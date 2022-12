Des migrants à la frontière américano-mexicaine attendent une décision sur les limites d’asile

EL PASO, Texas (AP) – Francisco Palacios a attendu quatre heures avec sa femme et sa fille de 3 ans à un poste frontière entre Tijuana et San Diego tôt mercredi avant de se rendre dans un hôtel voisin pour une sieste de trois heures. Ils sont revenus, valises bouclées, pour être à nouveau déçus.

Mais la famille de la ville de Morelia, dans l’ouest du Mexique, est prête à attendre que la Cour suprême des États-Unis décide si et quand lever les restrictions de l’ère pandémique qui ont empêché de nombreuses personnes de demander l’asile, a déclaré Palacios.

“Nous n’avons pas le choix”, a déclaré Palacios en espagnol, expliquant que sa famille est arrivée à Tijuana il y a deux semaines pour échapper à la violence et aux gangs qui leur ont extorqué pendant des années une partie de leurs revenus en vendant des fruits dans un chariot de rue.

Ils font partie des milliers de migrants rassemblés le long du côté mexicain de la frontière, campant à l’extérieur ou emballant dans des abris à mesure que le temps se refroidit.

Les limites des passages frontaliers devaient expirer mercredi avant que les États à tendance conservatrice ne demandent l’aide de la Cour suprême pour les maintenir en place. L’administration Biden a demandé au tribunal de lever les restrictions, mais pas avant Noël. On ne sait pas quand la décision du tribunal viendra.

Des membres de la Garde nationale du Texas ont pris position à El Paso à la demande de l’État, tandis que des volontaires et des agents des forces de l’ordre craignaient que certains migrants ne succombent au froid. Les températures nocturnes ont été dans les années 30 et seront encore plus froides dans les jours à venir. Le diocèse catholique romain d’El Paso, où les températures nocturnes pourraient tomber dans les années 20 cette semaine, prévoyait d’ouvrir deux autres abris pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes dans les églises de la région.

Jhorman Morey, un mécanicien vénézuélien de 38 ans, s’est réchauffé les mains près d’un feu de camp avec une demi-douzaine d’autres migrants du côté sud du Rio Grande. Il a dit qu’il attendait une décision sur les restrictions avant de tenter de pénétrer aux États-Unis. D’autres migrants ont pataugé dans les eaux peu profondes vers une porte de la clôture frontalière.

“Je veux qu’ils décident” de la règle de santé publique connue sous le nom de Titre 42, a déclaré Morey, arrivé il y a six semaines dans la ville mexicaine de Juarez, de l’autre côté de la frontière d’El Paso. Il mange maintenant rarement après avoir épuisé ses économies.

Des centaines de migrants faisaient la queue à Juarez. D’autres dormaient le long des talus de béton du Rio Grande.

Alors que les foules se rassemblaient sur les berges, le 1er Sgt. Suzanne Ringle a déclaré qu’une femme avait accouché et avait été assistée par des agents de la patrouille frontalière. Elle a ajouté que de nombreux enfants se trouvaient parmi la foule.

À Tijuana, environ 5 000 migrants séjournaient dans plus de 30 abris et bien d’autres louaient des chambres et des appartements. Des murs superposés et surmontés de rasoirs s’élevant à 9 mètres le long de la frontière avec San Diego rendent la zone intimidante pour les passages illégaux.

Un climat de résignation régnait dans le refuge Agape de Tijuana, qui abritait mercredi 560 migrants principalement mexicains.

Maricruz Martinez, qui est arrivée avec sa fille de 13 ans il y a cinq semaines après avoir fui la violence dans l’État mexicain de Michoacan, a déclaré que des rumeurs circulaient selon lesquelles les migrants devraient faire la queue au poste frontière de San Diego lundi.

Albert Rivera, le pasteur et directeur du refuge, a convoqué une réunion pour dire aux migrants qu’ils ne devraient faire confiance qu’aux sources officielles américaines. Il a convaincu la plupart des occupants, mais a déclaré qu’il aimerait que le gouvernement américain fournisse des mises à jour plus détaillées.

