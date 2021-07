Des migrants attirés à travers la Manche avec des promesses de jabs Covid et de séjours à l’hôtel en peluche

Les MIGRANTS sont incités à traverser la Manche avec des promesses de jabs Covid et de séjours dans des hôtels somptueux.

Les contrebandiers doublent les prix des voyages en bateau périlleux après avoir promis qu’ils sont des billets aller simple pour une vie de luxe et de sécurité.

Le ministère de l’Intérieur a réservé en bloc des hôtels comme le Kingston Lodge Hotel à Kingston upon Thames, dans le sud-ouest de Londres, pour héberger des migrants Crédit : Dan Charity / Le Soleil

Un migrant a déclaré : « Ils m’ont dit que je serais emmené dans un hôtel et que j’y vivrais. On m’a même montré des photos. On m’a dit que je serais aussi piqué parce que la Grande-Bretagne avait tellement de vaccins qu’ils pouvaient se permettre de le donner. »

Jeudi, The Sun a révélé que le ministère de l’Intérieur avait réservé des hôtels pour héberger des migrants.

L’un d’eux, le Kingston Lodge Hotel à Kingston upon Thames, dans le sud-ouest de Londres, a dû annuler une réception de mariage pour faire de la place.

Et la Grande-Bretagne offre le vaccin à quiconque, quel que soit son statut d’immigration, sans avoir à montrer de papiers.

Une arrivée récente d’Érythrée a déclaré : « J’ai payé 500 £ pour la traversée. C’était toutes mes économies mais ça valait chaque centime. Ma chambre est magnifique et la nourriture est très bonne.

« Un matin, j’ai été appelé à faire la queue dans une salle de conférence où des infirmières donnaient le jab. J’espère être doublement vacciné d’ici la fin août.

Matt Friedman, qui a passé près de 30 ans à enquêter sur la traite, a déclaré : « Covid a créé un nouveau marché dangereux dans le domaine de la souffrance humaine. »