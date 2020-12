WASHINGTON – Deux dénonciateurs ont accusé les entrepreneurs qui ont construit le mur frontalier du président Trump de faire passer des équipes de sécurité mexicaines armées aux États-Unis pour garder les chantiers de construction, voire de construire un chemin de terre illégal pour accélérer l’opération, selon documents judiciaires descellé par un juge fédéral vendredi. Les deux employés, tous deux engagés pour assurer la sécurité sur les sites, ont accusé la société, Sullivan Land Services Co., ou SLS – ainsi qu’un sous-traitant, Ultimate Concrete of El Paso – d’avoir embauché des travailleurs qui n’ont pas été approuvés par les États-Unis. Gouvernement des États, surfacturant les coûts de construction et faisant de fausses déclarations sur ces actions. Les dénonciateurs ont déclaré qu’Ultimate Concrete était allé jusqu’à construire un chemin de terre pour accélérer les passages illégaux de la frontière vers des sites de San Diego, en utilisant des véhicules de construction pour bloquer les caméras de sécurité. Un superviseur anonyme du Corps des ingénieurs de l’armée a approuvé l’opération, selon une plainte déposée en février et publiée vendredi.

M. Trump n’a peut-être pas tenu sa promesse de 2016 de faire payer le mur au Mexique, mais si les accusations s’avèrent vraies, l’administration s’est apparemment appuyée sur des travailleurs mexicains pour le projet, potentiellement aux dépens des Américains.

Les allégations ont été révélées alors que les données obtenues par le New York Times montraient qu’un mur frontalier que M. Trump avait autrefois qualifié d ‘«impénétrable» continuait de se révéler très pénétrable. En fait, cela a été violé à plusieurs reprises par des migrants, nécessitant des réparations qui, selon les dénonciateurs, ont été effectuées par des travailleurs qui n’étaient pas autorisés par le gouvernement à travailler. Des documents obtenus par le Times dans le cadre d’une demande du Freedom of Information Act montrent que les agents de la patrouille frontalière ont eu du mal à empêcher les migrants de franchir le mur, avec une partie des barrières à Tucson, en Arizona, violée aussi récemment qu’en septembre. Entre octobre 2019 et mars 2020, les bornes en béton du mur ont été franchies plus de 320 fois à San Diego; Tucson; El Centro, Californie; et Yuma, Arizona, selon les documents. Bien que M. Trump ait construit de nouveaux segments dans chacun de ces domaines, il n’est pas clair si toutes les brèches ont affecté de nouvelles parties de son mur ou des barrières délabrées installées par les administrations précédentes. Le New York Times n’a pas pu vérifier de manière indépendante les accusations portées par un ancien shérif adjoint du comté de San Diego et un ancien agent spécial du FBI assurant la sécurité de la construction du mur. La plainte relative à la loi sur les fausses déclarations a été déposée dans le district sud de la Californie, permettant au gouvernement fédéral d’enquêter sur les allégations pendant qu’elles restaient scellées et de décider de poursuivre l’affaire. Le ministère de la Justice a informé le tribunal la semaine dernière qu’il n’interviendrait pas dans l’affaire, ce qui a incité un juge à dévoiler les allégations. La loi fédérale permet aux lanceurs d’alerte de continuer à poursuivre l’affaire «au nom des États-Unis» ou, avec l’autorisation du gouvernement fédéral, de rechercher un règlement ou de classer l’affaire.

Liz Rogers, une porte-parole de SLS, a déclaré dans un communiqué que la société n’avait pas commenté les litiges. Jesse Guzman, le président d’Ultimate Concrete, a déclaré lundi lors d’un entretien téléphonique qu’il n’était pas au courant de la plainte, mais il a rejeté les accusations. «Tout le monde peut prétendre ce qu’il veut, et cela ne le corrige ni ne le rend vrai», a-t-il déclaré, ajoutant que deux agents de sécurité étaient en colère que «quelque chose n’ait pas fonctionné dans leur sens». L’un des gardes, qui servait de responsable de la sécurité sur place pour les entrepreneurs, a déclaré à des agents spéciaux du FBI qu’il avait découvert par des audits mensuels des travailleurs sur le site de San Diego que de nombreux membres du personnel travaillant sur la construction et la sécurité étaient non vérifié ou approuvé par la douane et la protection des frontières SLS, l’un des principaux constructeurs du mur de M. Trump, a obtenu des contrats d’une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars pour des travaux sur plusieurs parties de la frontière. Avec ces fonds, la société aurait permis à son sous-traitant, Ultimate Concrete, d’embaucher des Mexicains armés et de faciliter les passages illégaux de la frontière que le président s’est efforcé de fermer. Ultimate Concrete «a construit un chemin de terre qui permettrait l’accès du côté mexicain de la frontière aux États-Unis», ont déclaré les dénonciateurs dans la plainte. «Cette route construite par l’UC était apparemment la route par laquelle les ressortissants mexicains armés traversaient illégalement les États-Unis.» Un chef de projet SLS a ensuite fait pression sur l’un des dénonciateurs en juillet 2019 pour qu’il n’inclue pas d’informations sur les gardes de sécurité mexicains dans les rapports devant être soumis au Corps des ingénieurs de l’armée. Les agents de la patrouille frontalière ont soulevé des inquiétudes ce mois-là au sujet de ces gardes mexicains auprès des sociétés de sécurité pour lesquelles l’un des dénonciateurs travaillait. Lorsque le dénonciateur a discuté des préoccupations concernant les gardes mexicains travaillant du côté américain de la frontière avec un chef de projet SLS, la société a déclaré que le travail des gardes mexicains avait été approuvé – une affirmation rejetée par le dénonciateur.