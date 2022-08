Des militants affirment que les déjeuners scolaires américains sont racistes

Des groupes de défense des droits civiques ont appelé le gouvernement fédéral à corriger le «racisme alimentaire» dans son programme de repas subventionnés

Des dizaines de groupes américains de militants raciaux et alimentaires auraient signé une lettre accusant le gouvernement fédéral de “racisme alimentaire” dans son programme de repas scolaires gratuits ou subventionnés, affirmant que l’USDA oblige des millions d’enfants non blancs et intolérants au lactose à boire du lait de vache.

Le National School Lunch Program (NSLP) est «intrinsèquement inéquitable et socialement injuste», les groupes ont déclaré dans une lettre à la Commission de l’équité de l’USDA. La lettre, qui a été rapportée pour la première fois par The Hill mardi, a ajouté que “Les enfants noirs, amérindiens, asiatiques et latinos sont punis pour leur race et leur héritage.”

Le NSLP offre des déjeuners gratuits ou à prix réduit à environ 30 millions d’enfants dans 100 000 écoles à travers les États-Unis. Bien que près de la moitié des enfants éligibles à cette aide soient blancs, selon le National Center for Education Statistics, les groupes militants ont déclaré que les enfants non blancs dépendent de manière disproportionnée des repas subventionnés. Ils ont également fait valoir que les enfants non blancs avaient des taux d’intolérance au lactose beaucoup plus élevés.

“Si la vie des Noirs compte, notre santé et notre nutrition le sont aussi, mais le programme national de repas scolaires a toujours laissé tomber les enfants de couleur”, a déclaré le Dr Milton Mills, un médecin de Washington qui préconise les régimes à base de plantes. “Soit les écoliers boivent le lait qu’on leur donne et souffrent en classe pendant qu’ils essaient d’apprendre, soit ils se privent d’une partie nutritionnellement importante de leur repas.”

Les signataires de la lettre comprenaient des groupes tels que le National Action Network Washington Bureau, fondé par le militant racialiste le révérend Al Sharpton, ainsi que la section NAACP Maryland, Progressive Democrats of America et un groupe anti-laitier appelé Switch4Good.

Les organisations ont affirmé que le NSLP rembourse les écoles uniquement si elles fournissent du lait de vache, et une note écrite du médecin peut être nécessaire pour permettre une alternative non laitière. “Il est manifestement discriminatoire d’exiger une note du médecin pour une maladie presque omniprésente”, disait la lettre.

Cependant, les lignes directrices du NSLP indiquent clairement que seule une déclaration écrite du parent ou du tuteur d’un élève est requise pour servir un substitut non laitier. Les alternatives au lait de vache, comme le lait de soja, doivent respecter les directives nutritionnelles de l’USDA. Le programme NSLP exige que les écoles mettent également de l’eau à la disposition des élèves à l’heure du déjeuner.

Néanmoins, les militants ont fait valoir que le gouvernement oblige les enfants à boire du lait de vache. “Il est difficile d’imaginer une pratique USDA plus inéquitable et socialement injuste que le gavage forcé de lait aux enfants dans nos écoles”, disait la lettre.

Le NSLP exige que les écoles affichent “Et la justice pour tous” affiches. Les groupes d’activistes ont déclaré que jusqu’à ce que les enfants non blancs soient “correctement prévu” par le programme NSLP, ces affiches sont “une rhétorique vide alors que des injustices sont infligées chaque jour à des millions d’enfants mal desservis.