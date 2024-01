Des messages divulgués révèlent la campagne pro-israélienne visant à licencier un journaliste australien

Un article publié par le Héraut du matin de Sydney (SMH) a montré hier de manière concluante que le limogeage de la journaliste Antoinette Lattouf par l’Australian Broadcasting Corporation le mois dernier faisait suite à une campagne coordonnée par d’influents lobbyistes pro-israéliens.

Ils étaient hostiles à Lattouf parce qu’elle avait déjà publié des éléments factuels sur les réseaux sociaux sur le génocide des Palestiniens à Gaza par le régime sioniste. Avant son poste à l’Australian Broadcasting Corporation (ABC), Lattouf avait également mené des reportages d’investigation pour d’autres médias qui examinaient de manière critique les affirmations d’un groupe sioniste.

Antoinette Lattouf

Lattouf, qui a été licencié trois jours après avoir occupé un poste de remplacement d’une semaine sur ABC Sydney Radio, a engagé une procédure de licenciement illégal devant le tribunal du travail de Fair Work. La plainte de Lattouf allègue qu’elle a été licenciée en raison de ses opinions politiques ainsi que de sa race, et affirme que la direction d’ABC a été influencée par les forces pro-israéliennes.

Le Conseil exécutif de la communauté juive australienne (ECAJ) est spécifiquement cité dans la plainte comme ayant été impliqué dans la campagne contre Lattouf. Lorsque cela a été rapporté par le Héraut À la fin de la semaine dernière, un dirigeant de l’ECAJ a déclaré que cette affirmation était une « connerie totale », sans aucun fondement factuel.

Mais l’article d’hier du SMH allègue que le vice-président de l’ECAJ, Robert Goot, était fortement engagé dans la coordination de plaintes sans fondement auprès de l’ABC, visant explicitement à obtenir le licenciement de Lattouf.

Goot faisait partie d’un groupe WhatsApp secret de l’organisation Lawyers for Israel. Le SMH rapporte que dès le deuxième jour de la nomination de Lattouf, le groupe WhatsApp a été utilisé pour orchestrer « un flux de lettres ».

Le troisième jour d’emploi de Lattouf, le jour où elle a été licenciée, Nicky Stein, un avocat spécialisé en transfert de propriété à Sydney, a publié un « appel à l’action » dans le groupe WhatsApp. “Il est important qu’ABC entende non seulement les individus de la communauté, mais aussi spécifiquement les avocats, afin qu’ils sentent qu’il existe une réelle menace juridique”, a écrit Stein.

« Je leur ai essentiellement écrit et leur ai dit que j’attendais une réponse appropriée, et non générique, de la part de [close of business] aujourd’hui, sinon j’envisagerais d’engager un avocat principal. Je sais qu’il n’y a probablement aucune infraction passible de poursuites contre ABC, mais je n’ai pas dit que j’en prendrais une, juste une enquête. J’ai dit qu’ils devraient mettre fin à son emploi immédiatement.

Dans sa lettre adressée à la direction d’ABC et à la ministre des Communications du gouvernement fédéral travailliste, Michelle Rowland, Stein a écrit : « Tout ce qui n’est pas la fin [Lattouf’s] cette position ne serait pas suffisante. À la fin de la journée du 20 décembre, Lattouf a effectivement été renvoyé sommairement. La raison invoquée était qu’elle avait partagé sur les réseaux sociaux un message de Human Rights Watch, basé aux États-Unis, avertissant qu’Israël utilisait la faim et la famine comme arme de guerre à Gaza.

Dans les commentaires au Héraut, Stein et d’autres membres du groupe WhatsApp ont nié toute campagne coordonnée, malgré les prétendus messages montrant clairement le contraire. En plus des messages cités dans le Héraut article, d’autres ont été publiés sur Twitter/X.

L’épisode est révélateur à plusieurs points de vue.

L’ABC est notoirement insensible aux plaintes du public. Pour les gens ordinaires, son mécanisme de plainte interne ne mène nulle part, mais les membres du groupe Lawyers for Israel ont reçu des réponses immédiates des plus hauts niveaux de la direction d’ABC, y compris de la présidente de son conseil d’administration, Ita Buttrose. Ils obtenaient également, selon les messages, des informations auprès d’autres sources au sein de l’ABC sur l’avancement de leur campagne.

Dans les messages publiés, rien n’indique que Lattouf ait commis un acte répréhensible ou que quiconque pense qu’elle l’ait fait. Lors de discussions sur les perspectives de son limogeage au début du 20 janvier, Goot a écrit : « Je comprends qu’elle ne sera plus présente à la radio matinale à partir de vendredi. » Stein s’est plaint que ces trois jours supplémentaires de Lattouf à l’antenne étaient « trop longs ». Une autre personne a demandé si Lattouf serait limogée « En raison de sa position sur Israël ou pour d’autres raisons ? » Goot a répondu : « Israël ».

