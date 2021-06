Des migrants sans-abri campent devant la mairie de Paris pour réclamer une solution d’hébergement (VIDEO)

Des centaines de migrants et de militants ont installé un camp de fortune devant la mairie de Paris, exigeant que les demandeurs d’asile aient un toit stable au-dessus de leur tête.

Selon le journal Le Parisien, plus de 250 tentes ont été dressées jeudi soir devant l’emblématique Hôtel de Ville, siège du gouvernement de la ville. La plupart des personnes dans le camp de fortune viendraient d’Afrique subsaharienne.

L’organisation caritative Utopia 56, qui aide les migrants et qui a organisé l’événement, a déclaré qu’environ 300 femmes célibataires et familles, dont des dizaines de jeunes enfants, résidaient dans le camp. Le groupe a déclaré qu’au cours des deux dernières semaines, il n’avait plus de refuges pour migrants.

« Chaque jour, nous fournissons des tentes à des dizaines de familles sans-abri qui dorment sous les ponts de la périphérie parisienne », Utopia 56 a déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet. « La préfecture ignore nos alertes. La mairie, par l’intermédiaire de l’adjoint au maire de Paris Ian Brossat, en charge du logement, pointe la responsabilité de l’Etat.

Les médias français ont cité une lettre de Brossat aux responsables régionaux, dans laquelle il mettait en garde contre les rapports croissants de demandeurs d’asile sans domicile à Paris. « Afin de ne pas laisser cette situation perdurer (…) nous demandons qu’une décision soit prise le plus tôt possible », a-t-il écrit.

Une femme du camp a déclaré à l’agence vidéo Ruptly de RT qu’elle avait utilisé la ligne téléphonique d’urgence gérée par la municipalité à plusieurs reprises après être tombée enceinte, mais qu’elle n’avait pas pu trouver un endroit stable. « Vendredi, on m’a encore laissé dehors et ils m’ont demandé de venir ici. Je suis fatigué – c’est la raison pour laquelle je suis venu aujourd’hui.

L’activiste Reza Jafari a déclaré que plus de 350 personnes ont besoin d’un logement, tandis que l’association caritative ne peut accueillir qu’entre 50 et 80 personnes. « Nous avons informé le maire, les services administratifs régionaux et les préfectures de la situation mais, malheureusement, il n’y a pas eu de réponse.

Le manager d’Utopia 56, Mael de Marcelus, a déclaré au Parisien que la politique officielle existante était « construit pour décourager [migrants] au détriment des valeurs européennes, de l’intégration et des droits de l’homme.

Des militants avaient précédemment installé environ 400 tentes place de la République à Paris en mars pour attirer l’attention sur le sujet.

