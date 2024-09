Des mesures urgentes sont nécessaires pour comprendre les liens entre la pollution de l’air et la santé mentale, affirment les chercheurs

Crédit : CC0 Domaine public



Dans un papier publié dans le BJPsych Ouvertdes chercheurs dirigés par le professeur psychiatre Kam Bhui de l’Université d’Oxford affirment que si la mauvaise qualité de l’air est un facteur de risque de maladie mentale, les progrès dans la compréhension des causes et de l’impact ont été trop lents.

Alors que la crise du changement climatique affecte la pollution de l’air, les chercheurs préconisent une approche d’équipe, encourageant les chercheurs de différentes disciplines, tant au niveau régional que mondial, à se réunir pour accélérer la recherche et découvrir des interventions efficaces.

Le professeur Bhui, professeur de psychiatrie au département de psychiatrie d’Oxford, déclare : « Les preuves existantes suggèrent que les maladies mentales sont plus répandues dans les zones défavorisées et urbaines où l’influence des niveaux plus élevés de pollution de l’air peut avoir été négligée.

« Nous savons que la pollution de l’air, les logements insalubres, les déterminants sociaux de la maladie et la pollution sonore ont tous un impact plus important sur les populations les plus marginalisées, chez lesquelles les taux de maladies mentales et de maladies de longue durée sont les plus élevés, ce qui contribue à la mortalité prématurée.

« Si nous pouvons mieux mesurer les effets et comprendre les mécanismes, nous pouvons mettre en place des stratégies de prévention plus efficaces au sein de la population, ainsi que fournir de meilleurs soins aux personnes souffrant de maladies préexistantes. »

Les auteurs de l’étude, qui comprennent des experts en environnement et en qualité de l’air, des chimistes, des biologistes et des spécialistes de la santé d’universités de tout le pays, affirment que les chercheurs doivent mettre en commun leurs connaissances et leurs ressources sur la façon de mesurer la pollution de l’air, en particulier les bioaérosols (particules comprenant des bactéries, des virus et des champignons, ainsi que des parties d’organismes vivants comme le pollen), et comment cela affecte la santé mentale.

Le professeur Chas Bountra, vice-chancelier de l’innovation de l’université d’Oxford, a déclaré : « Nous voulons accélérer la recherche sur le changement climatique menée dans toute l’université, en réunissant des experts travaillant dans de nombreux domaines différents. Il est impératif que nous comprenions mieux l’impact de la qualité de l’air, et de la pollution en général, sur la santé mentale. Nous devons minimiser les causes, ainsi que les conséquences néfastes. »

Selon le professeur Bhui, il est essentiel de recueillir davantage de données dans des domaines plus vastes pour améliorer les connaissances. Il a ajouté : « Nous devons établir de nouvelles cohortes et des ensembles de données intégrés dans différentes disciplines et zones géographiques. Cela signifie surmonter les silos de production de connaissances afin que nous puissions comprendre les causes aux niveaux environnemental et moléculaire. »

Plus d’informations :

Kamaldeep Bhui et al., Qualité de l’air et maladie mentale : rôle des bioaérosols, mécanismes causaux et priorités de recherche, BJPsych Ouvert (2024). DOI: 10.1192/bjo.2024.724

Fourni par l’Université d’Oxford