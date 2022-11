Des migrants attaquent des agents frontaliers américains – des responsables – RT World News

Un grand groupe d’illégaux brandissant le drapeau vénézuélien a affronté la police alors qu’ils tentaient de pénétrer aux États-Unis

Les douanes et la patrouille frontalière américaines ont repoussé un grand groupe de migrants agitant un drapeau vénézuélien géant alors qu’ils tentaient de traverser la frontière près d’El Paso, au Texas, lundi, après que deux membres du groupe auraient attaqué le personnel du CBP, a déclaré l’agence à Fox News dans un communiqué.

L’altercation a été partiellement filmée et le Bureau de la responsabilité professionnelle aurait été chargé de l’examiner.

Après qu’un migrant aurait agressé un agent avec le mât et qu’un autre aurait blessé un agent en leur lançant une pierre, le CBP “initié des mesures de contrôle des foules», selon le communiqué, notamment «l’utilisation du système de lancement de boules de poivre à force moins létale autorisé» – grenades à boules de poivre.

On ne sait pas si les candidats à l’immigration étaient réellement du Venezuela, ni depuis combien de temps ils portaient le grand et lourd drapeau. Une vidéo de l’altercation postée sur les réseaux sociaux, filmée par un anonyme “activiste», montre les migrants ramenés dans le Rio Grande par la ligne avancée des agents de la patrouille frontalière tandis qu’un drapeau hondurien est laissé planté dans le lit de la rivière du côté américain.

NOUVEAU: Une vidéo plus longue fournie par un activiste sur les lieux montre un incident à El Paso hier où des agents de la patrouille frontalière ont tiré des boules de poivre sur un groupe de Vénézuéliens traversant illégalement l’USCBP dit qu’une pierre lancée a blessé un agent et qu’un autre a été agressé avec un mât de drapeau. @Fox Newspic.twitter.com/t7FrGjnAtb – Bill Melugin (@BillFOXLA) 1 novembre 2022

La patrouille frontalière a appréhendé plus de 50 grands groupes composés de 100 migrants ou plus au cours du seul mois dernier, selon Fox. Le point de vente a rapporté qu’un autre groupe, celui-ci comprenant environ 300 adultes pour la plupart célibataires, est entré en Normandie, au Texas, mardi.

Un nombre record de 2,3 millions d’immigrants illégaux ont été appréhendés aux États-Unis au cours de l’exercice 2022, dont plus de 227 000 rencontrés en septembre – le pire mois de septembre de l’histoire du CBP pour les passages de migrants. Entre 7 300 et 7 500 migrants ont traversé la frontière chaque jour au cours du mois.















Alors que Border Patrol compte »rencontres de migrants” plutôt que des migrants individuels, ce qui signifie que certaines personnes peuvent être comptées plus d’une fois, le chiffre représente néanmoins une augmentation importante par rapport à 2021, qui a vu 1,7 million de migrants entrer aux États-Unis. Les rivaux politiques du président Joe Biden dans le pays et les dirigeants du Guatemala et du Salvador ont blâmé le dirigeant américain pour l’augmentation des passages illégaux.

Biden est revenu sur plusieurs mesures adoptées par son prédécesseur, Donald Trump, qui s’étaient avérées efficaces pour réduire le nombre de frontaliers illégaux, comme le «rester au Mexique» politique obligeant les nouveaux arrivants à attendre en dehors des États-Unis pendant que leur cas était examiné, ainsi qu’une ordonnance de lutte contre la pandémie de Covid-19. Une enquête de Fox News a révélé que l’administration Biden finançait même une aide juridique pour les immigrants luttant contre l’expulsion.