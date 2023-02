Des microplastiques trouvés dans les veines humaines

Les chercheurs ont découvert 15 particules de contaminants par gramme de tissu veineux dans la première étude du genre

Des microplastiques ont été découverts pour la première fois dans des tissus veineux humains, a révélé la semaine dernière une équipe de chercheurs de l’Université de Hull. Cinq types distincts de microplastiques ont été découverts dans des échantillons prélevés dans les veines saphènes (jambes) de patients subissant un pontage cardiaque.

“Nous avons été surpris de les trouver” Le professeur Jeanette Rotchell a déclaré dans un communiqué de presse accompagnant la publication de l’article dans la revue PLoS One. “Nous savons déjà que les microplastiques sont dans le sang… mais il n’était pas clair s’ils pouvaient traverser les vaisseaux sanguins dans les tissus vasculaires et ce travail suggérerait qu’ils peuvent le faire.”

Les chercheurs basés au Royaume-Uni ont trouvé une concentration moyenne de 15 particules de plastique par gramme de tissu veineux, similaire ou supérieure aux niveaux trouvés dans le tissu pulmonaire et du côlon, mais ont observé que la forme et les types de plastique trouvés dans le tissu vasculaire étaient nettement différent des autres types de tissus.

« Ces premières analyses de tissus humains suggèrent que la distribution des types prédominants de microplastiques pourrait être spécifique aux tissus », Rotchell a observé.

Les types de plastique les plus courants trouvés dans les échantillons comprennent la résine alkyde, qui se trouve dans les peintures et vernis synthétiques ; l’acétate de polyvinyle, un adhésif utilisé dans l’emballage et l’expédition des aliments ; nylon et EVOH-EVA, utilisé pour l’emballage alimentaire et le laminage étanche.

Tandis que Rotchell soulignait que “nous ne connaissons pas encore les implications de cela sur la santé humaine”, elle a reconnu qu’il avait été démontré que les microplastiques “réponses à l’inflammation et au stress” en laboratoire.

Le co-auteur, le professeur Mahmoud Loubani, a ajouté que la présence des microplastiques pourrait contribuer à l’échec de la chirurgie de pontage coronarien impliquant des greffes des veines saphènes, suggérant les contaminants “pourrait bien jouer un rôle dans l’endommagement de l’intérieur de la veine, entraînant son blocage avec le temps.” L’élimination des microplastiques était une possibilité, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse.

L’équipe a déjà découvert les polluants omniprésents dans le sang et les tissus pulmonaires, ainsi que dans les blocs opératoires chirurgicaux. Selon certaines estimations, 15 tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les océans de la Terre chaque minute, se décomposent en particules plus petites et pénètrent dans le corps par la chaîne alimentaire et par l’air que les gens respirent.