Des messages montrent qu’un tireur du centre commercial du Texas a étudié l’attaque pendant des semaines

ALLEN, Texas (AP) – Des messages de Mauricio Garcia sur un site de réseautage social russe suggèrent qu’il a planifié pendant des semaines avant d’ouvrir le feu sur un centre commercial de la banlieue de Dallas le week-end dernier, tuant huit personnes et en blessant sept autres.

Garcia, 33 ans, a fait des recherches sur le moment où le centre commercial d’Allen était le plus fréquenté – le samedi après-midi – et a publié à la mi-avril des photos sur les réseaux sociaux d’un magasin près de l’endroit où il a finalement commencé son attaque samedi dernier, qui s’est terminée par la police qui l’a tué. Parmi les morts se trouvaient deux sœurs d’âge scolaire, un couple et leur fils de 3 ans, et un agent de sécurité.

Son activité en ligne trahissait également une fascination pour la suprématie blanche et les tueries de masse, qu’il qualifiait de sport. Les photos publiées par Garcia montraient de grands tatouages ​​​​nazis sur son bras et son torse, y compris une croix gammée et le logo en forme d’éclair SS des forces paramilitaires d’Hitler.

L’activité en ligne a contribué à une image émergente de Garcia. Il a été renvoyé de l’armée en 2008 en raison de problèmes de santé mentale et travaillait apparemment comme agent de sécurité, selon des voisins et un responsable de l’armée.

Aric Toler, directeur de la formation et de la recherche au collectif de recherche international bellingcat.com, a déclaré avoir identifié le profil de Garcia sur le site OK.RU en recherchant des comptes actifs avec sa date de naissance située aux États-Unis. L’AP a vérifié de manière indépendante le compte, qui présentait également une image d’un billet de circulation avec le nom et la date de naissance de Garcia ainsi que des documents d’un motel où il a séjourné avant le tournage à Allen Premium Outlets dans l’une des banlieues les plus diversifiées de Dallas.

Les agents fédéraux enquêtant sur les motivations de la fusillade ont également examiné les publications en ligne, selon un responsable de l’application des lois fédérales qui n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Le responsable a également déclaré que Garcia avait un patch sur la poitrine lorsque la police l’a tué qui lisait « RWDS », un acronyme de l’expression « Right Wing Death Squad », qui est populaire parmi les extrémistes de droite et les groupes de suprématie blanche.

Les enquêteurs ont également interrogé des membres de la famille et des associés de Garcia pour s’enquérir de ses convictions idéologiques et examinent ses dossiers financiers et d’autres médias électroniques, a déclaré le responsable.

Garcia a rejoint l’armée en 2008 mais a été licencié trois mois plus tard sans avoir terminé sa formation initiale, a déclaré la porte-parole de l’armée américaine Heather J. Hagan.

Selon un responsable de l’armée qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de problèmes de personnel, il a été expulsé en raison de problèmes de santé mentale.

Garcia a reçu une décharge « non caractérisée », ce qui est courant pour les recrues qui ne réussissent pas la formation ou les 180 premiers jours, selon un responsable de la défense qui a également parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des problèmes de personnel. Ce type de décharge – qui n’est pas déshonorant – ne déclencherait pas de signaux d’alarme ni ne nécessiterait de signalement aux forces de l’ordre.

Dans le bloc de Dallas où Garcia vivait dans une maison familiale jusqu’à récemment, des voisins ont déclaré qu’ils pensaient qu’il travaillait comme agent de sécurité, mais ils ne savaient pas où. La société qui gère le centre commercial où l’attaque s’est produite n’a pas immédiatement répondu aux messages demandant de plus amples informations.

Une femme qui habite à côté a déclaré qu’elle ne connaissait pas bien ses voisins mais les a décrits comme gentils et polis. Garcia était toujours amicale, saluait et klaxonnait, a-t-elle dit.

Un responsable de l’application des lois a déclaré que les enquêteurs avaient également fouillé un motel de Dallas où Garcia avait séjourné avant l’attaque.

Au milieu des manifestations lundi au Capitole du Texas pour un contrôle plus strict des armes à feu, deux républicains se sont rangés du côté des démocrates pour faire avancer un projet de loi qui ferait passer l’âge d’achat de fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans, bien que la mesure ait peu ou pas de chance de devenir une loi.

La fusillade était la dernière attaque à contribuer au rythme sans précédent des massacres cette année aux États-Unis Un peu plus d’une semaine auparavant, cinq personnes avaient été tuées par balle à Cleveland, au Texas, après qu’un voisin ait demandé à un homme d’arrêter de tirer avec son arme alors qu’un bébé dormi, selon les autorités.

La communauté a pleuré les morts et attendu des nouvelles des sept personnes blessées. Medical City Healthcare a déclaré lundi qu’il traitait six patients: trois étaient dans un état critique, deux étaient dans un état passable et un était en bon état dans un hôpital pour enfants. Selon la police, une septième personne blessée a été transportée dans un autre hôpital.

Allen, qui abrite environ 105 000 personnes, fait partie des banlieues diversifiées de la région de Dallas-Fort Worth. La région a connu le taux de croissance asiatique le plus élevé de toutes les grandes régions métropolitaines américaines, selon les chiffres du recensement américain. Ces statistiques montrent que la population d’Allen est composée d’environ 19 % d’Asiatiques, 10 % de Noirs et 11 % d’Hispaniques.

Allen est également lié à une autre des récentes fusillades de masse au Texas. Patrick Crusius y a vécu en 2019 avant de publier un avertissement en ligne sur une chape raciste d’une « invasion hispanique » et de se rendre à El Paso, où il a ouvert le feu sur un Walmart, tuant 23 personnes. en février.

