Des messages CRYPTIC cachés dans des documents officiels pourraient prouver que Covid s’est échappé d’un laboratoire à Wuhan, selon un nouveau rapport.

Un expert du langage utilisé par les responsables chinois pense avoir trouvé des indices dans des phrases telles que des scientifiques parlant d’ouvrir une “boîte de Pandore”.

Toy Reid faisait partie d’une équipe de chercheurs qui ont travaillé sur une enquête du Sénat américain sur l’idée que Covid avait fui d’un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Les Chinois ont d’abord désigné un marché dans l’épicentre de Covid comme étant une source possible de la pandémie, qui a tué 6,5 millions de personnes à travers le monde.

Mais la présence du laboratoire qui a recherché des virus tels que Covid a inévitablement conduit à des accusations selon lesquelles il s’agirait du «ground zero».

Le rapport du Sénat a conclu que Covid était «très probablement le résultat d’un incident lié à la recherche».

Maintenant, plus de détails ont émergé sur ce que l’équipe de chercheurs du Sénat a découvert.

Reid, 44 ans, parle couramment le chinois et ancien diplomate, mais il a expliqué que même les locuteurs natifs ont du mal à comprendre la langue des bureaucrates chinois.

« Ce n’est pas censé être facilement compris. C’est presque comme une langue secrète de l’administration chinoise », a-t-il déclaré au site d’investigation ProPublica.

“Quand ils parlent de quelque chose de potentiellement embarrassant, ils en parlent par insinuations et à voix basse, et il existe une certaine manière acceptable de faire allusion à quelque chose.”

Il a pu trouver un moyen d’accéder aux messages archivés sur le site Web du WIV et a commencé à décoder la langue.

Reid a commencé à sonder les messages pour trouver des scientifiques soumis à une pression intense pour produire des percées.

Mais ensuite, il est tombé sur un message déplorant un manque “d’équipement et de normes technologiques, pas d’équipes de conception et de construction, et aucune expérience dans l’exploitation ou la maintenance” d’un tel laboratoire.

Puis, en novembre 2019, alors que le monde ignorait totalement l’existence de Covid, des rapports ont commencé à faire surface concernant une violation de la biosécurité.

Un massage disait « une fois que vous avez ouvert les éprouvettes stockées, c’est comme si vous aviez ouvert la boîte de Pandore » ajoutant « ces virus arrivent sans ombre et repartent sans laisser de trace ».

Le message indique que “chaque fois que cela s’est produit”, les membres du Parti communiste du laboratoire “ont toujours couru en première ligne et ont pris des mesures concrètes pour mobiliser et motiver d’autres chercheurs”.

Reid a déclaré que selon son interprétation, ils craignaient que des responsables n’arrivent de Pékin “pour leur crier dessus” – ce qui s’est en fait produit ensuite.

Un haut responsable est arrivé, affirmant avoir “des remarques orales importantes et des instructions écrites” du président chinois Xi Jinping lui-même ainsi que du Premier ministre Li Keqiang.

Le responsable a déclaré que les instructions se présentaient sous la forme d’écritures dans les marges des documents.

Ceci est souvent utilisé par les hauts fonctionnaires chinois pour s’assurer que les ordres sont exécutés par des fonctionnaires inférieurs, explique Reid.

ProPublica le dit et le magazine Vanity Fair a examiné les recherches sur ces notes de marge a demandé à trois experts des communications du Parti communiste chinois d’examiner le résumé de la réunion du WIV.

Tous ont dit que cela concernait une sorte d’urgence en matière de biosécurité – et deux ont également convenu qu’il semblait que Xi lui-même avait émis un ordre écrit dans les marges.

D’autres pensent que le haut responsable a peut-être simplement tenté d’invoquer le nom de Xi Jinping.

La Chine s’est déchaînée contre le rapport du Sénat qui, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian, a déclaré : « Les politiciens américains ressassent la théorie des fuites de laboratoire pour salir la Chine au mépris des faits.

« De tels actes sont motivés par de mauvaises intentions. Cela ne fera qu’entraver le traçage scientifique des origines et saper la coopération internationale anti-Covid.