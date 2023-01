Des mesures toujours «discriminatoires» dans la loi américaine sur la réduction de l’inflation: Valdis Dombrovskis de l’UE

L’Union européenne pense toujours que la loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden est discriminatoire à l’égard des entreprises du bloc, a déclaré jeudi son principal ministre du Commerce. Cependant, Valdis Dombrovskis a déclaré à CNBC que l’UE était engagée dans des négociations en cours avec des responsables américains qui n’avaient apaisé que certaines de ses préoccupations jusqu’à présent. Il a noté qu’il avait rencontré la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, il y a deux jours, une réunion au cours de laquelle les deux hommes se sont engagés à accroître leur engagement sur des questions clés, notamment les subventions aux véhicules électriques. “Nos préoccupations sont les mesures discriminatoires dans [the] loi américaine sur la réduction de l’inflation, qui est discriminatoire à l’égard des entreprises de l’UE”, a-t-il déclaré lors d’une interview au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. “Nous pensons que nous devrions aborder conjointement le changement climatique et la transition verte, en construisant des chaînes de valeur transatlantiques, et non en les brisant.” L’IRA a été approuvé par les législateurs en août et comprend un montant record de 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques. Il a été rapidement critiqué par les États membres de l’UE, qui estiment qu’une foule de ses dispositions – y compris les subventions vertes telles que les crédits d’impôt pour les voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord – menacent l’industrie européenne. Interrogé par Geoff Cutmore de CNBC s’il y avait un risque que le différend dégénère en guerre commerciale, Dombrovskis a déclaré: “Actuellement, nous nous concentrons sur des solutions négociées, nous tendons la main aux autorités américaines à différents niveaux.”

“Nous avons un groupe de travail dédié à l’UE et aux États-Unis qui poursuit son travail. Nous avons fait des progrès, certaines de nos préoccupations sont en cours de résolution, mais il reste des préoccupations qui doivent être résolues.” Sur ce que serait la réponse de l’UE si elle n’était pas satisfaite du résultat des négociations, Dombrovskis a déclaré qu’il ne s’agissait plus “de faire des bruits de sabre”. Il a ajouté que le bloc travaillait sur sa réponse politique économique plus large aux problèmes de compétitivité compte tenu des défis des prix élevés de l’énergie et de la guerre en Ukraine, ainsi que de l’IRA. Cela devrait inclure un examen des subventions et des fonds européens existants et déterminer s’ils sont utilisés de la manière la plus efficace.