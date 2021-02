Des microbes de la Terre pourraient survivre sur la surface martienne, montre une étude

Alors que le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars la semaine dernière, une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’agence spatiale américaine et du centre aérospatial allemand a révélé que certains microbes sur Terre pourraient survivre temporairement à la surface de la planète rouge.

Les chercheurs ont testé l’endurance des micro-organismes aux conditions martiennes en les lançant dans la stratosphère terrestre, car elle représente étroitement les conditions clés sur Mars.

Publié dans la revue Frontiers in Microbiology, ce travail ouvre la voie à la compréhension non seulement de la menace des microbes pour les missions spatiales, mais aussi des opportunités d’indépendance des ressources par rapport à la Terre.

« Nous avons testé avec succès une nouvelle façon d’exposer des bactéries et des champignons à des conditions semblables à celles de Mars en utilisant un ballon scientifique pour faire voler notre équipement expérimental jusqu’à la stratosphère terrestre », a déclaré Marta Filipa Cortesao, co-auteur de cette étude du Centre aérospatial allemand en Cologne, Allemagne.

« Certains microbes, en particulier les spores du champignon de la moisissure noire, ont pu survivre au voyage, même lorsqu’ils sont exposés à un rayonnement UV (ultraviolet) très élevé. »

Comprendre l’endurance des microbes aux voyages dans l’espace est essentiel pour le succès des futures missions.

Lorsque nous recherchons une vie extraterrestre, nous devons nous assurer que tout ce que nous découvrons n’a pas simplement voyagé avec nous depuis la Terre.

«Avec des missions à long terme avec équipage sur Mars, nous devons savoir comment les micro-organismes humains pourraient survivre sur la planète rouge, car certains peuvent présenter un risque pour la santé des astronautes», a déclaré la première co-auteur Katharina Siems, également basée au Centre aérospatial allemand.

« De plus, certains microbes pourraient être d’une valeur inestimable pour l’exploration spatiale. Ils pourraient nous aider à produire de la nourriture et des matériaux indépendamment de la Terre, ce qui sera crucial lorsque nous sommes loin de chez nous. »

De nombreuses caractéristiques clés de l’environnement à la surface martienne ne peuvent être trouvées ou facilement reproduites à la surface de notre planète. Cependant, au-dessus de la couche d’ozone dans la stratosphère moyenne de la Terre, les conditions sont remarquablement similaires.

«Nous avons lancé les microbes dans la stratosphère à l’intérieur de la charge utile MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes), qui a été maintenue à la pression martienne et remplie d’atmosphère martienne artificielle tout au long de la mission», a expliqué Cortesao.

« Bien que tous les microbes n’aient pas survécu au voyage, un microbe déjà détecté sur la Station spatiale internationale, la moisissure noire Aspergillus niger, pourrait être réanimé après son retour au pays », explique Siems, qui souligne l’importance de cette recherche en cours.