Dans ses déclarations publiques, l’ECAJ affirme représenter la communauté juive et lutter contre l’antisémitisme. Cependant, dans ces échanges privés, rien n’a laissé entendre que Lattouf était un antisémite. Au lieu de cela, ceux qui ont organisé la campagne ont clairement indiqué qu’ils le faisaient uniquement en raison de ce qu’ils percevaient comme sa position sur l’État israélien, ses actions à Gaza et ailleurs.

Ce faisant, au moins certains membres du groupe semblent avoir discuté de conduites qu’ils souhaiteraient peut-être ne pas soumettre à un examen minutieux. Les commentaires sur les réseaux sociaux ont souligné que l’envoi ou l’intimidation de menaces juridiques, tout en admettant en privé qu’il n’y avait « aucune infraction passible de poursuites », tombait résolument dans la zone grise de la conduite juridique éthique.

Des individus juifs sont également entrés dans la ligne de mire du groupe. Pour le « crime » de représenter Lattouf après son limogeage, l’avocat Josh Bornstein a été calomnié dans le groupe comme un « traître » [sic].

Les révélations sur le groupe Avocats pour Israël ont encore enflammé la colère face au limogeage de Lattouf. Cela inclut à l’ABC, où environ 80 employés ont tenu une réunion à Sydney hier, pour exiger des réponses de la haute direction sur le licenciement. Ils auraient discuté de la possibilité d’une action revendicative si des réponses satisfaisantes n’étaient pas fournies.

Plus généralement, les messages divulgués ont mis en lumière une grande partie de la politique officielle des trois derniers mois.

Pendant ce temps, l’establishment politique et médiatique australien a cherché à qualifier d’antisémitisme l’opposition à l’attaque israélienne contre Gaza. Dans cette campagne, liée au soutien de la classe dirigeante au génocide et à la campagne de guerre plus large de l’impérialisme américain au Moyen-Orient, les organisations sionistes ont été au premier plan.

Les représentants de groupes tels que l’ECAJ sont cités presque quotidiennement dans la presse. Ils ont affirmé que le principal problème de société était une nouvelle vague d’antisémitisme qu’ils associent à toute critique d’Israël. Dans les grands médias, y compris ABC, ces affirmations n’ont fait l’objet d’aucun examen critique, même si elles ne sont généralement étayées par aucune preuve factuelle.

La bonne foi des dirigeants sionistes, en tant que représentants concernés de la communauté juive, est prise au pied de la lettre. Le fait qu’ils soient les partisans d’une idéologie ethno-nationaliste virulente, voire fasciste, à laquelle s’opposent de nombreux Juifs, est éludé. Leurs liens incontestables avec l’État israélien et ses agences ne sont jamais étudiés.

La question se pose inévitablement : combien de coups, de campagnes bidons et de chasses aux sorcières de la période passée peuvent-ils être attribués à des activités louches et conspiratrices, comme le groupe WhatsApp qui a pris pour cible Lattouf ? Les artistes, athlètes et autres personnalités éminentes qui ont manifesté la moindre opposition à l’attaque contre Gaza ont fait l’objet d’attaques venimeuses qui impliquent clairement un certain degré de coordination en coulisses.

Fin octobre, six anciens Premiers ministres australiens ont publié une lettre ouverte soutenant Israël alors qu’il faisait pleuvoir des bombes sur Gaza et affirmait un antisémitisme de masse. La coordination de la lettre et ses origines restent floues. Paul Keating, le seul ancien Premier ministre à ne pas avoir apposé son nom sur la lettre, a affirmé qu’elle avait en réalité été écrite par Mark Liebler, un représentant de l’un des principaux lobbyistes sionistes du pays.

Puis fin novembre, une lettre ouverte a été publiée, signée par plus de 600 personnalités éminentes, dont des dizaines de politiciens et de chefs d’entreprise. L’étrange document fait état d’une vague « sans précédent » d’antisémitisme, que ses signataires se sont engagés à combattre. Même si la lettre contenait une référence à l’islamophobie, l’idée maîtresse était claire grâce à son lien vers un site Web intitulé « Dites non à l’antisémitisme ». Qui a créé le site Web reste incertain.

Dans son contexte, la lettre faisait partie d’une campagne plus large visant à assimiler l’opposition massive au génocide de Gaza à l’antisémitisme. La lettre, qui citait des statistiques non fondées de l’ECAJ sur la montée de l’antisémitisme et était coordonnée par des groupes privés WhatsApp, avait le caractère d’une pétition des riches et des puissants contre la population en général.

Le tournant vers les machinations, les sales tours et les victimisations politiquement motivées va au-delà de la question immédiate de l’attaque israélienne contre Gaza. Cela s’inscrit dans le cadre d’une érosion plus large des droits démocratiques et des libertés civiles, sur fond d’éruption de militarisme, de guerre et d’inégalités sociales massives.