Des migrants retrouvés morts après la découverte d’une bande-annonce

SAN ANTONIO –

Quarante-six personnes ont été retrouvées mortes et 16 autres ont été transportées à l’hôpital après la découverte lundi d’un semi-remorque contenant des migrants présumés sur une route secondaire isolée du sud-ouest de San Antonio, ont indiqué des responsables.

Un employé de la ville sur les lieux a été alerté de la situation par un appel à l’aide peu avant 18 heures lundi, a déclaré le chef de la police William McManus. Les agents sont arrivés pour trouver un corps sur le sol à l’extérieur de la remorque et une porte partiellement ouverte de la remorque, a-t-il déclaré.

Sur les 16 personnes hospitalisées pour des maladies liées à la chaleur, 12 étaient des adultes et quatre des enfants, a déclaré le chef des pompiers Charles Hood. Les patients étaient chauds au toucher et déshydratés, et aucune eau n’a été trouvée dans la remorque, a-t-il déclaré.

Trois personnes ont été arrêtées, mais il n’était pas clair si elles étaient absolument liées à la traite des êtres humains, a déclaré McManus.

Ceux qui se trouvaient dans la caravane faisaient partie d’une tentative présumée de trafic de migrants aux États-Unis, et l’enquête était menée par US Homeland Security Investigations, a déclaré McManus.

Les personnes dans la caravane étaient dans une tentative présumée de trafic de migrants dans le sud du Texas, selon un responsable qui s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car les informations n’avaient pas été autorisées à être rendues publiques.

Il s’agit peut-être de la tragédie la plus meurtrière parmi des milliers de personnes décédées en tentant de traverser la frontière américaine depuis le Mexique au cours des dernières décennies. Dix migrants sont morts en 2017 après avoir été piégés à l’intérieur d’un camion qui était garé dans un Walmart à San Antonio. En 2003, 19 migrants ont été retrouvés dans un camion étouffant au sud-est de San Antonio.

Les grandes plates-formes sont apparues comme une méthode de contrebande populaire au début des années 1990 au milieu d’une augmentation de la police des frontières américaines à San Diego et à El Paso, au Texas, qui étaient alors les couloirs les plus fréquentés pour les passages illégaux.

Avant cela, les gens payaient de petits frais aux opérateurs maman-et-pop pour les faire traverser une frontière largement non surveillée. Alors que la traversée est devenue exponentiellement plus difficile après les attentats terroristes de 2001 aux États-Unis, les migrants ont été conduits sur des terrains plus dangereux et ont payé des milliers de dollars de plus.

La chaleur représente un grave danger, en particulier lorsque les températures peuvent augmenter considérablement à l’intérieur des véhicules. Le temps dans la région de San Antonio était principalement nuageux lundi, mais les températures ont approché les 100 degrés.