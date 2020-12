Karen Lloyd , CC BY-ND

Que faites-vous lorsque les protocoles de sécurité COVID-19 et les restrictions de voyage vous empêchent de faire vos recherches? C’est ce que ces trois scientifiques ont dû comprendre cette année, car la pandémie mondiale les a empêchés de travailler sur le terrain.

Un microbiologiste décrit la frustration de manquer une saison d’échantillonnage dans l’Arctique à un moment où le changement climatique signifie que le pergélisol est une ressource en danger. Une biologiste écrit sur l’absence pour la première fois du recensement annuel d’une population d’oiseaux qu’elle étudie depuis 35 ans et du trou qui laisse dans ses données. Et les événements naturels ne sont pas les seuls que les chercheurs sont obligés de sauter. Un spécialiste de l’environnement explique comment le report d’un rassemblement mondial sur le changement climatique pourrait avoir des effets à long terme pour des personnes comme elle qui étudient le processus – ainsi que pour la planète.

L’objectif de ce travail de terrain est en train de fondre

Karen Lloyd, microbiologiste: En mars 2020, les restrictions de voyage COVID-19 ont amené mes collègues et moi à annuler brusquement nos plans de travail sur le terrain pour échantillonner le pergélisol à Svalbard, en Norvège. Chaque année, nous avons une fenêtre temporelle étroite pour faire notre travail, car un sol entièrement gelé, une couverture de neige complète et la lumière du soleil ne coïncident de manière fiable que pendant un mois environ au printemps.

Femme en combinaison de survie à l’extérieur dans l’Arctique

Notre projet consiste à examiner des couches profondes de pergélisol. Nous voulons savoir s’ils sont susceptibles d’être des sources ou des puits de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane à mesure que le pergélisol dégèle. Nous utiliserons des techniques de biologie moléculaire pour examiner comment le carbone se déplace dans ces précieux écosystèmes. Ce type de connaissances nous aidera à comprendre les rétroactions positives entre le changement climatique et le réchauffement du pergélisol arctique.

Lorsque nous avons été obligés de mettre fin à notre saison de travail sur le terrain, nous avions déjà expédié tout notre équipement de forage, nos matériaux de traitement et même notre équipement personnel à la UK Arctic Research Station à Ny Ålesund, Svalbard. Donc, tout est assis là depuis près d’un an. Nous essayons maintenant de planifier le travail au printemps 2021, mais, compte tenu des prévisions du COVID-19, ce sera probablement à nouveau impossible.

À 79 degrés nord, cette région possède l’un des pergélisol les plus latéraux de la planète et, comme la plupart des pergélisol, il dégèle rapidement. Les températures à Svalbard étaient parmi les plus élevées jamais enregistrées cet été. Personne n’a jamais effectué une étude détaillée des communautés microbiennes sur ce site de terrain particulier. Et maintenant que le COVID-19 nous oblige à rester à la maison au lieu de faire notre travail, une partie de ce pergélisol fondra avant que quiconque ne le fasse.

Écart de 2020 dans un record de plusieurs décennies

Ellen Ketterson, biologiste: Les oiseaux meurent tous les jours. Les gens aussi. Savoir pourquoi peut aider les scientifiques à comprendre ce qui peut et ne peut pas être contrôlé sur la durée de vie.

C’est pourquoi mon groupe de recherche et moi suivons depuis plus de 35 ans une population d’oiseaux chanteurs marqués connus sous le nom de juncos aux yeux noirs, ou oiseaux des neiges, à la station biologique de Mountain Lake en Virginie. Nous suivons le nombre de descendants produits par les oiseaux et leur durée de vie en les marquant avec des bandes de pattes. Nous revenons chaque année pour déterminer qui est encore en vie et quels sont les attributs des survivants.

