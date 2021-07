Des mères font exploser une école privée de l’Ohio pour avoir EXpulsé leurs enfants après avoir contesté l’enseignement critique de la théorie raciale

DEUX mères furieuses ont fustigé une école privée de l’Ohio pour avoir prétendument expulsé leurs filles après avoir repoussé la théorie critique de la race.

Columbus Academy a envoyé une lettre à Andrea Gross et Amy Gonzalez pour leur dire que leurs enfants ne seront pas réinscrits à l’école, où les frais de scolarité coûtent jusqu’à 30 000 $ par an.

Les enfants d’Andrea Gross et Amy Gonzalez ont été expulsés de l’école Crédit : Fox News

Les responsables ont accusé le couple d’avoir mené des « attaques fausses et trompeuses » contre l’école et ses dirigeants par le biais d’une campagne « incendiaire » sur la théorie critique de la race.

Les parents ont affirmé que l’école tentait d’« endoctriner » les élèves avec des idéologies de gauche.

Ils ont également affirmé que les étudiants étaient soumis à des chiens renifleurs de bombes sur le campus.

L’école a déclaré que leurs actions étaient une rupture de leur contrat avec l’institution, dans lequel les deux parties promettent d’entretenir une « relation de travail constructive ».

Deux des enfants de Gross étaient inscrits à l’école et un de Gozales.

Dans une lettre envoyée aux parents, l’école a affirmé que le couple causait « de la douleur, et même de la peur pour la sécurité physique, parmi les étudiants, les familles, les professeurs et le personnel ».

Ils ont ajouté que le couple avait « suivi une ligne de conduite qui était tout sauf civile, respectueuse et fidèle aux faits.

« Au lieu de cela, vous vous êtes engagé dans une campagne contre la Columbus Academy à travers une série soutenue et de plus en plus incendiaire d’attaques fausses et trompeuses contre l’école et ses dirigeants.

« Vos actions ont causé de la douleur, et même de la peur pour la sécurité physique, parmi les étudiants, les familles, les professeurs et le personnel. »

Les parents ont affirmé que l’école tentait d’endoctriner les élèves avec des idéologies de gauche. Crédit : Google Maps

Deux des enfants de Gross étaient inscrits à l’école et un des enfants de Gozales Crédit : Fox News

S’adressant à Fox News mercredi, Gross a déclaré: « J’ai l’impression qu’il est malheureux que lorsque vous vous exprimez et que vous essayez de dire votre vérité, malheureusement, il y a des gens qui veulent se venger contre vous.

« Dans ce cas, ils ont exercé des représailles contre nos enfants, qui sont innocents. »

« Nous avons essayé, de la meilleure façon possible, de représenter et de parler non seulement pour nos enfants mais aussi pour nos enseignants », a ajouté Gonzales.

« Dans une école privée, ils n’avaient pas de syndicat. Je pense que cela vient en grande partie de l’Association nationale des écoles indépendantes. »

Ils ont affirmé que deux enseignants de l’école avaient été muselés par leurs supérieurs en raison de leurs objections à la théorie critique de la race.

De plus, ils affirment que les membres présumés du corps professoral n’ont pas le soutien approprié pour exposer leurs propres problèmes.

« Nous pensons comment vont-ils se manifester ? » demanda Gonzalez.

« Ils ont des contrats d’un an, et chaque fois qu’ils ont des griefs, ils n’ont pas de service des ressources humaines, ils doivent également le soumettre au directeur de l’école. »

Ils ont affirmé que deux enseignants de l’école avaient été muselés par leurs supérieurs en raison de leurs objections à la théorie critique de la race. Crédit : Fox News

Dans la lettre de l’école aux parents, la directrice des écoles de CA Melissa Soderberg et le président du conseil d’administration Jonathan Kass ont déclaré que le couple avait comploté comment eux et d’autres pourraient suspendre leurs frais de scolarité jusqu’à ce que « leurs demandes soient satisfaites ».

« Vous avez pris des mesures pour explorer comment vous, et avec votre encouragement, d’autres, pourriez retenir les paiements des frais de scolarité et les placer en dépôt jusqu’à ce que vos demandes soient satisfaites », ajoute la lettre.

« Vous avez également discuté de la poursuite du statut d’entité caritative pour votre organisation, dans l’espoir déclaré de persuader les donateurs de la Columbus Academy de rediriger leurs contributions vers votre organisation où vous pourriez utiliser les fonds comme levier pour poursuivre votre programme. »

Les deux mamans ont passé des mois à organiser la PRO CA Coalition, qui milite contre l’enseignement de la théorie critique de la race à la Columbus Academy.

Environ 400 parents de l’école auraient rejoint la campagne.

La théorie critique de la race est une théorie dont les partisans disent qu’elle vise à réexaminer l’histoire de l’Amérique avec la justice raciale. Il se concentre particulièrement sur le « privilège blanc ».

Le concept a été largement rejeté et critiqué par les conservateurs et certains libéraux modérés, qui prétendent qu’il est utilisé pour endoctriner des étudiants de tous âges.

Dans un communiqué, la Columbus Academy a déclaré: « La Columbus Academy ne commente pas la situation d’un étudiant ou d’une famille.

« Cependant, tout parent qui mènerait une campagne publique de déclarations fausses et trompeuses et d’attaques incendiaires préjudiciables aux employés, à la réputation ou à la stabilité financière de Columbus Academy serait en violation flagrante de l’accord d’inscription et se verrait refuser la réinscription pour l’année scolaire suivante. »