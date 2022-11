Des migrants nigérians découverts sur le gouvernail d’un navire après 11 jours en mer

Le service de sauvetage maritime espagnol a déclaré avoir secouru trois passagers clandestins retrouvés sur le gouvernail d’un navire dans les îles Canaries après que le navire y ait navigué depuis le Nigeria.

Les hommes, retrouvés sur le pétrolier Alithini II au port de Las Palmas, semblaient présenter des symptômes de déshydratation et d’hypothermie et ont été transférés dans des hôpitaux de l’île pour y être soignés, a déclaré le Salvamento Maritimo espagnol.

L’agence a partagé une photo des trois hommes assis sur le gouvernail sous la coque massive du navire, les pieds suspendus à seulement quelques centimètres de l’eau.

Selon le site Web MarineTraffic qui suit les navires, le navire battant pavillon maltais a quitté Lagos, au Nigeria, le 17 novembre et est arrivé à Las Palmas lundi après un voyage de 11 jours. La distance est d’environ 3 000 kilomètres.

Des milliers ont tenté de traverser cette année

Bien qu’extrêmement dangereux, ce n’est pas la première fois que des passagers clandestins risquent leur vie pour atteindre les îles Canaries espagnoles au large du nord-ouest de l’Afrique de cette manière.

En 2020, un garçon nigérian de 14 ans a été interviewé par le journal espagnol El Pais après avoir survécu deux semaines sur le gouvernail d’un navire, à la merci du mauvais temps et d’une mer agitée. Il était également parti de Lagos.

“Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière”, a tweeté Txema Santana, conseillère en migration auprès du gouvernement régional des îles Canaries.

Santana a ajouté que lors d’occasions précédentes où cela s’est produit, le propriétaire du navire est généralement responsable du retour des passagers clandestins à leur point de départ.

Des milliers de migrants et de réfugiés d’Afrique du Nord et de l’Ouest ont atteint les îles Canaries de manière irrégulière ces dernières années. La plupart effectuent la dangereuse traversée de l’Atlantique sur des bateaux bondés après avoir quitté les côtes du Maroc, du Sahara occidental, de la Mauritanie et même du Sénégal.

Plus de 11 600 personnes ont atteint les îles espagnoles par bateau jusqu’à présent cette année, selon les chiffres publiés par le ministère espagnol de l’Intérieur.