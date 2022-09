Des migrants de partout au Canada demandent au gouvernement fédéral d’agir sur la régularisation et le statut permanent – ​​Kelowna Capital News

Des milliers de migrants et leurs partisans ont organisé dimanche des rassemblements dans les villes canadiennes pour demander à Ottawa d’étendre le statut permanent aux personnes sans papiers.

Des appels ont également été lancés pour mettre en œuvre rapidement un programme de régularisation inclusif pour les migrants sans papiers – une demande de longue date qui, selon les défenseurs, semble plus proche que jamais de devenir une réalité sur la base des récentes mesures prises par le gouvernement libéral fédéral.

Syed Hussan, directeur exécutif de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement, a déclaré que c’était un moment opportun pour Ottawa d’écouter les appels de son groupe pour un meilleur accès aux droits fondamentaux des sans-papiers au Canada.

“Nous avons actuellement une opportunité historique de réparer un tort qui dure depuis de très nombreuses années”, a-t-il déclaré par téléphone avant de se rendre à un rassemblement prévu l’après-midi à Toronto.

“Nous voulons nous assurer que le Parlement ne tarde en aucune façon.”

Ottawa a lancé un programme de régularisation pendant la pandémie de COVID-19 pour les demandeurs d’asile qui travaillaient dans le secteur de la santé. Depuis, le premier ministre Justin Trudeau a manifesté son intérêt à élargir l’initiative.

Une lettre de mandat de décembre 2021 demandait au ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté de Trudeau de “s’appuyer sur les programmes pilotes existants pour explorer davantage les moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papiers qui contribuent aux communautés canadiennes”.

Hussan a déclaré que le programme devrait inclure toutes les personnes sans papiers et a fait valoir qu’il devrait être une priorité pour le gouvernement alors que le Parlement se prépare à revenir la semaine prochaine.

« Le premier ministre Trudeau a déjà indiqué qu’il veut faire ce qu’il faut. La question est maintenant de savoir si tout le monde sera inclus », a déclaré Hussan.

“Nous croyons que l’égalité est l’égalité, toute exclusion est une discrimination, donc chaque travailleur migrant ou réfugié, étudiant et sans-papiers devrait être inclus.”

Une porte-parole du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a déclaré que le travail pour respecter l’engagement du mandat sur la régularisation du statut des travailleurs sans papiers est en cours alors que le ministère s’engage avec des experts et des parties prenantes.

Aidan Strickland a déclaré que les décisions politiques futures seront basées sur les enseignements tirés de programmes récents comme celui pour les demandeurs d’asile travaillant dans les soins de santé pendant la pandémie.

« Alors que nous sortons de la pandémie, IRCC continuera d’explorer de nouvelles avenues pour aider davantage de ressortissants étrangers vivant déjà au Canada à en faire leur résidence permanente », a déclaré Strickland dans un courriel.

“Bien que nous ne puissions pas spéculer sur les décisions politiques futures, c’est pour nous l’occasion d’examiner les meilleures pratiques et les leçons tirées de nos expériences précédentes pour garantir la politique publique la plus inclusive et la plus efficace.”

Hussan a déclaré qu’il s’attendait à ce que des milliers de personnes au total assistent aux rassemblements et aux marches prévus dans 13 villes, dont Toronto, Montréal, Edmonton, Vancouver, Fredericton et St. John’s, T.-N.-L.

De fortes pluies n’ont pas dissuadé des centaines de personnes de se rassembler dans un parc de Toronto avec des parapluies et des pancartes appelant le gouvernement à étendre le «statut pour tous» – un mantra répété dans des chants et des discours tout au long de l’événement de l’après-midi.

Des groupes de travailleurs et des syndicats étaient également présents en brandissant des pancartes.

Plusieurs migrants, y compris des travailleurs agricoles et des soins de santé, ont partagé leurs histoires avant que le groupe ne marche pour se rassembler devant le bureau de circonscription du centre-ville de la vice-première ministre Chrystia Freeland.

Merari Borgez, 19 ans, qui a déménagé à Toronto depuis Mexico alors qu’elle était enfant, a raconté à la foule comment sa famille avait du mal à accéder aux soins de santé et à l’éducation et n’a pas pu voyager et dire au revoir à ses proches en raison de leur manque de statut au Canada.

“Vivre sans statut est déshumanisant”, a-t-elle déclaré, appelant les politiciens à travailler rapidement pour étendre le statut à des familles comme la sienne. « Nous ne voulons pas de pitié. Nous voulons des actes.

Des journées similaires de protestation nationale ont eu lieu sur la question du statut de migrant, mais Hussan a déclaré que les événements de dimanche devraient être plus importants car l’élan de la cause s’est accru ces dernières années.

Cela est en partie dû au nombre croissant de sans-papiers qui s’organisent pour plus de droits, a-t-il dit, ainsi qu’à un regain d’attention sur les inégalités auxquelles ils ont été confrontés dans les emplois essentiels pendant la pandémie.

Il a déclaré que les appels au statut et à la régularisation donneraient aux travailleurs sans papiers au Canada le droit de plaider pour de meilleures conditions de travail, d’études et de vie, ainsi que d’accéder aux soins de santé universels.

Les mesures donneraient également aux gens une plus grande mobilité de la main-d’œuvre et amélioreraient les conditions de travail, a-t-il déclaré.

Caroline Michael, une travailleuse de la santé sans papiers à Toronto, s’est également jointe aux appels au statut permanent.

Lors de l’événement de dimanche, elle a partagé les défis auxquels elle est confrontée en tant que réfugiée cherchant à rester au Canada. Après s’être vu refuser diverses demandes de statut, Michael a déclaré que la régularisation était sa dernière option.

Elle a dit qu’on lui avait demandé de payer les services de santé et que sa situation avait profondément affecté sa santé mentale, mais qu’elle ne pouvait pas s’absenter de l’hôpital où elle travaillait en raison de son statut.

“C’est comme si (vous étiez) en prison. Vous êtes retenu captif », a-t-elle dit. Elle a appelé le Parlement à étendre le statut permanent à tous les migrants, y compris elle-même et d’autres qui ont travaillé en première ligne pendant le COVID-19.

“Pourquoi devrions-nous être traités de cette façon”, a-t-elle dit à la foule. “Tous les êtres humains méritent d’être traités correctement. Nous avons le droit de vivre heureux au Canada.

Holly McKenzie-Sutter, La Presse Canadienne

