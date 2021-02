« Des mesures agressives sont nécessaires »: l’Inde découvre 240 nouvelles souches de Covid-19, peut-être plus infectieuses

Un énorme 240 souches de coronavirus mutées ont été découvertes à travers l’Inde, ont déclaré des responsables de la santé, avertissant que certaines d’entre elles pourraient être potentiellement plus infectieuses et pourraient même être capables d’échapper complètement à la réponse immunitaire.

Les nouvelles souches de Covid-19 sont probablement à l’origine du pic soudain de nouveaux cas dans plusieurs États indiens, dont le Maharashtra – le deuxième État le plus peuplé abritant la ville de Mumbai – un membre du groupe de travail régional Covid-19, Shahshank Joshi, a déclaré à NDTV . Il a ajouté qu’au total, environ 240 nouvelles variantes de virus ont été découvertes à travers le pays.

Certaines des nouvelles variantes pourraient être hautement transmissibles ou potentiellement plus dangereuses, a averti Randeep Guleria, chef de l’Institut panindien des sciences médicales (AIIMS) et également membre du groupe de travail du Maharashtra. Certaines souches virales ont une immunité « Mécanisme d’échappement » Cela pourrait provoquer une réinfection chez les personnes qui ont déjà développé des anticorps anti-Covid-19 en combattant la maladie ou en se faisant vacciner, a-t-il déclaré au radiodiffuseur indien.

Le pneumologue a déclaré que la vaccination est toujours un « doit » car, même si le jab n’empêchait pas la réinfection, il pourrait encore atténuer les symptômes. Mais la vaccination à elle seule ne suffit pas, a déclaré Guleria, ajoutant que «Mesures agressives de dépistage, de recherche des contacts et d’isolement des infections» sont également nécessaires.

Joshi, quant à lui, a suggéré de promouvoir « Double masquage » – porter deux masques à la fois – et créer certaines zones de micro-confinement pour endiguer la propagation de l’infection.

Leurs paroles interviennent alors que plusieurs districts du Maharashtra sont sur le point d’entrer dans un verrouillage strict d’une semaine à partir de lundi, à la suite d’un pic de nouveaux cas. L’État a signalé dimanche 6 971 nouveaux cas et 35 décès liés à Covid.

Plus tôt dimanche, le ministre de la protection sociale de l’État, Vijay Wadettiwar, a déclaré qu’il envisageait un couvre-feu nocturne dans toutes les zones déclarées hotspots viraux.

Le Maharashtra n’est pas la seule région confrontée au pic, car des développements similaires ont également été observés dans au moins quatre autres États. Au total, 14 264 nouveaux cas ont été signalés en Inde, le nombre le plus élevé depuis le 29 janvier.

Auparavant, de nouvelles variantes plus contagieuses de Covid-19 auraient émergé dans d’autres parties du monde, notamment au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. On craint également que des mutations résistantes aux vaccins actuels contre les coronavirus n’apparaissent.

Pour l’instant, une surveillance régulière et approfondie des nouvelles souches de Covid-19 est nécessaire pour savoir si cela pourrait être vrai pour l’une des variantes indiennes, a déclaré Guleria, ajoutant que des changements pouvaient être apportés aux vaccins pour relever un tel défi.

