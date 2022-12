Des migrants sont tombés près de la maison du VP Harris la veille de Noël glaciale – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

WASHINGTON (AP) – Trois bus de familles de migrants récents sont arrivés du Texas près du domicile du vice-président Kamala Harris dans un froid record la veille de Noël.

Les autorités du Texas n’ont pas confirmé leur implication, mais les arrêts de bus sont conformes aux actions précédentes des gouverneurs des États frontaliers attirant l’attention sur les politiques d’immigration de l’administration Biden.

Les bus qui sont arrivés samedi soir devant la résidence du vice-président transportaient environ 110 à 130 personnes, selon Tatiana Laborde, directrice générale de SAMU First Response, une agence de secours travaillant avec la ville de Washington pour servir des milliers de migrants qui ont été déposés Ces derniers mois.

Les organisateurs locaux s’attendaient à ce que les bus arrivent dimanche mais ont découvert samedi que le groupe arriverait tôt à Washington, a déclaré Laborde. Les personnes à bord comprenaient de jeunes enfants.

Certains portaient des T-shirts malgré des températures oscillant autour de 15 degrés Fahrenheit (-9 degrés Celsius). C’était le réveillon de Noël le plus froid jamais enregistré à Washington, selon au Washington Post.

Laborde a déclaré que les employés avaient des couvertures prêtes pour les personnes qui sont arrivées la veille de Noël et les ont rapidement transférées dans des bus en attente pour se rendre à une église de la région. Une chaîne de restaurants locaux a offert le dîner et le petit-déjeuner.

La plupart des arrivants se dirigeaient vers d’autres destinations et ne devaient rester à Washington que brièvement.

Le bureau du gouverneur Greg Abbott n’a pas répondu à une demande de commentaire dimanche matin. Son bureau a déclaré la semaine dernière que le Texas avait offert des trajets en bus à plus de 15 000 personnes depuis avril à Washington, New York, Chicago et Philadelphie.

Abbott et le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey, tous deux républicains, critiquent vivement le président Joe Biden pour sa gestion de la frontière américano-mexicaine, où des milliers de personnes tentent de traverser quotidiennement, dont beaucoup pour demander l’asile. Les autorités des deux côtés de la frontière recherchent une aide d’urgence pour mettre en place des abris et des services pour les migrants, dont certains dorment dans la rue.

Les républicains soutiennent que Biden et Harris, désignés comme la personne de référence de l’administration sur les causes profondes de la migration, ont assoupli les restrictions qui ont incité de nombreuses personnes à quitter leur pays d’origine. Biden a mis fin à certaines politiques mais en a maintenu d’autres promulguées par l’ancien président Donald Trump, dont l’administration a également été aux prises avec des pics de passages frontaliers et à un moment donné, a séparé les familles et les enfants d’immigrants dans le cadre d’une initiative de dissuasion.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Abdullah Hasan, a qualifié les arrêts de bus de « coup cruel, dangereux et honteux ».

“Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts à travailler avec n’importe qui – républicain ou démocrate – sur de vraies solutions, comme la réforme globale de l’immigration et les mesures de sécurité aux frontières que le président Biden a envoyées au Congrès le premier jour de son mandat, mais ces jeux politiques accomplissent rien et seulement mis des vies en danger », a déclaré Hasan dans un communiqué dimanche.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