Une Mexicaine séjournant au refuge avec son mari et son fils de 11 ans, qui a refusé de donner son nom parce qu’elle est poursuivie par un gang, a déclaré qu’elle avait fui son village d’environ 40 maisons dans l’État de Michoacan après qu’un gang l’ait forcée frère à se joindre, l’a tué, puis a incendié sa maison. La dernière goutte est venue après que le gang a forcé son fils de 15 ans à les rejoindre sous la menace de tuer la famille et a demandé à son mari de se joindre, en envoyant des photos de membres coupés comme message du prix de la résistance.

La femme a déclaré que le gang avait pris le refus de son mari comme une insulte. “Ils pensent que nous nous moquons d’eux parce qu’ils ne veulent pas les rejoindre”, a-t-elle déclaré en retenant ses larmes.

Le pasteur a déclaré que des psychologues avaient interrogé la femme et qu’il espérait qu’elle serait exemptée du titre 42.

Un Mexicain qui a demandé à être identifié par son prénom, Brian, pour des raisons de sécurité, a déclaré que son refus de rejoindre un gang après sept ans dans l’armée l’avait poussé à fuir son domicile dans l’État de Guerrero avec sa femme et ses deux fils deux mois il y a. Il évite de sortir du refuge sauf pour les courses rapides.

Brian a déclaré qu’il avait demandé une exemption à l’interdiction d’asile.

“Désespéré, triste”, a-t-il déclaré en décrivant ses pensées lorsqu’il a appris que le titre 42 serait prolongé au-delà de mercredi. “C’est dangereux parce que vous ne savez pas qui pourrait vous suivre.”

En vertu du titre 42, les autorités ont expulsé des demandeurs d’asile à l’intérieur des États-Unis 2,5 millions de fois et ont refoulé la plupart des personnes qui ont demandé l’asile à la frontière, au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Les défenseurs de l’immigration ont déclaré que les restrictions vont à l’encontre des obligations américaines et internationales envers les personnes fuyant aux États-Unis pour échapper à la persécution, et que le prétexte est dépassé à mesure que les traitements contre les coronavirus s’améliorent. Ils ont poursuivi pour mettre fin à l’utilisation du titre 42; un juge fédéral s’est rangé du côté d’eux en novembre et a fixé la date limite du 21 décembre.

Les États à tendance conservatrice ont fait appel devant la Cour suprême, avertissant qu’une augmentation de la migration nuirait aux services publics et provoquerait une “calamité sans précédent” à laquelle, selon eux, le gouvernement fédéral n’avait aucun plan pour faire face.

En réponse, le juge en chef John Roberts a émis une ordonnance temporaire pour maintenir les restrictions en place.

Le gouvernement fédéral a ensuite demandé à la Cour suprême de rejeter l’effort des États tout en reconnaissant que la fin brutale des restrictions entraînerait probablement “une perturbation et une augmentation temporaire des passages frontaliers illégaux”.

Les États ont déposé une réponse tôt mercredi, arguant que laisser les restrictions expirer pendant que le tribunal examine la décision du tribunal inférieur causerait « des dommages immédiats, graves et irréversibles » aux États.

Bien que la date d’expiration du mercredi ait été fixée il y a des semaines, le gouvernement américain a demandé plus de temps pour se préparer – tout en disant qu’il avait envoyé plus de ressources à la frontière.

Environ 23 000 agents sont déployés à la frontière sud, selon la Maison Blanche. L’administration Biden a déclaré qu’elle avait envoyé plus de coordinateurs de traitement des patrouilles frontalières et plus de surveillance et qu’elle avait renforcé la sécurité aux points d’entrée.

Si la Cour suprême agit avant vendredi, le gouvernement veut que les restrictions soient en place jusqu’à la fin du 27 décembre. Si la cour agit vendredi ou plus tard, le gouvernement veut que les limites restent jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant une telle ordonnance.

Le titre 42 permet au gouvernement d’expulser les demandeurs d’asile de toutes nationalités, mais il touche de manière disproportionnée les personnes des pays dont le Mexique a accepté de prendre des citoyens : le Guatemala, le Honduras, le Salvador et, plus récemment, le Venezuela, en plus du Mexique.

___

Rebecca Santana à Washington, DC, Juan Lozano à Houston, Alicia Fernández à Ciudad Juarez et Tammy Webber à Fenton, Michigan, ont contribué à ce rapport.

Morgan Lee, Elliot Spagat et Giovanna Dell’orto, The Associated Press