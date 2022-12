Des militaires pourraient être déployés pour travailler aux frontières du Royaume-Uni et conduire des ambulances pendant le chaos de la grève de Noël

L’armée pourrait être amenée à atténuer le chaos causé par les grèves de Noël, selon le haut responsable conservateur Nadhim Zahawi.

Le président du parti, M. Zahawi, a déclaré que les troupes pourraient finir par “conduire des ambulances” et surveiller les frontières pour empêcher les syndicats de paralyser le pays.

Nadhim Zahawi a déclaré que l’armée pourrait être amenée à briser des grèves dans des secteurs clés comme le NHS

Il a déclaré à Sky News que des soldats pourraient être déployés pour fournir des services essentiels, alors que les Britanniques se préparent à une forme de grève tous les jours pendant la période de Noël.

M. Zahawi a également indiqué que les pharmaciens pourraient être appelés à briser les grèves du NHS.

Il a déclaré: “Nous devons être en mesure de fournir des niveaux sûrs de traitement et de soutien aux patients.

“Nous devons essayer de minimiser les perturbations.”

Le gouvernement a précédemment confirmé que l’armée, ainsi que certains fonctionnaires et volontaires, sont formés pour soutenir les services vitaux.

Cela comprendrait une formation sur la gestion des frontières dans les ports et les aéroports.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que, bien qu’une décision n’ait pas encore été prise, les troupes font “partie de l’éventail des options disponibles si les actions de grève dans ces zones se déroulent comme prévu”.

Le communiqué ajoute: “Plusieurs syndicats ont pris la décision de faire grève au cours des prochaines semaines, laissant des millions de personnes confrontées à des perturbations pendant la période de Noël.

“De nombreux syndicats demandent des augmentations en ligne avec l’inflation ou même plus – malgré des augmentations comparables dans le secteur privé se situant en moyenne entre quatre et six pour cent jusqu’à présent cette année.

“Le gouvernement reconnaît que nous traversons une période économique très difficile. C’est pourquoi il se concentre sur la maîtrise de l’inflation comme le meilleur moyen d’aider l’argent de chacun à aller plus loin et d’éviter que la flambée des taux d’inflation ne soit intégrée dans l’économie britannique.”

Le porte-parole a terminé en appelant les syndicats à annuler les grèves “préemptives”, déclarant : “Il est encore temps”.

Cela survient alors que le Premier ministre Rishi Sunak envisage de nouveaux pouvoirs d’urgence pour mettre fin à l’hiver des grèves.

Le Sun Online a révélé que No10 a dit aux ministres de fournir plus d’options pour perturber les offres coordonnées des syndicats visant à paralyser le Royaume-Uni ce mois-ci et au-delà.

Des mesures s’ajouteraient à la législation actuellement en cours d’examen au Parlement pour assurer un niveau de service minimum les jours de grève dans des industries clés, telles que le rail.

Ce paquet peut inclure l’utilisation de travailleurs intérimaires pour remplir les rôles cruciaux des grévistes et faciliter le remplacement permanent des grévistes par les patrons.