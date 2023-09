Dès midi, 25 000 membres de l’UAW seront en grève contre les trois constructeurs automobiles de Détroit | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Anna Liz Nichols Des employés se joignent à la ligne de piquetage au centre de redistribution de Lansing de General Motors alors que le site a été appelé à la grève le 22 septembre 2023.

Deux autres usines, employant 7 000 travailleurs, se joignent à la grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) vendredi à midi, a annoncé vendredi matin le président de l’UAW, Shawn Fain, sur Facebook Live. Cela porte à 25 000 le nombre total de travailleurs qui auront débrayé.

Le grève contre Détroit Trois constructeurs automobiles Ford, General Motors et Stellantis ont commencé il y a deux semaines après l’échec des négociations contractuelles.

Fain a déclaré qu’alors qu’il se préparait pour la diffusion en direct prévue, Stellantis avait montré des progrès dans la négociation avec le syndicat pour un meilleur contrat, de sorte que le syndicat n’avait pas ciblé d’usines supplémentaires dans l’entreprise.

Fain a appelé l’usine d’assemblage de Ford à Chicago, ainsi que l’usine de GM de Lansing Delta Township, à se lever et à se mettre en grève vendredi à midi. Fain a offert à ceux qui ont déjà été appelés à lancer un message d’encouragement.

« Continuez à montrer à l’entreprise que vous êtes prêt à vous lever lorsqu’on vous appelle. Quand nous gagnerons ce combat, quand nous réparerons les torts des 15 dernières années et plus. Et lorsque nous fixerons un nouveau cap pour les générations futures, ce ne sera pas à cause d’un président, ni du président de l’UAW, ni du président des États-Unis. Ce sera parce que des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires », a déclaré Fain.

À l’invitation de Fain, le président Joe Biden mardi a visité une ligne de piquetage de l’UAW à Belleville, Michigan, disant aux travailleurs : « Wall Street n’a pas construit le pays ; la classe moyenne a construit le pays. … Et les syndicats ont construit la classe moyenne.

Bien que Biden ait déclaré avoir manifesté sur les piquets de grève de l’UAW lorsqu’il était sénateur américain, il s’est dit fier de le faire en tant que président. On pense que c’est la première fois dans l’histoire moderne qu’un président en exercice se rend sur un site de frappe active.

Fain n’a pas pris note des propos de l’ancien président Donald Trump Discours du mercredi dans une usine non syndiquée du comté de Macomb. Le président du syndicat a refusé de rencontrer Trump, affirmant qu’il faisait partie du problème de la « classe milliardaire ».

« Ils [the UAW] je dois soutenir Trump [in 2024]parce que s’ils ne le font pas, tout ce qu’ils font, c’est se suicider », a déclaré Trump lors de l’événement organisé par Drake Enterprises dans le township de Clinton.

L’UAW n’a pas soutenu les élections de 2024. Le Michigan est à nouveau considéré comme un État charnière.

Même avec le soutien de Biden aux grévistes, Fain a noté que les membres de l’UAW sont toujours confrontés à des obstacles, soulignant un délit de fuite Mardi après-midi sur la ligne de piquetage au Flint Processing Center de General Motors. L’incident, au cours duquel un conducteur quittant l’établissement aurait heurté cinq membres du piquet de grève, n’est pas la seule violence qui, selon Fain, s’est produite.

« Des armes ont été tirées sur nous. Des camions et des voitures nous ont traversés et de violentes menaces ont été lancées contre nous. Et je veux être absolument clair. Nous ne nous laisserons pas intimider par les entreprises ou leurs scabs », a déclaré Fain. « Notre solidarité est notre force et, à l’heure actuelle, notre force est l’espoir de la classe ouvrière partout dans le monde. Levons-nous et gagnons cette victoire pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés, pour notre pays et pour notre avenir.

L’UAW utilise une approche échelonnée pour sa grève, appelée plan de « grève debout », dans lequel, au lieu que toutes les usines fassent grève ensemble, certaines usines sont périodiquement informées de «lève-toi et sors.»

Avant vendredi, 41 sites au total avaient été appelés à faire grève dans 21 États, dont 14 des sites se trouvent dans le Michigan.

C’est même plus que les Trois de Détroit, a déclaré Fain, soulignant plusieurs autres actions syndicales qui ont eu lieu depuis que l’UAW s’est mis en grève contre les constructeurs automobiles. Notamment, les travailleurs du Detroit Casino Council (DCC) UNITE HERE des trois casinos de Détroit – MGM Grand Detroit, Motor City Casino et Hollywood à Greektown – voteront vendredi pour autoriser ou non leur propre grève.

