City, Michigan, où des tribus se battent pour fermer un pipeline de peur qu’un déversement ne contamine l’eau du lac.

Approfondissez la race et l’identité : Abonnez-vous à la newsletter de This Is America, USA TODAY

L’idée de faire le voyage avec un mât totémique massif sculpté était dans la meilleure des traditions de protestation : avoir quelque chose qui pousse ceux qui le voient à poser des questions, a déclaré LeBlanc.

« Il s’agit de sensibiliser tout le monde à ce qui se passe dans notre pays », a-t-elle déclaré.

Les mâts totémiques sont une caractéristique traditionnelle des tribus amérindiennes du nord-ouest du Pacifique et sont considérés comme des symboles sacrés. Ce totem particulier a été créé sur trois mois par des artisans Lummi appelés House of Tears Carvers. Il mesure 25 pieds de haut, 43 pouces de large et a été taillé dans un cèdre rouge vieux de 400 ans.

Parmi les images dominantes du totem coloré se trouvent un aigle plongeant sur terre, un homme en prière et un saumon. Il y a aussi une femme avec une fille à proximité, un hommage à la façon dont les grands-mères enseignent souvent à la jeune génération les coutumes et la langue autochtones. Il y a aussi sept larmes gravées dans le totem, qui représentent sept générations d’Amérindiens qui ont souffert aux mains de non-Autochtones, selon les organisateurs de Red Road to DC.

Alors que la caravane se poursuit, les militants espèrent attirer l’attention à la fois avec le totem et leurs rassemblements sur la nécessité universelle de protéger la nature à un moment où les crises climatiques – des incendies à l’ouest aux tempêtes à l’est – semblent constituer une menace croissante.

Les Amérindiens, soutiennent-ils, sont particulièrement bien placés pour être les intendants de terres qui leur appartenaient autrefois uniquement.

« Les lieux sacrés sont les endroits où nos peuples sont allés depuis la nuit des temps pour recueillir des médicaments, être en communication avec nos ancêtres, prier et leur remonter le moral », a déclaré LeBlanc. « Nous avons une compréhension de la meilleure façon de préserver et de protéger pour garantir que ces lieux continueront d’être pour notre peuple et pour tous. »