Des mesures “radicales” en Crimée pourraient être nécessaires, selon un ancien responsable de la FIFA

Vyacheslav Koloskov a appelé à la pleine intégration des équipes de Crimée dans le football russe

L’ancien vice-président de la FIFA, Vyacheslav Koloskov, a suggéré que des décisions drastiques pourraient être nécessaires si les instances dirigeantes mondiales et européennes ne reconnaissent pas l’intégration du football de Crimée en Russie.

Les équipes de Crimée restent en dehors des ligues de football russes malgré le fait que la péninsule ait rejoint la Russie lors d’un référendum écrasant en 2014.

Le président nouvellement nommé de la Premier League russe (RPL), Aleksandr Alaev, a déclaré plus tôt ce mois-ci que “non officiel” les pourparlers avaient repris avec l’UEFA et la FIFA sur l’inclusion de la Crimée sous la juridiction du football russe, décrivant l’intégration comme “inévitable.”

Il a été rapporté plus tard qu’un groupe de travail serait créé par la Ligue nationale de football (FNL) de Russie pour faire avancer le dossier.

Cependant, l’UEFA a répondu en répétant cette semaine que sa position n’avait pas changé, et qu’elle était contre les équipes de Crimée rejoignant les ligues organisées par l’Union russe de football (RFU).

Koloskov, qui est président honoraire de la RFU et a été vice-président de la FIFA entre 1980 et 1996, a déclaré que la négociation avec la FIFA et l’UEFA serait toujours préférable – mais à défaut, des actions plus drastiques seraient nécessaires.

«À tout moment, lorsque la RFU prendra une décision, les clubs de Crimée pourront concourir sous ses auspices. Allons-nous attendre 10, 15, 20 ans ? C’est le territoire russe », a déclaré l’homme de 81 ans à Sport-Express.

“Nous devons essayer de convaincre les gens à l’UEFA que l’adhésion des clubs de Crimée au football russe n’a rien à voir avec la politique.

“Ici, vous devez prendre une décision volontaire conformément aux lois russes, mais en même temps observer l’exactitude et assurez-vous d’informer l’UEFA et la FIFA.

« Peut-être même aller leur expliquer la situation. Il est nécessaire d’envoyer une délégation en Crimée, un groupe de travail du FNL ou de la RFU, qui analyserait la situation et déterminerait quels clubs remplissent les critères, où ils peuvent jouer et prendre une décision en fonction de cela », il ajouta.

« Tout dépend de nos arguments, il faut essayer. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. Il faut y aller, expliquer la situation, négocier. Peut-être que nous pouvons nous mettre d’accord, peut-être pas.

Koloskov a noté que le Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse pourrait être une option, avant de mettre en garde : “Bien sûr, les négociations avec l’UEFA sont préférables aux décisions radicales, mais si elles ne mènent à rien, alors des décisions radicales doivent être prises.”

La Crimée a actuellement sa propre fédération de football, avec un tournoi de huit ligues qui se déroule sous “statut particulier”.