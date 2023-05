Des messages et des photos de choc révèlent la propagation mondiale et les tactiques impitoyables du groupe Wagner alors qu’ils complotent pour évincer Vlad

Des messages et des photos DAMNING montrent la portée effrayante de la société mercenaire russe du groupe Wagner – et leurs ambitions terrifiantes pour un nouvel empire russe.

Les chaînes cryptées sur l’application de messagerie Telegram révèlent de nouvelles preuves sur les activités des armes à feu – avec des images montrant leurs activités en Afrique et leurs liens avec l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.

Yevgeny Prigozhin a formé le groupe paramilitaire Wagner

Les forces du groupe Wagner photographiées au Moyen-Orient

Wagner a été actif au Soudan, comme le montrent les photos partagées sur Telegram et les rapports officiels Crédit : Télégramme

Le groupe Wagner est sorti de l’ombre au cours de l’année dernière alors qu’il s’impliquait de plus en plus dans la guerre en Ukraine – y compris cette semaine de façon choquante s’est emparé de la ville de Bakhmut.

Les combattants ont souvent été considérés comme l’armée privée de Vladimir Poutine – distincte des principales formations des services militaires russes.

Ils sont dirigés par le chef de guerre Yevgeny Prigozhin, de plus en plus dérangé, qui est passé du statut de « chef de Poutine » à l’un des hommes les plus puissants de Russie.

On pense que Prigozhin a l’ambition de remplacer Poutine au poste le plus élevé – et les services de renseignement occidentaux ont confirmé que Vlad avait des craintes quant à la loyauté de son chien d’attaque.

Prigozhin a ouvertement fait rage contre son ancien patron – semblant appeler le « grand-père » de 70 ans et un « trou complet », avant de nier plus tard qu’il parlait de Vlad.

Son stock parmi l’élite russe sera à nouveau à la hausse maintenant qu’il s’attribue tout le mérite de la capture de Bakhmut après une chaîne sanglante de 8 mois.

Et donc The Sun Online a plongé profondément dans les canaux utilisés par le groupe Wagner – révélant un groupe avec un dévouement presque culte à leur cause et une opération de grande envergure à l’échelle mondiale.

Les images et les messages de la chaîne Grey Zone Telegram – qui est étroitement affiliée, sinon gérée par, le groupe Wagner – sont principalement axés sur l’Ukraine.

Mais il existe également des preuves à l’appui des accusations selon lesquelles Wagner a été actif en Afrique et en Asie – et des indices qu’ils pourraient opérer en Asie et en Amérique latine.

Les experts ont décrit les messages découverts par The Sun Online comme « inquiétants » – et ont déclaré qu’ils pourraient montrer une activité de Wagner non signalée auparavant dans des pays tels que le Myanmar et le Nicaragua.

Wagner – qui recrute souvent d’anciens condamnés et pompe des soldats pleins de drogue avant de les envoyer au front – est ouvert sur son amour de la violence et de la bataille.

De manière obsédante, certaines des images partagées de soldats tenant des armes à feu dans des pays éloignés sont étiquetées « Война – отрада », ce qui signifie « la guerre est une bénédiction ».

Les messages révèlent également les ambitions impériales de Wagner – parlant ouvertement d’un nouvel empire russe s’étendant profondément en Europe.

Depuis sa formation, Wagner et d’autres paramilitaires russes ont été accusés d’avoir commis des violations des droits humains en Ukraine, en Syrie, en Libye, en République centrafricaine, au Soudan, au Mali et au Mozambique.

Le groupe de 50 000 personnes a été accusé d’avoir tué des enfants, violé et torturé des femmes et procédé à des exécutions brutales.

On pense que Poutine a utilisé le groupe pour se donner un démenti plausible car ils ne sont pas explicitement liés au Kremlin.

Il est cependant largement admis que la force mercenaire agit avec la pleine sanction de l’État russe.

Les mercenaires de Wagner sont souvent des soldats russes à la retraite et ils gagneraient jusqu’à 2 000 livres sterling par mois.

Et un article récent montre que le groupe continue de recruter activement en Afrique, faisant la publicité de « destinations touristiques » dans « l’un des nombreux pays ».

Les recrues doivent être âgées de 22 à 50 ans – et Wagner note qu’elles recherchent particulièrement des médecins.

Ils gagneront 240 000 roubles par mois – ou 2 400 £ s’ils obtiennent le poste.

L’annonce était accompagnée de photos de divers mercenaires de Wagner servant soi-disant en Afrique – mais ils n’ont pas précisé dans quels pays.

Des images partagées sur Telegram semblant montrer des combattants de Wagner en Afrique

On ne sait pas exactement dans combien de pays Wagner opère – photo présumée en Afrique

Un membre du groupe paramilitaire russe « Slavic Corps » vu au Myanmar au début des années 2010 Crédit : Télégramme

Katya Hakim est chercheuse principale au Dossier Center – une organisation qui suit l’activité criminelle des personnes au Kremlin.

Elle a expliqué que le lien entre le Kremlin et Wagner est clair – Wagner ne pourrait pas être aussi influent qu’il l’est sans l’aide du gouvernement russe.

