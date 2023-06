Des migrants détournent un cargo turc (VIDEO)

Des hélicoptères et des bateaux d’attaque ont été envoyés pour affronter des « pirates » qui tentaient de réquisitionner un navire naviguant près des côtes italiennes

Les forces spéciales italiennes ont été déployées pour prendre d’assaut un navire privé détourné par plus d’une douzaine de migrants, a déclaré le ministère italien de la Défense, affirmant que les passagers clandestins s’étaient armés de « poignards ».

Un cargo turc en route vers la France, le Galata Seaways, a été pris en charge par 15 « immigrés illégaux » vendredi, le ministre de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré aux journalistes, les décrivant également comme « pirates ». Il a déclaré que des marines du bataillon italien San Marco avaient été envoyés pour intervenir.

Les pirates de l’air « utilisaient ce qui semblait être des armes comme des poignards » de menacer l’équipage du navire, a ajouté le responsable, tandis que les médias locaux ont déclaré que certains à bord avaient été pris en otage après que les migrants aient été découverts cachés sur le navire.

« Quatre ou cinq migrants armés de couteaux avaient tenté de prendre possession de la passerelle de commandement, se barricadant à l’intérieur et tentant également de kidnapper les marins turcs », ANSA News a rapporté.

« Je dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene ». Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riguardo al tentativo di dirottamento di una nef turca da parte di un gruppo di migranti. Intervenuti gli uomini della Brigata San Marco. #ANSA… pic.twitter.com/A3VCLrqF8V — Agence ANSA (@Agenzia_Ansa) 9 juin 2023

Le ministère turc des Transports a déclaré que l’équipage du Galata Seaways avait détecté la présence de passagers non autorisés tôt vendredi matin.

Kaçakların alınması için Napoli’ye yönlendirilen Galata Seaways gemisine İtalyan güvenlik güçleri müdahale etmiş, mürettebatın güvenliği sağlanmıştır.

Arama faaliyetleri devam ederken süreç Bakanımız Sn. @A_Uraloglu‘nun koordinasyonunda AAKKM tarafından takip edilmektedir. pic.twitter.com/lEEwJDEf7M — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) 9 juin 2023

Le capitaine du navire a pu transmettre par radio une demande urgente d’aide à Ankara avant la prise de contrôle, qui a ensuite été relayée en Italie par les autorités turques.

Après une opération de sept heures rejointe par deux hélicoptères de la marine en plus des navires des garde-côtes et de la police, l’armée italienne a déclaré que le navire turc avait été repris et que ses 22 membres d’équipage étaient en sécurité. L’engin et sa cargaison sont maintenant amarrés près de la côte de Naples.

« Les forces de sécurité italiennes sont intervenues dans le Galata Seaways, qui a été détourné vers Naples pour récupérer les fugitifs, et la sécurité de l’équipage a été assurée », a ajouté le ministère turc.

Des images censées montrer la mission en cours ont circulé en ligne, avec plusieurs petits navires vus entourant le cargo arrêté près de la côte italienne.

Selon l’ANSA, les enquêteurs ont trouvé plusieurs couteaux et un cutter à bord, considérés comme des armes utilisées par les assaillants, qui s’étaient barricadés dans la cale du navire et ont finalement été retrouvés à l’aide du système de surveillance du navire.

Les autorités italiennes ont déclaré qu’elles continueraient de fouiller le navire à la recherche de passagers clandestins supplémentaires et tenteraient d’identifier les 15 migrants arrêtés après l’affrontement de vendredi. Ils auraient inclus 13 hommes et 2 femmes.

Le nombre de migrants illégaux traversant la Méditerranée a atteint des niveaux record ces derniers mois, l’agence des frontières de l’UE signalant une augmentation de près de 300 % au cours des quatre premiers mois de 2023. Les responsables à Rome ont déclaré un état d’urgence de six mois sur le flux de la migration en avril, annonçant des plans de construction de nouvelles installations de détention pour faire face à la récente vague.