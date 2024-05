Des microplastiques trouvés dans chaque testicule humain examinés dans une nouvelle étude

Les scientifiques ont découvert des quantités importantes de microplastiques présents dans les testicules humains et canins, soulevant des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur le système reproducteur humain.

Microplastiques sont de minuscules débris qui se forment lorsque de plus gros objets en plastique fabriqués par l’homme, tels que des sacs de transport, sont exposés aux rayons ultraviolets du soleil, ce qui les désintègre. Ils peuvent également être créés intentionnellement dans le cadre d’un produit commercial, ou par l’usure d’objets synthétiques comme des pneus ou des vêtements. À ce jour, des microplastiques ont été découverts dans d’innombrables environnements naturels, allant des régions polaires glaciales aux hauteurs du mont Everest, en passant par les profondeurs les plus profondes de la fosse des Mariannes.

Partout où ils vont, ils perturbent l’écosystème naturel de manière subtile mais insidieuse. Pour aggraver les choses, il a même été constaté que les microplastiques polluaient notre corps, notamment le cœur, le placenta, le foie et les reins, après avoir été inhalés dans l’air ou consommés en quantités infimes dans les aliments et les boissons.

« Nous ne voulons pas effrayer les gens », a déclaré le professeur Xiaozhong « John » Yu du Université du Nouveau-Mexique, qui a dirigé la nouvelle étude portant sur la présence du polluant dans les organes reproducteurs humains et canins. « Nous voulons fournir des données scientifiques et faire prendre conscience aux gens qu’il existe une grande quantité de microplastiques. Nous pouvons faire nos propres choix pour mieux éviter les expositions, changer notre mode de vie et changer notre comportement.

Les chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont détecté des concentrations importantes de microplastiques dans les tissus testiculaires des humains et des chiens. Article complet dans la salle de presse HSC : https://t.co/u6BWd8gYy9#LoboInfirmière pic.twitter.com/eykf933jhe – UNMCollegeofNursing (@UNM_CON) 15 mai 2024

La nouvelle recherche publiée dans la revue Toxological Sciences a vu le professeur Yu et ses collègues analyser 47 testicules canins provenant d’animaux stérilisés et 23 testicules humains obtenus anonymement auprès de donneurs par l’intermédiaire du Bureau de l’investigateur médical du Nouveau-Mexique.

Chacun des testicules a d’abord été exposé à des produits chimiques qui ont dissous les graisses et les protéines de l’organe. La matière restante était ensuite centrifugée dans une centrifugeuse pour séparer les microplastiques polluant les organes. Les microplastiques ont ensuite été chauffés à 600 degrés Celsius tout en étant observés par un spectromètre de masse, qui a analysé les gaz émis par la pastille synthétique pour fournir une analyse de sa composition.

« Au début, je doutais que les microplastiques puissent pénétrer dans le système reproducteur », explique le professeur Yu. « Lorsque j’ai reçu pour la première fois les résultats concernant les chiens, j’ai été surpris. J’ai été encore plus surpris lorsque j’ai reçu les résultats chez les humains.

Il a été découvert que chacun des testicules examinés au cours de l’étude contenait une quantité importante de microplastiques. Les testicules humains en particulier contenaient une abondance de polluant (329,44 microgrammes), trois fois supérieure à la teneur moyenne en microplastiques du testicule canin moyen (122,63 microgrammes). Au total, 12 microplastiques différents ont été trouvés dans les organes reproducteurs, le plus courant étant le polymère polyéthylène, utilisé dans la création de bouteilles en plastique.

Les chercheurs ont également pu effectuer une numération des spermatozoïdes sur les testicules canins, mais n’ont pas pu faire de même avec les échantillons humains, qui avaient été conservés chimiquement. Il a été constaté que les animaux ayant une quantité plus élevée de microplastique PVC dans leurs organes avaient un nombre de spermatozoïdes proportionnellement inférieur, mais que le polyéthylène ne semblait pas créer un effet similaire.

« Comparés aux rats et aux autres animaux, les chiens sont plus proches des humains », a déclaré Yu. « Physiquement, leur spermatogenèse est plus proche de celle des humains et leur concentration est plus similaire à celle des humains. » Le nombre de spermatozoïdes canins semble également diminuer, a-t-il ajouté. « Nous pensons que les chiens et les humains partagent des facteurs environnementaux communs qui contribuent à leur déclin. »

Le professeur Yu a également noté que le donneur humain moyen était âgé d’environ 35 ans, ce qui explique les effets de quelques décennies seulement d’accumulation de microplastiques. Étant donné que les microplastiques sont plus répandus de nos jours, il existe une possibilité « inquiétante » que les jeunes générations constatent un impact plus important de ce polluant.

Crédit miniature : Getty Images

