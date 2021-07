Des mers agitées du Kerala aux Jeux olympiques de Tokyo, Alex Antony a parcouru un long chemin

Il n’était pas un enfant né avec une cuillère en argent, mais ce qui a fait d’Alex Antony, 26 ans, c’est la mer agitée du village côtier de la capitale où il a grandi au milieu d’une vie difficile lorsque son père, lui et son jeune frère s’échinaient gagner leur vie en tant que pêcheurs.

Anthony représentera l’Inde dans le relais mixte 4x400m après avoir réussi un temps de 47,83 secondes lors des essais nationaux organisés par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI).

Surmontant toutes les épreuves, Antony est prêt à embarquer pour le Japon pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent commencer le 23 juillet.

Antony a parlé à l’IANS par téléphone depuis NIS Patiala et a déclaré que c’était la passion de travailler dur et la vie difficile qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui.

«J’ai commencé comme footballeur, mais lorsque j’ai atteint la classe X et que je suis passé à l’école publique locale de Kanjiramkulam, le football n’était pas disponible. Je remercie mon premier moniteur, le maître d’éducation physique de l’école Pradeep, qui a identifié mes qualités athlétiques. Depuis, je n’avais aucune raison de regarder en arrière », a déclaré Antony.

Il a rapidement commencé à se concentrer sur le 400m et l’a affiné à l’école et au collège. En 2013, Antony a remporté l’or aux championnats nationaux juniors et lors de la compétition sportive interuniversitaire, il a de nouveau décroché la première place.

« Puis, quand j’étais en deuxième année d’obtention du diplôme, j’ai été sélectionné dans l’armée de l’air en tant qu’aviateur et depuis lors, je travaille et je n’ai donc pas pu terminer mon diplôme », a ajouté Antony.

Depuis 2019, il s’entraîne au camp NIS Patiala.

« Je suis convaincu que l’Inde pourra se qualifier pour la phase finale et nous faisons tout pour y parvenir. Notre entraînement s’est bien passé et nous faisons de notre mieux », a ajouté Antony.

Antony a déclaré que son père, un pêcheur, prenait soin de la famille et que depuis ses débuts, lui et son frère cadet, Anil Antony, aidaient leur père.

« Aujourd’hui, notre père est vieux et il est incapable d’aller pêcher tous les jours… Anil va à la pêche maintenant. Nous allions tous ensemble à la mer et c’était une période difficile, mais cette ténacité m’a apporté des lauriers et je suis donc très heureux », a ajouté Antony.

Leur maison près de la mer a subi d’importants dommages lorsque des vents violents ont emporté des morceaux du toit de tuiles.

« Maintenant, mes parents et mon frère ont emménagé dans une maison louée et nous avons contracté un petit prêt pour rénover notre maison », a déclaré Antony.

Alors qu’Antony part pour Tokyo le 23 juillet, le petit village côtier priera pour que leur fils se porte bien. Ils seront scotchés à leur poste de télévision pour voir courir le « pêcheur » visant à ramener des lauriers dans le pays.

