Avec de nouvelles souches de Covid-19 signalées dans plusieurs régions du monde et constituant de nouvelles menaces pour la lutte contre la pandémie, un groupe de scientifiques appelle les gouvernements à envisager l’utilisation continue de mesures de contrôle strictes comme le seul moyen de réduire l’évolution et de se propager. des nouvelles variantes du virus.

Les experts de l’Université d’East Anglia (UEA) en Grande-Bretagne, de l’Earlham Institute en Angleterre et de l’Université du Minnesota aux États-Unis ont averti que si les gouvernements négocient un « équilibre précaire » entre sauver l’économie et prévenir les décès liés à Covid-19, une action plus forte C’est maintenant le meilleur moyen d’atténuer les conséquences plus graves de ces souches virulentes plus tard.

Alors que le déploiement du vaccin Covid-19 est maintenant en cours, une menace pour l’efficacité du vaccin provient d’autres souches émergentes, à la fois existantes telles que les variantes du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil et celles qui sont encore à venir.

Dans un éditorial de la revue Virulence, les professeurs Cock van Oosterhout, Neil Hall, Hinh Ly et son rédacteur en chef, le professeur Kevin Tyler, ont déclaré: << la poursuite des efforts de santé publique pour encourager la vaccination ainsi que l'utilisation continue d'équipements de protection individuelle appropriés ( EPI), comme un masquage adéquat et le maintien d'interactions sociales sûres, est d'une importance capitale ".

«L’humanité est confrontée à une nouvelle réalité. Plus vite nous nous adaptons, meilleures sont nos perspectives à long terme. Nous devons arrêter l’évolution et la propagation de souches virulentes plus virulentes dès maintenant. pour protéger notre système de santé publique, notre bien-être individuel et notre avenir. «

Ils ont dit qu’une virulence accrue ou une valeur R plus élevée peut également résulter de l’évolution de la capacité du virus à infecter les gens plus longtemps. «La vaccination contre un pathogène viral avec une prévalence aussi élevée dans le monde est sans précédent et nous nous sommes donc retrouvés dans des eaux inconnues», ont déclaré les experts.

« Cependant, ce dont nous pouvons être certains, c’est que, tant que le vaccin reste efficace, une plus forte utilisation des vaccins: réduira le nombre de décès liés au Covid-19, endiguera la propagation de la souche transmissible du virus, et réduire le risque d’évolution d’autres souches virulentes encore plus à l’avenir.

« En outre, il n’est pas impensable que la vaccination de certaines espèces animales domestiquées soit également nécessaire pour freiner la propagation de l’infection », ont-ils ajouté.