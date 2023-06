Des militaires britanniques demandent l’aide d’une banque alimentaire – médias

Certains membres du service se sentent «en colère et frustrés» après avoir été forcés de compter sur la charité, affirme Sky News

Certains membres de l’armée britannique comptent de plus en plus sur les banques alimentaires pour joindre les deux bouts dans un contexte d’inflation élevée et de crise du coût de la vie, a rapporté Sky News lundi.

Selon une source citée par le diffuseur, une banque alimentaire non officielle a été créée dans une base de la Royal Air Force (RAF) dans l’est de l’Angleterre pour soutenir les civils locaux, mais a fini par être également utilisée par les militaires.

Sky a également cité un document interne de la RAF qui affirmait que certains membres du personnel étaient obligés de choisir entre « nourriture ou carburant », tandis que certains n’ont pas pu se permettre de rentrer chez eux pour voir leur famille. Le rapport décrit également une mère célibataire travaillant pour la RAF qui est restée sans repas chaud pendant quatre jours parce qu’elle avait dépensé son dernier argent pour nourrir son bébé.

Certains membres de la RAF n’auraient pas les moyens de payer la nourriture bien que leurs repas soient subventionnés par le gouvernement. Tout le personnel de la RAF peut actuellement profiter d’une subvention hebdomadaire de 38 £ (48 $) qui peut être utilisée pour acheter des repas dans les bases.

En savoir plus Le moral des militaires britanniques s’effondre – enquête

Une citation anonyme dans le document de la RAF aurait déclaré que « la banque alimentaire est populaire, » avec une note de bas de page précisant que si la question « est signalé dans la majorité des unités », il n’est pas encore répandu.

Commentant le problème, qui serait présent dans d’autres branches de l’armée, une source a déclaré à Sky News que les militaires se sentaient « incroyablement en colère et frustré » que certains personnels « a dû compter sur des organismes caritatifs juste pour exister. »

Le rapport indique également que certains militaires à court d’argent « ont du mal à payer le carburant pour se rendre au travail » et sont « incapable de rentrer chez lui chaque semaine » voir leurs proches, d’où une baisse de moral.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère britannique de la Défense a publié une enquête qui a révélé que 42 % des militaires britanniques sont satisfaits de la vie dans les services, contre 50 % un an auparavant. Les problèmes énumérés comprenaient le logement insalubre et les bas salaires.