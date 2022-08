Des messages choquants divulgués montrent que le haut diplomate se plaint que son salaire de 350 000 £ n’est pas suffisant pour vivre

Des fuites de messages CHOQUANTS ont révélé qu’un haut diplomate se plaignait que son salaire de 350 000 £ n’était pas suffisant pour vivre à Londres.

Les messages WhatsApp montrent l’envoyé commercial australien, l’agent général Stephen Cartwright, affirmant que son salaire n’était pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille.

Des messages ont révélé que l’agent général du ministre australien du Commerce, Stephen Cartwright, se plaignait de son salaire de 350 000 £ Crédit : Facebook

Les messages WhatsApp montrent également que M. Cartwright souligne combien les autres envoyés commerciaux reçoivent Crédit : Facebook

M. Cartwright, qui représente l’État australien de la Nouvelle-Galles du Sud au Royaume-Uni, poursuit en affirmant que d’autres ministres du commerce bénéficient également de plus d’avantages que lui.

Dans les messages vus par Le Sydney Morning HeraldM. Cartwright a écrit le 23 mars: “Tous les autres AG et les dirigeants du gouvernement fédéral ont un loyer, une voiture et des frais de scolarité couverts par leur gouvernement.”

M. Cartwright, qui a obtenu le poste le plus élevé à Londres en octobre de l’année dernière, aurait ensuite énuméré certains droits que d’autres représentants d’autres États australiens recevaient dans l’exercice de leurs fonctions à l’étranger.

M. Cartwright a écrit: “Le gouvernement de WA paie 13 500 livres par mois de loyer – c’est plus que tout mon salaire net!”

Il a ensuite insisté sur le fait que “quelque chose doit être fait”, suggérant qu’il devrait réfléchir à son avenir dans le rôle d’agent général.

Selon le Herald, il a ensuite écrit: «J’ai eu deux offres pour des postes de PDG à Sydney, mais je préférerais rester ici et livrer pour NSW.

“Mais je ne peux pas vivre ici pendant 3 ans sans un appartement pouvant accueillir ma famille (du moins pendant les vacances scolaires car les frais de scolarité ici sont le double de ceux de Knox).

« Heureux de discuter au téléphone si vous préférez, mais quelque chose doit être fait.

M. Cartwright, qui est l’ancien PDG du groupe de pression Business NSW, a obtenu le rôle lucratif à la fin de l’année dernière et a négocié pour être payé 350 000 £ par an – ce qui comprenait les dépenses et était supérieur au salaire de tout autre ministre du Commerce.

Sa nomination a fait l’objet d’un examen minutieux après qu’il a été révélé qu’il avait été élevé comme candidat potentiel pour le poste à la mi-février 2021, bien qu’un autre candidat ait déjà été sélectionné pour le poste et engagé dans des négociations salariales.

Une enquête parlementaire NSW a appris du Dr Marianne Broadbent, associée directrice de NGS Global, que l’ancien secrétaire du Trésor NSW Michael Pratt a demandé à son entreprise d’interviewer M. Cartwright pour le rôle.

M. Cartwright est devenu le favori pour le poste et s’est engagé dans de longues négociations salariales avec le Dr Broadbent et Investment NSW.

L’enquête a appris que M. Cartwright avait été assuré par l’ancien ministre du Commerce John Barilaro et l’ancien trésorier de NSW Dominic Perrottet que son salaire de base serait augmenté de généreuses indemnités.

Après avoir suggéré un salaire de l’ordre de 800 000 dollars, M. Cartwright a finalement négocié un package de 600 000 dollars par an, qui comprenait les dépenses et était supérieur au salaire de tout autre ministre du Commerce.