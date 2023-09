Des merveilles uniques qui ont résisté à l’épreuve du temps

Avec autant de musiciens talentueux qui publient de la musique, placer une seule de vos chansons dans les charts est une proposition extrêmement difficile. Certains musiciens confirmés de renommée internationale bénéficient de nombreux succès sortis au cours de leur carrière. Pour d’autres, une carrière de plusieurs décennies ne peut aboutir qu’à un seul succès, ce qui leur confère le titre de merveille d’un seul coup. Pour de nombreux musiciens bénéficiant de ce statut, leurs chansons étaient populaires au moment de leur sortie et continuent d’être entendues par les nouvelles générations, car elles ne vieillissent tout simplement jamais.

De nombreuses chansons à succès sont conçues pour le cinéma et la télévision. La chanson devient fortement associée à ce projet. Si ce projet finit par être un succès, il est fort probable que la chanson aussi. Pour les autres sur la liste, ils ont eu de nombreux succès internationaux, mais ils ont décroché l’or une fois aux États-Unis.

Voici une liste de quelques-unes des chansons à succès bien connues qui sont restées populaires dans les années qui ont suivi leur sortie initiale.

1. « Allez Eileen », Dexys Midnight Runners

« Come On Eileen » est peut-être la chanson à succès la plus populaire de tous les temps. La chanson est sortie en 1982 par Dexys Midnight Runners. Bien qu’ils aient eu d’autres chansons à succès au niveau international, « Come On Eileen » était le seul méga hit du groupe aux États-Unis.

2. « Quelqu’un que je connaissais », Gotye

La merveille à succès de Gotye est sortie en 2011. Elle a été initialement publiée en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis aux États-Unis. La chanson de rupture a aidé Gotye à remporter trois Grammy Awards, dont celui du disque de l’année. Aucune autre chanson de l’artiste n’a jamais atteint le succès de « Somebody That I Used To Know » aux États-Unis.

3. « Tubthumping », Chumbawamba

Vous ne reconnaîtrez peut-être pas ce tube populaire dès le départ, uniquement en vous basant sur son titre, mais vous reconnaîtrez plus que probablement la chanson en vous basant sur ses paroles ; « Je suis renversé, mais je me relève, tu ne me retiendras jamais. »

La chanson, écrite par le groupe de rock britannique, a connu un énorme succès aux États-Unis, mais n’a jamais connu un autre grand succès dans le pays. Le groupe a écrit des chansons couvrant de nombreux genres différents, généralement politiquement chargés. Le groupe est resté ensemble pendant près de 30 ans.

4. « Mambo n°5 », Lou Bega et Pérez Prado

« Mambo No. 5 » est un hit dance jazzy de Lou Bega et Perez Prado sorti en 1999. La chanson était le premier single du premier album de Bega. Même si aucun de ses autres albums n’a été aussi populaire aux États-Unis que « Mambo No. 5 », il a continué à sortir de la musique, avec son dernier single en 2021.

5. « Bébé est revenu », Sir Mix-a-Lot

Cette chanson est sortie en 1992 sur le troisième album studio de Sir Mix-a-Lot, qui ne s’attendait pas au début à un succès majeur de la chanson. Il a fini par acquérir une renommée qui durera des années. Cette chanson a passé cinq semaines à la première place du Billboard Hot 100 et continue d’être jouée des décennies après sa sortie initiale.

6. « Prends-moi », A-ha

A-ha est loin d’être un groupe à succès unique en Europe, mais aux États-Unis, « Take on Me » est l’endroit où ils ont trouvé leur plus grand succès. Le groupe basé en Norvège était en tête des charts en 1985 lorsque la chanson est sortie. La chanson présente non seulement la gamme vocale impressionnante de Morten Harket, mais est également accompagnée d’un clip vidéo créatif. L’animation accrocheuse de la vidéo a bien fonctionné sur MTV. Cette chanson était le premier single du premier album du groupe, « Hunting High and Low ». Le groupe a continué à jouer jusqu’en 2010, date à laquelle ils ont effectué leur dernière tournée.