Elle a déclaré au Sun Online : « Wagner ne signifie pas Prigozhin. Wagner signifie le Kremlin.

« Il est tout simplement impossible d’imaginer que plusieurs centaines et parfois des milliers d’individus se rendraient au Moyen-Orient ou en Afrique par exemple [for Wagner]faites un coup d’État et revenez sans aucune accusation contre eux. »

La zone grise a publié des photos d’un commandant de Wagner récompensant des soldats soudanais lors d’une cérémonie en 2019, et d’autres images montrent des soldats de Wagner posant avec des fusils dans la région.

Wagner a fourni des armes aux Forces de soutien rapide du Soudan, qui sont actuellement engagées dans un conflit brutal avec les forces armées soudanaises – conduisant à l’évacuation massive d’étrangers.

Dans un récent message via Telegram, le PDG de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré : « Notre tâche est d’étendre la portée de la Russie dans le monde entier, de l’Alaska à l’Australie en passant par l’Afrique du Sud ».

Attachée au message était une carte écœurante, montrant une « URSS unie reconstruite » s’étendant de l’Alaska, à travers le Moyen-Orient, jusqu’en Afrique du Nord.

Katya a poursuivi: « Habituellement, les pays choisis par Wagner sont assez pauvres, ce qui signifie qu’ils dépendraient des ressources fournies par la Russie.

« Les ressources ne signifient pas nécessairement de l’argent – les ressources peuvent signifier du matériel militaire.

« En retour, ils obtiennent l’approbation de la plupart des décisions prises par le gouvernement russe. Dans les organismes internationaux – il suffit de regarder comment certains pays africains décident des panels de l’ONU.

« La République centrafricaine, par exemple, vote la plupart du temps en faveur de la Russie. »

Faisant référence à l’implication de Wagner au Soudan de 2017 à environ 2021, un message de Telegram y fait référence comme une réalisation, mais suggère de manière choquante d’aller encore plus loin avec leur influence.

On y lit : « On peut aller encore plus loin et rappeler des groupes de conseillers militaires là où il n’y en a pas : au Venezuela, par exemple. Au Nicaragua. En Angola. En Irak.

Katya a révélé que bien que le Dossier Center ne dispose pas actuellement d’informations sur l’activité de Wagner au Nicaragua, ils « pourraient être présents » dans ce pays d’Amérique latine.

Pour Alex Kokcharov, analyste basé à Londres et spécialisé dans l’Europe de l’Est, ces commentaires sont inquiétants.

Il a fourni un contexte à ces déclarations pour The Sun : « Ils signifient des déploiements de conseillers militaires là où « officiellement » il n’y en avait pas.

« Les Soviétiques avaient leurs conseillers militaires intégrés au Nicaragua et en Angola alors qu’ils affirmaient qu’aucun n’était présent. »

Le post sur Telegram par des paramilitaires disait aussi précédemment : « Il y a un incroyable pays voyou appelé Myanmar.

« Emmenez et envoyez des consultants politiques là-bas, aidez à résoudre la situation – et un pays qui a toujours sympathisé avec la Russie sera servi sur un plateau d’argent. »

La situation en question est la guerre civile brutale du Myanmar, qui fait rage depuis des décennies.

Et les images partagées sur le groupe semblent montrer un mercenaire du groupe paramilitaire russe du Corps slave au Myanmar.

Le corps était le précurseur du groupe Wagner qui a été dissous à peu près au même moment qu’ils ont émergé en 2014.

La Russie a opposé son veto à une résolution de l’ONU qui aurait condamné les violations des droits de l’homme aux mains du gouvernement du Myanmar.

L’influence de Wagner à travers le monde ne ralentit pas, car il vise à diffuser l’agenda du Kremlin dans le monde entier et à créer une Union soviétique « nouvelle et améliorée ».

Le groupe est apparu pour la première fois en Ukraine en 2014 où il a joué un rôle clé dans la saisie illégale de la Crimée par la Russie.

Et ils ont des racines néo-nazies, le nom étant même tiré du compositeur préféré d’Hitler, Richard Wagner.

On pense qu’il était à l’origine dirigé par l’ancien commando des forces spéciales russes Dmitry Valerievich Utkin.

Utkin a des tatouages ​​honorant la police secrète diabolique d’Adolf Hitler, les SS et le symbole de l’aigle du Troisième Reich.

Prigozhin a toujours nié toute implication – mais au milieu de l’année dernière, il a finalement admis qu’il dirigeait Wagner.

Depuis lors, il a de plus en plus été vu sur les lignes de front en treillis militaire – et semble se positionner comme un rival de Poutine.

Un graphique a été partagé montrant une nouvelle URSS que Wagner espère établir Crédit : Télégramme

« Récompenser le personnel militaire soudanais avec des signes commémoratifs de coopération militaire » en 2019 Crédit : Télégramme

Un membre vu à Khartoum, posté en 2021. On ne sait pas en quelle année cela a été pris Crédit : Télégramme

Des paramilitaires russes ont été repérés à Khartoum fin 2019 Crédit : Télégramme