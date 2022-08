Des migrants du Texas arrivent à New York et se retrouvent dans une querelle politique

“Je n’avais pas d’argent pour manger”, a-t-il dit, sa voix se brisant, alors qu’il attendait son hôte à Midtown plus tard vendredi matin. “La situation est très désespérée au Venezuela.”

Comme d’autres migrants, M. Rodríguez et M. Gutiérrez ont déclaré qu’ils avaient accepté de se rendre à New York parce que c’était gratuit. “Nous avons entendu dire qu’il y avait beaucoup de travail à New York”, a déclaré M. Gutiérrez, 30 ans, qui travaillait comme cuisinier chez lui.

L’administration Adams a dénoncé le voyage en bus comme une autre cascade de M. Abbott. “L’utilisation continue d’êtres humains comme pions politiques par le gouverneur du Texas est dégoûtante”, a déclaré Fabien Levy, porte-parole de M. Adams. écrit sur Twitter. La ville, a ajouté M. Levy, continuerait “d’accueillir les demandeurs d’asile” mais avait besoin d’un soutien fédéral pour le faire.

Catholic Charities of the Archdiocese of New York, qui fournit une aide et des services aux immigrants nouvellement arrivés, a déclaré vendredi avoir aidé plus de 1 000 personnes qui semblaient être venues à New York ces dernières semaines directement depuis la frontière sud ou après un bref détour. à Washington. Les demandeurs d’asile qui traversent la frontière sud voyagent régulièrement en bus du Texas à New York, bien qu’ils s’arrêtent généralement d’abord à San Antonio ou dans d’autres villes du Sud, plutôt que de venir directement.