Une recherche sur le terrain à long terme peut aider à répondre à certaines questions cruciales. Les hommes sont plus susceptibles d’être recapturés au fil du temps – sont-ils en meilleure santé que les femmes ou simplement plus sédentaires? La probabilité de recapture est-elle constante dans le temps? Voyons-nous des signes de vieillissement – ce que nous appelons la sénescence – chez les oiseaux plus âgés? Ou y a-t-il des périodes où les chances de survivre et de se reproduire sont indépendantes de l’âge et davantage attribuables à la chance du tirage au sort, à la naissance dans des années de bonne nourriture ou dans une surabondance de prédateurs? La reproduction précoce ou tardive en réponse aux sources précoces induites par le climat altère-t-elle la survie?

oiseau chanteur devant des notes de terrain manuscrites

2020 est la première année depuis 1984 où nous n’avons pas pu faire notre recensement annuel. À cause de la pandémie de COVID-19, nous n’avons pas pu voyager et la station de biologie où nous travaillons a été fermée. Nous avons décidé que le besoin de prudence dépassait la valeur de ce que nous avons perdu: un enregistrement continu de la vie individuelle des oiseaux et une chance de baguer la progéniture de chaque année pour suivre dans le futur. Nous avons manqué la continuité et le compagnonnage de la recherche sur le terrain.

Nous ne pouvons pas combler l’écart, mais nous reprendrons en 2021, tant que la situation du COVID-19 se sera améliorée. Les ornithologues se sont engagés à déterminer pourquoi l’Amérique du Nord a perdu 3 milliards d’oiseaux au cours des 50 dernières années, et des registres à long terme et sans interruption de la vie de chaque oiseau nous aideront à trouver la réponse.

Rassemblements annulés, élan perdu

Miriah Kelly, scientifique environnementale: Lorsque le COVID-19 a frappé, il a provoqué le retard et le report de la réunion annuelle de la Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

La COP est la seule fois par an où les scientifiques, les dirigeants politiques, les négociateurs politiques et les groupes les plus touchés par le changement climatique, ainsi que les observateurs et les médias, se réunissent pour négocier les problèmes de changement climatique les plus urgents et les plus complexes au monde. En mars, la 26e Conférence des Parties a été officiellement reportée de novembre 2020 à novembre 2021. L’événement se tiendra toujours à Glasgow, en Écosse, en supposant que la pandémie soit sous contrôle.

J’ai assisté à mon premier COP en tant qu’étudiant diplômé en 2010, et cela s’est avéré être une expérience transformatrice. Depuis, j’ai concentré ma carrière sur les enjeux liés aux changements climatiques océaniques et côtiers. Comme beaucoup d’autres universitaires qui travaillent dans cet espace, je prévoyais d’assister à la COP 26 de cette année pour collecter des données et établir des collaborations avec d’autres chercheurs. Actuellement, je travaille sur une analyse décennale (2010-2020) des artefacts dérivés des Conférences des Parties pour mieux comprendre comment les récits sur les changements climatiques océaniques et côtiers ont évolué au cours de la dernière décennie. Maintenant, ce sera une évaluation de neuf ans, avec une mise en garde à la fin.

La CCNUCC organise toujours ce mois-ci un dialogue virtuel sur le climat. Mais le report de la COP 26 aura probablement un impact important sur la dynamique de la CCNUCC. 2020 était censé être le moment où les pays soumettraient des engagements actualisés pour réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre. Les engagements initiaux ont été pris dans l’accord de Paris, un traité non contraignant établi en 2015 lors de la COP 21, et ont été conçus pour augmenter progressivement avec le temps.

Maintenant que la COP a reculé d’un an, les pays ont été lents à aller de l’avant avec les engagements plus ambitieux nécessaires pour empêcher les températures mondiales de monter de plus de 2 degrés Celsius. Pendant ce temps, les communautés les plus vulnérables des pays les moins avancés souffrent déjà des effets de la hausse des températures et des mers.

Bien que les événements virtuels et la collaboration à distance soient les meilleures alternatives aux réunions en personne à ce stade, la communication interpersonnelle organique est entravée et la large participation de divers groupes d’intervenants est étouffée.

Les vastes implications de la pandémie sur le changement climatique sont inconnues. Mais il est clair que le temps presse pour s’attaquer de manière substantielle à ce problème à l’échelle mondiale, et ces événements de la COP ont été cruciaux pour les progrès réalisés.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Karen Lloyd, Université du Tennessee; Ellen Ketterson, Université de l’Indiana, et Miriah Kelly, Université d’État du sud du Connecticut.

