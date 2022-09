Des migrants poursuivent le gouverneur de Floride pour les vols de Martha’s Vineyard

BOSTON (AP) – Des migrants vénézuéliens transportés par avion vers l’île haut de gamme du Massachusetts de Martha’s Vineyard ont poursuivi mardi le gouverneur de Floride Ron DeSantis et son secrétaire aux transports pour s’être livrés à un « stratagème frauduleux et discriminatoire » pour les relocaliser.

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Boston, allègue que les migrants ont été informés qu’ils allaient à Boston ou à Washington, “ce qui était complètement faux”, et ont été induits avec des avantages tels que des chèques-cadeaux McDonald’s de 10 $.

“Aucun être humain ne devrait être utilisé comme un pion politique”, a déclaré Ivan Espinoza-Madrigal, directeur exécutif de Lawyers for Civil Rights, qui demande le statut de recours collectif dans le procès intenté au nom de plusieurs migrants qui étaient à bord des vols de la semaine dernière et Alianza Americas, un réseau de groupes de défense.

Le bureau de DeSantis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le procès, qui nomme également le secrétaire aux Transports Jared W. Perdue comme défendeur.

Le procès allègue que les migrants ont été incités à franchir les frontières de l’État sous de faux prétextes, une ligne que certains responsables démocrates utilisent pour demander une enquête fédérale.

Lundi, Javier Salazar, le shérif du comté de Bexar, qui comprend San Antonio, a ouvert une enquête sur les vols, mais l’élu démocrate n’a pas précisé quelles lois auraient pu être enfreintes. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le représentant américain Joaquin Castro, dont le district comprend San Antonio, ont demandé au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête.

Les conjectures étaient monnaie courante parmi les responsables gouvernementaux, les défenseurs et les journalistes mardi au sujet de la prochaine décision de DeSantis, conformément à l’élément de surprise que lui et un autre gouverneur républicain, Greg Abbott du Texas, ont cherché à obtenir en transportant et en faisant voler des migrants à travers le pays vers les bastions démocrates. avec peu ou pas de préavis.

Interrogé mardi sur les spéculations selon lesquelles DeSantis pourrait envoyer des migrants dans son État d’origine, le Delaware, le président Joe Biden a déclaré: «Il devrait venir nous rendre visite. Nous avons un beau littoral.

DeSantis a refusé de confirmer les spéculations, basées sur un logiciel de suivi des vols, selon lesquelles davantage de migrants étaient en déplacement. Il a de nouveau défendu sa décision de transporter environ 50 Vénézuéliens à Martha’s Vineyard, affirmant que leurs décisions étaient entièrement volontaires et, sans preuve, qu’ils étaient dans un état épouvantable lorsque la Floride s’est impliquée.

The Associated Press