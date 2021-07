Des migrants haïtiens, cubains et africains à destination des États-Unis submergent Necoclí et la Colombie

La Colombie a rouvert ses frontières avec le Panama, l’Équateur, le Pérou et le Brésil en mai et avec le Venezuela en juin. Environ 33 000 personnes d’Haïti, de Cuba, du Chili, du Sénégal, du Ghana et d’autres pays ont voyagé dans cette région jusqu’à présent cette année, selon le bureau du médiateur colombien.