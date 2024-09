Des microplastiques trouvés dans le cerveau humain – recherche — RT World News

Les polluants pourraient être liés à l’augmentation des maladies neurodégénératives, selon une étude

Des chercheurs brésiliens ont découvert des microplastiques dans les tissus cérébraux humains, selon une nouvelle étude publiée lundi dans la revue JAMA de l’Association médicale américaine. révèleLa pollution par les microplastiques est apparue ces dernières années comme une préoccupation environnementale et sanitaire croissante.

Des particules de plastique de taille comprise entre 0,0055 et 0,025 millimètres (0,00021 à 0,00098 pouce) ont déjà été détectées dans divers tissus humains et dans la circulation sanguine. Leur présence dans le cerveau, en revanche, n’a jusqu’à présent pas été documentée, explique l’étude.

Une équipe de la faculté de médecine de l’université de São Paulo a examiné les cerveaux de 15 personnes décédées âgées de 33 à 100 ans et qui vivaient à São Paulo, la plus grande ville du pays. Leurs recherches ont été menées de février 2023 à mai 2024.

Les scientifiques se sont concentrés sur les tissus du bulbe olfactif, une petite partie du cerveau qui traite les odeurs. Des microplastiques ont été détectés dans les échantillons prélevés sur huit des 15 individus testés.

Au total, 16 particules et fibres de polymères synthétiques ont été identifiées, le polypropylène étant le polymère le plus courant (43,8 %).















L’emplacement dans le cerveau a conduit les chercheurs à supposer que les humains respirent les polluants omniprésents par le nez.

« Le propylène est partout, dans les meubles, les tapis, les vêtements » L’auteur principal de l’étude, le Dr Thais Mauad, a déclaré à NBC News. « Nous savons que l’endroit où nous sommes le plus exposés aux particules est à l’intérieur, car toutes nos maisons sont pleines de plastique. »

Le polypropylène est également largement utilisé dans les emballages alimentaires tels que les bouteilles, les pots, les pots de yaourt et les gobelets pour boissons chaudes. La décomposition des bouteilles et emballages à usage unique crée des particules microplastiques qui pénètrent ensuite dans le corps humain via le tube digestif ou par inhalation.

La présence de microplastiques dans le bulbe olfactif signifie qu’il pourrait s’agir d’un « voie potentielle » Les chercheurs ont également découvert que les particules devaient atteindre d’autres parties du cerveau.

Donné « la contamination généralisée de l’environnement par les plastiques », les résultats « devrait susciter des inquiétudes », les chercheurs affirment que les microplastiques pourraient contribuer à la « prévalence croissante des maladies neurodégénératives ».

La première étude visant à estimer l’ingestion humaine de plastiques, publiée en 2019, suggéré que l’humain moyen ingère 50 000 particules de microplastique chaque année.

Une autre étude trouvé que les gens pourraient ingérer en moyenne environ cinq grammes (0,18 oz) de plastique chaque semaine, soit l’équivalent du poids d’une carte de crédit.