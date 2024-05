Des microplastiques détectés dans des testicules humains inquiètent les chercheurs : Coups de feu

basculer la légende Volodymyr Zakharov/Getty Images

Qu’il s’agisse de notre circulation sanguine, de notre cerveau ou de nos poumons, des fragments microscopiques de plastique semblent apparaître chaque fois que les scientifiques explorent une nouvelle partie du corps humain.

Les organes reproducteurs masculins ne font pas exception.

Nouvelle recherche publié ce mois-ci, des microplastiques peuvent s’accumuler dans les testicules des humains et des chiens, ce qui soulève davantage de questions sur les impacts potentiels de ces particules sur la santé.

Des études animales ont exposition montrée Les microplastiques peuvent avoir un impact sur la qualité du sperme et la fertilité masculine, mais les scientifiques en sont encore aux premiers stades de l’application de ces travaux à la santé humaine.

« Les microplastiques sont partout », déclare Dr John Yu, toxicologue au College of Nursing de l’Université du Nouveau-Mexique et auteur principal de l’étude. « La quantification de ces microplastiques chez l’homme est la première étape pour comprendre ses effets indésirables potentiels. »

Lorsqu’il a entrepris cette étude, Yu ne s’attendait pas à ce que les microplastiques pénètrent aussi largement dans le système reproducteur masculin, étant donné la barrière étroite des tissus sanguins autour de ces organes. À sa grande surprise, l’équipe de recherche a découvert une large gamme et une forte concentration de microplastiques dans les testicules d’environ deux douzaines d’hommes et de près de 50 chiens.

Les résultats peuvent également être pertinents dans le cas d’un déclin mondial bien documenté du nombre de spermatozoïdes et d’autres problèmes liés à la fertilité masculine. Cette tendance est liée à une multitude de facteurs environnementaux et liés au mode de vie, notamment à certains perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques.

Le nombre croissant d’études comme celle-ci est « convaincant et devrait être un signal d’alarme pour les décideurs politiques », déclare Tracey Woodruffdirecteur du Centre de recherche et de traduction environnementales pour la santé de l’Université de Californie à San Francisco.

Quelle quantité et quel type de plastique y avait-il dans les testicules ?

Il s’agit de la plus grande étude visant à mesurer la quantité de ces microplastiques qui imprègnent l’eau, les aliments et même l’air et finissent dans les recoins les plus intimes de l’anatomie reproductive masculine.

Il s’ensuit une analyse plus petite, publié en dernier année par une équipe en Chine, qui a détecté des microplastiques dans environ une demi-douzaine de testicules humains et dans le sperme.

Pour la présente étude, des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont collecté les testicules provenant d’autopsies de personnes âgées de 16 à 88 ans et de près de 50 chiens après avoir été stérilisés dans des cliniques vétérinaires locales.

Les chiens peuvent fonctionner comme des animaux « sentinelles » en cas de maladies et d’exposition à des produits chimiques nocifs, car ils sont tellement ancrés dans l’environnement humain, ainsi que dans l’environnement canin. spermatogenèse ressemble plus au processus humain de production de spermatozoïdes qu’à celui des rats de laboratoire, explique Yu.

Au lieu d’essayer de compter chaque particule microplastique, les chercheurs ont pu quantifier la quantité totale de plastique en dissolvant tous les tissus biologiques et en séparant les solides.

Environ 75 % de ce qui restait était du plastique.

Polyéthylène, ou PE, en représentait une grande partie. C’est le plastique le plus utilisé au monde, on le retrouve dans les emballages, les sacs et de nombreux produits.

Matthieu Campenqui a examiné ces minuscules particules de près, les décrit comme des « morceaux semblables à des éclats et des coups de couteau » en raison de la façon dont elles sont devenues « vieilles, cassantes et fragmentées ».

« Nous ne savons pas ce qu’elles font dans le corps », explique Campen, professeur à l’UNM College of Pharmacy et l’un des auteurs de l’étude. « De toute évidence, de petites particules minuscules peuvent perturber le comportement des cellules. »

Chlorure de polyvinyle – ce qu’il y a dans les tuyaux en PVC – est apparu comme un autre coupable important et était le deuxième plus courant dans les testicules des chiens. Le chlorure de vinyle est classifié comme cancérigène et une exposition à long terme, par exemple dans l’eau potable, peut augmenter le risque de cancer.

De plus, Yu et son équipe ont découvert une corrélation entre une diminution du nombre de spermatozoïdes dans les testicules du chien et la présence de PVC (l’analyse n’a pas pu être effectuée sur les échantillons humains en raison de la manière dont ils avaient été conservés).

Il existe également une association entre des niveaux plus élevés de PVC et une diminution du poids des testicules. La même chose a été observée avec Polyéthylène téréphtalateou PET, une autre source courante de plastique, qui des recherches récentes suggèrent peut être nocif.

Woodruff affirme que le poids est un marqueur quelque peu « brut » des effets sur la santé des testicules, bien qu’il soit fréquemment utilisé par les agences de réglementation pour évaluer les impacts des produits chimiques.

Des conséquences ?

La recherche comporte de nombreuses réserves et ne peut prouver les microplastiques causent directement des problèmes de fertilité masculine. Néanmoins, Yu affirme que les résultats sont « préoccupants » et jettent les bases d’études plus ciblées sur la « relation entre l’exposition aux microplastiques et son impact potentiel sur les spermatozoïdes ».

Un corps émergent de preuve suggère que les microplastiques peuvent avoir effets toxiques sur la santé reproductive.

