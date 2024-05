Des microplastiques trouvés dans chaque testicule de chien et humain examiné par des scientifiques

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils pour sauver la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Les microplastiques portent atteinte aux « aspects les plus intimes de la santé humaine » alors que les scientifiques découvrent de minuscules particules dangereuses dans les testicules, suscitant des inquiétudes quant à la fertilité masculine.

Des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont examiné 47 testicules canins et 23 humains prélevés lors d’opérations de stérilisation et de cadavres.

Ils ont découvert que chaque échantillon de testicule contenait des microplastiques.

Les microplastiques sont de minuscules particules de plastique mesurant moins de 5 millimètres de diamètre, soit environ la taille d’une graine de sésame ou moins. Ils sont libérés par des morceaux de plastique plus gros qui se décomposent avec le temps ainsi que par des tissus synthétiques, des cosmétiques et des processus industriels.

Ces dernières années, des études scientifiques ont montré que les microplastiques sont présents partout, de l’eau que nous buvons aux aliments que nous consommons et même à l’intérieur des organes humains.

Aujourd’hui, les scientifiques s’inquiètent du fait qu’en pénétrant dans nos organes reproducteurs, les microplastiques puissent avoir un impact sur la fertilité des êtres humains.

Les chercheurs ont découvert que le polymère le plus répandu dans les tissus humains et canins était le polyéthylène, utilisé pour fabriquer des sacs et des bouteilles en plastique. Chez les chiens, vient ensuite le PVC, utilisé dans la plomberie industrielle, municipale et domestique, ainsi que dans de nombreuses autres applications.

La recherche a été publiée dans la revue Sciences toxicologiques la semaine dernière.

Les chercheurs ont pu compter les spermatozoïdes dans les échantillons canins mais pas dans ceux humains, qui avaient été conservés chimiquement. Ils ont constaté que des niveaux plus élevés de PVC dans les tissus étaient corrélés à un nombre inférieur de spermatozoïdes.

Le Dr Xiaozhong Yu, l’auteur principal de l’étude, a déclaré qu’il existe une corrélation entre les microplastiques et la fertilité, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

« Au début, je doutais que les microplastiques puissent pénétrer dans le système reproducteur », a déclaré le Dr Yu.

« Lorsque j’ai reçu pour la première fois les résultats concernant les chiens, j’ai été surpris. J’ai été encore plus surpris lorsque j’ai reçu les résultats chez les humains.

« Le plastique fait une différence : quel type de plastique peut être corrélé à une fonction potentielle », a-t-il déclaré.

« Le PVC peut libérer de nombreux produits chimiques qui interfèrent avec la spermatogenèse et contient des produits chimiques qui provoquent des perturbations endocriniennes. »

La diminution du nombre de spermatozoïdes chez les hommes a été un problème ces dernières années et un certain nombre d’études dans le passé l’ont lié à l’augmentation de la pollution.

La santé et l’existence des générations futures dépendent de notre capacité à innover et à sortir de notre dépendance au plastique. Sian Sutherland, co-fondatrice de A Plastic Planet et du Plastic Health Council

Des microplastiques ont été trouvés aux quatre coins de la planète, des plus hauts sommets des montagnes aux océans les plus profonds.

Les écologistes exigent l’interdiction de la production de plastique à usage unique et un débat est en cours sur un effort international visant à créer le premier traité juridiquement contraignant sur la manière dont le monde s’attaque au plastique.

« Les microplastiques infiltrent les aspects les plus intimes de la santé humaine, s’ajoutant à une liste toujours croissante d’endroits où les scientifiques les ont identifiés », a déclaré Sian Sutherland, co-fondatrice de A Plastic Planet et du Plastic Health Council.

« La question que nous devons nous poser est la suivante : que faudra-t-il pour repenser notre rapport au plastique ? La perspective que le nombre de spermatozoïdes tombe à zéro d’ici 2045 est-elle suffisante pour nous inciter à agir ? La santé et l’existence des générations futures dépendent de notre capacité à innover et à sortir de notre dépendance au plastique.