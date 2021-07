Des migrants affluent au Royaume-Uni dans des «super-gonflables» de 70 personnes alors que Border Force utilise une radio secrète pour planifier des sauvetages avec des Français

Les MIGRANTS affluent au Royaume-Uni dans d’énormes « super-gonflables » pouvant transporter jusqu’à 70 passagers – tandis que la UK Border Force utilise des canaux radio secrets pour planifier des sauvetages avec des navires français.

Les passeurs glissants ont maintenant choisi de voyager sur des bateaux de 36 pieds de long comme mode de transport plus efficace sur lequel ils peuvent entasser des migrants désespérés.

Le navire des forces frontalières britanniques Speedwell récupérant des migrants et les amenant en toute sécurité à Douvres Crédit : Chris Eades

Les passeurs entasser jusqu’à 70 personnes dans les super-gonflables pour la traversée périlleuse de la Manche Crédit : Chris Eades

Un groupe de 16 personnes a été repéré sur un pneumatique instable dans les eaux anglaises mardi après-midi dernier, selon le Mail Online, avant d’être récupéré et escorté en toute sécurité jusqu’à Douvres par le navire des forces frontalières, le Speedwell.

Le groupe a effectué le périlleux voyage transmanche de 21 milles dans les bateaux, qui ne sont pas conçus pour la haute mer, sans être défié par la marine française – bien que ce soit LEUR travail de les arrêter.

« C’était un navire de passeurs. Pourtant, ses occupants ont été récupérés par Speedwell. L’équipage a même remorqué le méga-bateau des trafiquants jusqu’à la côte », a déclaré un marin de la côte sud à la publication.

Ils ont signalé que les navires des forces frontalières britanniques se dirigeaient loin de leur juridiction pour ramasser des migrants même s’ils ne sont pas en danger imminent, qui sont sous la responsabilité des Français.

Les forces frontalières britanniques semblent s’éloigner de leur compétence en matière d’opérations de sauvetage Crédit : PA

Un seul des méga-bateaux amenés à Douvres cette semaine transportait 60 migrants.

Un autre sans assez de gilets de sauvetage a plutôt donné aux voyageurs des pneus de voiture sur lesquels s’accrocher au cas où il chavirerait.

Trois sources différentes ont déclaré au Mail que des migrants sur l’un des bateaux pneumatiques ont appelé la police des West Midlands après avoir reçu le numéro des trafiquants – pour leur dire qu’ils coulaient.

Même la Royal National Lifeboat Institution a été entraînée dans le chaos – voyant les garde-côtes britanniques ordonner à un équipage de la RNLI Kent de traverser la frontière française lundi pour rechercher un canot de sauvetage en détresse avec 20 migrants à bord.

Une source a déclaré: « C’est une chose régulière. Les volontaires du RNLI qui dirigent ces bateaux et ceux qui collectent des fonds pour l’association se mettent en colère. Ils veulent que les gens ordinaires en péril dans les mers anglaises soient sauvés. »

Un groupe de migrants a reçu des pneus de voiture au lieu de gilets de sauvetage pour les aider à rester à flot Crédit : Steve Finn

Des navires britanniques et français auraient communiqué sur des canaux privés pour discuter des opérations Crédit : PA

Les navires britanniques communiqueraient avec la marine française en utilisant des canaux radio « fermés » au lieu des voies aériennes ouvertes que la plupart des bateaux utilisent – pour faciliter le flux de migrants.

Les agents frontaliers ont choisi de converser par téléphone plutôt que par radio maritime et ont désactivé leur système d’identification automatique – connu sous le nom d’AIS – qui localise la position d’un navire et aide à arrêter les collisions.

Dans un échange public entre les équipages des forces frontalières en français et en anglais entendu cette semaine, les garde-côtes français ont demandé pourquoi un bateau de migrants était collecté dans la voie maritime très fréquentée de la Manche au lieu du côté anglais des eaux.

Les garde-côtes ont déclaré, se référant à Border Force: « Je suppose que nous (la marine française) ne devrions plus nous approcher trop près de leurs eaux (anglaises), apparemment. »

5 000 migrants sont arrivés par mer sur la côte sud depuis le début de l’année Crédit : PA

Le navire de guerre français répond : « Oui, c’est précisément pourquoi. »

Une autre conversation entend les garde-côtes français demander à nouveau à un navire de guerre pourquoi les « Anglais » assurent la liaison via le canal 16 – qui est « sécurisé » – plutôt que le canal ouvert normal, numéro six.

En triant une remise de migrants, ils disent : « Pouvez-vous contacter le Valiant (navire de la Force frontalière) sur le canal 16 ou non ?

Le navire de guerre français répond : « Oui fera l’affaire. Nous étions passés à six, mais maintenant nous sommes de retour sur le canal 16. C’est comme ça qu’ils (les Anglais) veulent fonctionner. »

Les bateaux qui patrouillent aux frontières ont désactivé leur système d’identification automatique pour éviter d’être détectés Crédit : Chris Eades

La Royal National Lifeboat Institution est également déployée pour sauver les migrants en difficulté Crédit : PA

Un autre message maritime choquant est celui d’un membre d’équipage du navire des forces frontalières britanniques Valiant qui opte pour une conversation à huis clos après qu’un navire français a demandé s’il était « prudent » de remettre un bateau de migrants dans la voie de navigation.

« Monsieur, je pense que nous sommes probablement enregistrés à ce sujet. Je préférerais communiquer par téléphone avec vous. Je vous appellerai », répondit l’officier Valiant.

Bien que le gouvernement britannique ait versé 28 millions de livres sterling à la France pour renforcer ses contrôles sur les plages et la mer, des images stupéfiantes montrent un nombre croissant de super-gonflables s’accumulant à Douvres alors que les migrants passent ou sont escortés par Border Force lors de la dernière étape du voyage.

Les arrivées par mer sur la côte sud ont atteint 5 000 jusqu’à présent cette année, et un total de jusqu’à 20 000 migrants sont attendus.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a averti qu’elle nommait un nouveau patron des frontières en raison de l’échec de l’arrêt des migrants – deux directeurs généraux des forces frontalières et de l’application de l’immigration devant démissionner.

Le ministre de l’Immigration et de la Conformité, Chris Philp, a déclaré : « L’immigration illégale est conduite par de graves criminels organisés et des passeurs qui profitent de la misère humaine, et ils mettent encore plus de vies en danger en utilisant des bateaux de plus en plus surchargés, plus grands et dangereux.

« Le peuple britannique en a tout simplement assez. La semaine prochaine, nous présenterons une nouvelle législation pour lutter contre ce problème, en poursuivant ces gangs qui exploitent les gens, en dissuadant l’entrée illégale au Royaume-Uni et en introduisant de nouvelles infractions pénales plus sévères pour ceux qui tentent d’entrer illégalement au Royaume-Uni . »