7. « La maman de Stacy », Fontaines de Wayne

« Stacy’s Mom » ​​est le tube le plus reconnaissable du groupe de rock américain Fountains of Wayne. Le troisième morceau de leur troisième album studio est sorti en 2003 et était la seule chanson du groupe à figurer sur le Hot 100, même s’ils avaient sorti de la musique des années auparavant et ont continué à sortir de la musique pendant près de dix ans après le succès.

Le groupe a été nominé pour deux Grammys en 2004 pour la chanson. De nombreuses versions et spin-offs différents ont été réalisés au fil des ans.

8. « Amour contaminé », Soft Cell

Même si Soft Cell a eu de nombreux succès au Royaume-Uni, « Tainted Love » était le seul succès du groupe aux États-Unis, lors de sa sortie en 1981.

9. « L’Esprit dans le ciel », Norman Greenbaum

La création de « Spirit in the Sky » a été un processus rapide pour Norman Greenbaum, qui a eu l’inspiration d’écrire une chanson gospel après avoir vu Porter Wagoner jouer à la télévision.

Greenbaum a écrit les paroles en quelques minutes seulement et a sorti une chanson qui a fini par figurer dans le top 100 lors de sa sortie en 1969. La chanson a été utilisée dans de nombreux films et publicités télévisées, qui jouent un rôle important dans la chanson. maintenir sa popularité. Un film qui présente la chanson est « Remember the Titans ».

10. « Ice Ice Baby », Glace à la vanille

Le single « Ice Ice Baby » de Vanilla Ice, issu de son premier album, a fini par être son plus grand succès. « Ice Ice Baby » a été nominé pour un Grammy Award après sa sortie en 1990. La chanson était le seul hit numéro un du rappeur.

11. «Ne m’oubliez pas» Simple Minds

Le thème de « The Breakfast Club » est devenu le hit le plus reconnu du groupe de rock écossais. La chanson à succès numéro un, réalisée pour le film, est celle pour laquelle le groupe est le plus connu aux États-Unis.

12. « Mauvaise journée », Daniel Powter

Cette chanson de 2005 de Daniel Powter est la chanson la plus populaire du musicien. Il est issu de son deuxième album studio. Cette chanson a gagné en popularité grâce aux émissions et aux films dans lesquels elle est apparue. Il a été utilisé dans les premières saisons de « American Idol » ainsi que dans « Alvin et les Chipmunks ».

13. « Macarena », Los Del Rio

La chanson « Macarena » et la danse qui l’accompagne ont permis à ce single de devenir célèbre. Le duo pop espagnol a sorti la chanson en 1993, et elle reste une chanson populaire qui met tout le monde sur pied lorsqu’elle est jouée.

14. « Œil du tigre », Survivant

« Eye of the Tiger » a été écrit comme chanson thème de « Rocky III ». À l’origine, Sylvester Stallone voulait le tube de Queen « Another One Bites the Dust », mais sa demande a été refusée. Ainsi est né « L’Œil du Tigre ».

Bien que « Eye of the Tiger » soit la chanson la plus connue du groupe, ce qui leur confère leur statut de one-hit Wonder, le groupe a écrit une autre chanson pour la série de films. Ils sont également le groupe derrière la chanson « Rocky IV » intitulée « Burning Heart ». La chanson est jouée sur le montage de formation du film.

15. « Je serai là pour toi », Les Rembrandt

La chanson thème de « Friends » est devenue un énorme succès pour le groupe The Rembrandts, qui a enregistré la chanson. « I’ll Be There For You » est sorti en 1995 et a également été nominé pour un Grammy Award. Le clip de la chanson était également populaire, mettant en vedette à la fois le groupe et les membres du casting de « Friends ».