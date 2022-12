Des migrants parlent de “l’enfer sur Terre” près du Louvre à Paris

350 jeunes hommes, pour la plupart originaires d’Afrique, ont installé un camp dans la ville, exigeant que les autorités leur fournissent un logement

Des centaines de migrants ont occupé la place près de l’emblématique musée du Louvre au cœur de Paris, exigeant “hébergement d’urgence.« Les manifestants, pour la plupart des jeunes hommes originaires de pays africains, prétendent être des mineurs non accompagnés et insistent sur le fait qu’ils ne peuvent plus survivre dans la rue à l’approche de l’hiver.

Les migrants, qui sont au total plus de 350, sont descendus vendredi dans le 1er arrondissement de la capitale française, selon le journal Le Figaro. La manifestation a été organisée à l’instigation de l’association humanitaire Utopia 56. Le groupe de bénévoles, fondé en 2015, a d’abord aidé les migrants bloqués dans le tristement célèbre camp de Calais. Selon son site Internet, ses activités sont désormais axées sur l’aide «exilés et personnes à la rue, sans condition et sans distinction de statut juridique.”

L’un des migrants, Mana, a déclaré aux journalistes que sa vie est «enfer sur Terre,” décrivant comment quand il va dormir, le “les draps sont mouillés, tu sens la glace dans tes veines.”

Lire la suite La France lance un avertissement à l’Italie concernant les migrants

S’adressant aux journalistes, un représentant d’Utopia 56 a déclaré que la manifestation visait à rendre le sort des migrants “plus visible,” et a exhorté le gouvernement de la ville à leur fournir un logement.

Selon les militants, les jeunes hommes vivaient auparavant dans des conditions sordides dans un camp de tentes de fortune à la périphérie de Paris pendant des mois. Bien qu’initialement déclarés adultes “faute de document officiel,« Les jeunes hommes affirment qu’ils sont mineurs, et ont tous déposé des recours auprès d’un juge des enfants pour être reconnus comme tels, a affirmé le groupe humanitaire.

Utopia 56 a accusé la ville de fermer les yeux sur le problème et d’ignorer leurs plaintes répétées.

Les détracteurs des politiques d’immigration du gouvernement français, en particulier ceux de droite, ont qualifié ces politiques de laxistes et d’inefficaces. Des politiciens comme Marine Le Pen du Rassemblement national ont proposé de réduire drastiquement le nombre de nouveaux arrivants en France, ainsi que de permettre aux autorités d’expulser les migrants illégaux.

Alors qu’elle attirait et accueillait traditionnellement des personnes de ses anciennes colonies, la France, ainsi que plusieurs autres pays européens, a connu une augmentation du nombre d’arrivées en 2015 au plus fort de la crise migratoire européenne. Bien que cela se soit stabilisé ces dernières années, le problème continue d’être pressant.