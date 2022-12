Des militants allemands pour le climat perquisitionnés lors de manifestations contre une raffinerie de pétrole

BERLIN (AP) – Des enquêteurs allemands ont mené des raids contre des membres du groupe militant pour le climat Last Generation suite à des actions contre une raffinerie de pétrole dans l’est de l’Allemagne, ont annoncé mardi les autorités.

Cyrill Klement, procureur à Neuruppin, au nord de Berlin, a déclaré que 11 locaux à travers le pays avaient été perquisitionnés. Il a déclaré à l’agence de presse allemande dpa qu'”un peu plus de 11 personnes” font l’objet d’une enquête pour suspicion de perturbation des opérations publiques, et que les enquêteurs examinent également les soupçons selon lesquels ils ont formé une organisation criminelle.

Klement a déclaré que l’enquête se concentre sur les actions contre la raffinerie de pétrole PCK Schwedt à la frontière de l’Allemagne avec la Pologne depuis avril, qui ont au moins en partie entraîné la réduction des flux de pétrole.

Last Generation a écrit dans des messages sur Twitter et le réseau social Mastodon que des appareils tels que des ordinateurs portables et des téléphones portables ainsi que des affiches ont été confisqués lors de raids qui ont commencé à 5 heures du matin. Le groupe a déclaré que le gouvernement conduisait le pays vers «l’effondrement climatique» et il dessine attention à ça. Il a promis que “nous continuerons à le faire sans changement, car nous sommes la dernière génération à pouvoir le faire”.

Le groupe a attiré l’attention et la controverse ces derniers mois en perturbant brièvement le trafic aérien, en organisant de fréquents barrages routiers et des manifestations au cours desquelles des œuvres d’art étaient ciblées.

The Associated Press