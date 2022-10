Des migrants portés disparus après le naufrage d’un bateau dans la baie de Porto Rico

La recherche intervient au milieu d’un pic dans les voyages de trafic d’êtres humains au départ d’Haïti et de la République dominicaine alors que les gens fuient la pauvreté et la violence.

D’octobre 2021 à septembre 2022, les garde-côtes américains ont arrêté au moins 88 voyages de ce type dans les eaux proches de Porto Rico et dans le passage de Mona, qui sépare le territoire américain de l’île d’Hispaniola, partagée par Haïti et la République dominicaine. Au cours de cette période, plus de 1 700 Dominicains ont été détenus, ainsi que 444 Haïtiens et quatre Cubains.