Dans un bilan 2022 des preuves de l’État de Californie, Woodruff et ses collègues ont conclu que les microplastiques étaient « soupçonnés » de nuire à la qualité du sperme et à la santé des testicules, mais elle dit que cela pourrait bientôt passer de « suspecté » à « probable », car des études plus de haute qualité sont en cours de publication.

« Dans l’histoire de l’étude des problèmes de santé chimique ou environnementale, au début, vous voyez ces indicateurs de dommages à la santé, puis ceux qui s’appuient sur un certain type de preuves ont tendance à croître », explique Woodruff. « Je suppose que nous sommes juste ces microplastiques vont causer davantage de dommages à la santé. »

Dans l’étude de l’Université du Nouveau-Mexique, la concentration de microplastiques dans les testicules humains était en moyenne trois fois plus élevée que chez les chiens.

Campen dit qu’il reste encore de nombreuses inconnues, comme quelle concentration spécifique constituerait une menace pour la santé, ou comment cela pourrait varier en fonction du type de microplastique ou de l’endroit où ils s’accumulent dans le corps.

« Nous ne sommes qu’à la pointe de l’iceberg », explique Campen, qui a utilisé cette même technique pour quantifier les niveaux de microplastiques dans d’autres tissus et organes.

La quantité dans les testicules est considérablement plus élevé que ce qui a été découvert dans le placenta, et deuxièmement à ce qu’ils ont observé dans le cerveau, dit Yu.

La manière exacte dont les microplastiques pénètrent dans les testicules nécessite une étude plus approfondie. Campen soupçonne qu’ils pourraient faire du « stop » à travers l’intestin via de minuscules particules de graisse qui sont métabolisées puis se dispersent dans tout le corps.

Il est plausible que l’accumulation de microplastiques dans les testicules puisse affecter la santé reproductive de plusieurs manières. Yu dit que les microplastiques pourraient physiquement perturber la spermatogenèse, perturber la barrière entre les testicules ou véhiculer des produits chimiques nocifs.

Ils pourraient entraîner une inflammation et provoquer un stress oxydatif, ce qui pourrait à terme affecter la fertilité, explique Dr Sarah Krzastekurologue à la Virginia Commonwealth University.

« C’est probablement une pièce supplémentaire du puzzle qui contribue au déclin de la fertilité masculine au fil des années, à mesure que ces expositions environnementales continuent de s’accumuler », dit-elle. « Nous n’en connaissons pas encore les ramifications cliniques. »

Richard Léabiologiste de la reproduction à l’Université de Nottingham, qualifie les résultats d' »alarmants ».

« Avoir quelque chose d’anormal comme ça dans les testicules n’est pas particulièrement une bonne nouvelle pour une bonne santé reproductive », explique Léa.

Dans son laboratoire, Léa a découvert que l’exposition à phtalates, qui sont des produits chimiques qui peuvent s’échapper des plastiques, peuvent réduire la capacité des spermatozoïdes à nager et augmenter la fragmentation de l’ADN dans la tête des spermatozoïdes. C’est probablement l’un des facteurs contribuant au déclin de qualité du sperme chez les chiens domestiques au cours des dernières décennies, une tendance qui reflète ce que l’on observe chez les humains.

Bien entendu, les testicules ne constituent qu’une partie du système reproducteur masculin.

Lea affirme que des recherches montrent désormais que ces contaminants chimiques peuvent affecter le contrôle hormonal de la reproduction, à différents niveaux du corps, y compris dans le cerveau.

Comment étudier une substance omniprésente

Dr Shanna Swanépidémiologiste de la reproduction qui a documenté le déclin mondial dans le nombre de spermatozoïdes, se dit préoccupée par l’accumulation de microplastiques. Mais il n’est pas encore clair que les trouver dans les testicules plutôt que dans d’autres parties du corps est plus inquiétant du point de vue de la santé reproductive.

Par exemple, dans son travail, elle regarde comment l’exposition prénatale aux produits chimiques perturbateurs endocriniens comme les phtalates peuvent affecter la fonction reproductrice masculine et « conduire à des dommages reproductifs à vie ».

Swan dit qu’une limite présente dans de nombreuses études récentes sur les microplastiques est que les échantillons peuvent être exposés par inadvertance aux microplastiques présents dans l’environnement, ce qui conduit à des impressions faussées de ce qui était réellement présent chez la personne.

Elle note que des problèmes de contrôle de qualité similaires se posaient il y a près d’un quart de siècle, lorsque les scientifiques ont commencé à mesurer les phtalates dans les tissus humains.

« Je pense qu’il faut faire beaucoup de mises en garde pour dire que c’est vraiment le début », déclare Swan, professeur à l’école de médecine Icahn du Mont Sinaï. « C’est suggestif, c’est important et c’est préliminaire. »

Les chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont développé un processus de contrôle de qualité pour protéger autant que possible les échantillons contre toute exposition accidentelle aux microplastiques. Campen dit qu’il y a tellement de plastique dans le corps humain que la quantité qui pourrait contaminer les échantillons est « insignifiante ».

Plus généralement, cependant, il reconnaît que le domaine est confronté à d’énormes défis à l’avenir – en particulier lorsqu’il s’agit d’établir un lien plus fort entre ces minuscules particules et un déclin de la santé ou des maladies reproductives.

« Une grande partie du problème est qu’ils sont omniprésents. Il n’y a plus de contrôles appropriés. N’est-ce pas ? Tout le monde est exposé », dit-il.