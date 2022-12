Des messages non supprimés sur le site de médias sociaux Weibo révèlent l’étendue de la répression des manifestations contre le COVID en Chine | Nouvelles du monde

Les messages appelant les gens à ne pas être intimidés par les autorités chinoises font partie de la multitude de messages censurés par l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux du pays.

Sky News suit les publications supprimées de Weibo depuis que les plus grandes manifestations des dernières décennies ont éclaté à travers le monde. pays fin novembre.

Weibo déclare ouvertement sur sa plateforme que le contenu est surveillé et peut être supprimé.

Il n’est pas possible de connaître la véritable échelle de combien de messages ils supprimentmais un outil en ligne collecte et restaure les messages Weibo qui ont été bloqués dans le but de contester la censure des réseaux sociaux.

“D’abord, ils ont peur de la parole, puis du texte, puis des livres blancs, maintenant même d’un panneau de signalisation. Ils ont peur de tout. Alors pourquoi avons-nous peur d’eux ?”, lit-on dans un article banni typique qui a refait surface sur freeweibo. org.

Le message a été publié après la troisième nuit de manifestations contre le dur zéro-COVID mesures, et était l’un des nombreux messages appelant les gens à défier les autorités.

À l’époque, la police avait affronté des manifestants qui tenaient des morceaux de papier blancs vierges et des agents avaient retiré un panneau de signalisation indiquant l’un des principaux sites de rassemblement à Shanghai, Urumqi Road.

Suite aux manifestations, le pays les règles sur les coronavirus ont commencé à être assouplies dans un changement brusque de politique.

Les messages supprimés sur les réseaux sociaux indiquent que les habitants continuent de repousser les autorités.

Un homme du Zhejiang, une province proche de Shanghai, a participé à des demandes en ligne appelant à la libération des personnes arrêtées lors des manifestations.

Dans un article publié début décembre, environ une semaine après le début de l’assouplissement des restrictions, il a écrit “laissez-les rentrer chez eux” et a partagé le message d’un autre utilisateur sur Weibo qui disait : “Il est temps d’appeler pour libérer les manifestants !

“Grâce à ces jeunes hommes, nous pouvons sortir de chez nous librement et n’avons pas besoin d’être transportés dans les hôpitaux de la cabane !”

Les messages supprimés au cours des derniers jours incluent l’expérience présumée d’un homme de Pékin d’avoir été confronté à la police à cause de ses commentaires sur les réseaux sociaux.

“[My text] attiré l’attention des autorités. Ils ont frappé à ma porte la nuit et m’ont arrêté pour le crime de « fabrication de faits et trouble à l’ordre social ».

“Ils ont enregistré mes paroles encore et encore et ont appelé mon bureau administratif et le point de contrôle que j’ai mentionné dans le texte. Je n’ai pas peur parce que je n’ai pas menti.

“Mais horriblement, une fois que j’ai quitté ma maison, ils m’ont pris mon téléphone pour que je ne puisse plus contacter personne. Ils m’ont même forcé à dire le mot de passe de mon téléphone.”

Image:

Tenir une feuille de papier blanc est devenu une partie des manifestations contre la politique chinoise zéro COVID. Photo : AP



La colère du public chinois contre la politique zéro-COVID a peut-être semblé éclater sans trop d’avertissement, apparemment déclenchée par la crainte que les restrictions n’aient contribué à la mort d’un certain nombre de personnes dans un incendie de bâtiment.

Cependant, les données recueillies par l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) indiquent que le mécontentement n’a cessé de croître dans le pays.

ACLED a enregistré des protestations liées au COVID tout au long de la pandémie. Les données remontent au 30 novembre de cette année mais ne sont pas exhaustives. Par exemple, il ne semble pas inclure les manifestations qui auraient eu lieu dans 50 universités. Il est limité par les restrictions qui entourent les informations sur les manifestations en Chine.

La première manifestation liée au coronavirus en Chine enregistrée par l’ACLED a eu lieu le 28 janvier 2020, lorsque des centaines de chauffeurs de taxi de la province du Shanxi ont protesté contre le manque d’activité dû à l’épidémie.

Les quatre premiers mois de l’année ont vu des protestations similaires, en grande partie à cause des problèmes de salaires et d’accès à la nourriture pendant les fermetures de coronavirus. Après cela, les protestations liées au COVID-19 ont pour la plupart disparu jusqu’en avril 2022.

Cette poussée au printemps de cette année a fait la une des journaux rapportant que certaines régions de la Chine étaient déjà proches de “troubles civils”.

À partir de ce moment, nous pouvons voir un certain nombre de manifestations se produire tout au long de 2022.

Les données nous permettent également de voir à quel point les manifestations ont été géographiquement étendues, avec des manifestations se produisant dans tout le pays.

Apparemment en réponse à ces manifestations à l’échelle nationale, le 1er décembre a vu le début d’un déploiement rapide des réductions des restrictions COVID.

De nouvelles inquiétudes sont apparues avec ce changement dramatique, les utilisateurs chinois des médias sociaux partageant leurs craintes face à l’achat panique ultérieur de médicaments contre les coronavirus et commentant leurs expériences de fièvres et de maux de gorge en ligne.

Image:

Les produits liés au COVID-19, tels que les tests, se vendent dans certaines parties du pays. Photo : AP



Alors que certains pensent que l’augmentation des taux de COVID en Chine est le résultat du changement de politique, le directeur des urgences de l’OMS, Mike Ryan, a déclaré que les infections avaient déjà augmenté. Il a déclaré jeudi: “La maladie se propageait de manière intensive parce que je pense que les mesures de contrôle en elles-mêmes n’arrêtaient pas la maladie.”

Manya Koetse, fondatrice du site de surveillance Weibo whatsonweibo.com, a déclaré à Sky News : « Il y a beaucoup de sentiments mitigés parmi les utilisateurs des médias sociaux.

“La Chine va vraiment d’un extrême à l’autre, certains plaisantant qu’il ne s’agit plus de zéro COVID positif [no one having the virus] mais environ zéro COVID négatif [everyone getting it].”

Mme Koetse dit avoir vu des utilisateurs de médias sociaux de petites villes telles que Baoding et Dazhou se plaindre que des familles entières ont de la fièvre maintenant et que les installations locales disposent de ressources limitées, provoquant un débordement dans les cliniques locales.

Mais, elle a également vu des bavardages sur les réseaux sociaux dans de grandes villes comme Pékin et Wuhan se demandant si les gens vont à l’hôpital même si leurs symptômes sont légers.

